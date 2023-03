Im Rahmen der Raw-Air-Serie in Norwegen steht am heutigen Tag für die Skispringer das Einzelspringen in Lillehammer auf dem Programm. Alle Informationen zu der Übertragung des Wettbewerbs und wo Ihr das Skisprung-Event heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Dienstag, den 14.03, absolvieren die Skispringer beim Raw-Air 2023 ihr drittes Einzelspringen. Das Springen, für das es wie gewohnt Weltcuppunkte gibt, startet um 16.10 Uhr auf der Großschanze in Lillehammer.

Seit der Saison 2016/17 findet im Rahmen des Skisprung-Weltcups die Raw-Air-Serie in Norwegen statt. In diesem Jahr haben die Männer beim Raw-Air schon zwei Einzelspringen absolviert. Die Wettbewerbe am vergangenen Wochenende in Oslo gewannen der Slowene Anze Lanisek und der Österreicher Stefan Kraft. Bester DSV-Athlet ist aktuell Karl Geiger, der in der Raw-Air-Wertung auf Rang acht liegt.

Beim Raw-Air in Norwegen bestreiten die Skispringer in Oslo, Lillehammer und Vikersund insgesamt sechs Wettkämpfe. Am 10.03 startete die Raw-Air-Tour auf dem legendären Holmenkollen in Oslo. Für die Männer steigt das große Finale am 19.03 auf der Skisprungschanze in Vikersund.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Lillehammer heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Raw-Air 2023

Raw-Air 2023 Wettbewerb: Einzelspringen der Männer

Einzelspringen der Männer Ort: Lillehammer

Lillehammer Datum: 14.03

14.03 Start: 16.10 Uhr

16.10 Uhr Übertragung im TV: ARD, Eurosport

Übertragung im Livestream: DAZN , ARD, discovery+

, Liveticker: SPOX

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Lillehammer heute live im TV und Livestream

Für die Free-TV-Übertragung des heutigen Einzelspringens in Lillehammer zeichnet unter anderem die ARD verantwortlich. Ab 16.05 Uhr seht Ihr den Wettkampf live im Ersten. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet Euch außerdem die Option, das Springen im kostenlosen Livestream auf sportschau.de oder in der ARD-Mediathek zu verfolgen.

Ebenfalls live und in voller Länge zeigt Eurosport heute den Wettbewerb in Lillehammer im Free-TV. Dort startet die Übertragung um 15.55 Uhr. Auf discovery+ findet Ihr den kostenpflichtigen Livestream des Sportsenders.

Zugriff auf den Livestream von Eurosport habt Ihr wie gewohnt auch mit einem DAZN-Abo. DAZN zeigt das Einzelspringen in Lillehammer heute ebenso live ab 15.55 Uhr. Neben diversen Wintersportevents seht Ihr auf DAZN auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Tennis, Boxen, MMA, Handball, die NBA, die NFL und noch viele weitere Sporthighlights. DAZN bietet Euch dabei die Option, zwischen drei Abo-Varianten zu wählen. Alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Paketen findet Ihr hier.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Lillehammer heute im Liveticker

SPOX verfolgt heute für Euch das Einzelspringen in Lillehammer in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde des Wettbewerbs. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Raw-Air 2023 - Die Termine im Überblick