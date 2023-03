Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren und Frauen in Soldeu im TV, Livestream und Liveticker

In Soldeu wird heute mit zwei Super-Gs der finale Weltcup der Ski-alpin-Saison 2022/23 fortgesetzt. Sowohl die Herren als auch die Frauen sind im Einsatz. SPOX verrät, wie Ihr die Rennen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Nur noch wenige Wettbewerbe sind in der Ski-alpin-Saison 2022/23 übrig geblieben, mit Start der neuen Woche wird der Weltcup bereits beendet sein. Die beiden Gesamtweltcupsieger stehen ebenso bereits fest - bei den Herren wurde es erneut der Schweizer Marco Odermatt (zum zweiten Mal), bei den Frauen erneut Mikaela Shiffrin (zum fünften Mal).

Obwohl die wichtigsten Fragen also schon beantwortet sind, geht es am heutigen Donnerstag, den 16. März, trotzdem noch um relevante Weltcuppunkte. Im Rahmen des finalen Weltcups in Soldeu, Andorra, steigen zwei Super Gs. Um 10 Uhr sind die Frauen an der Reihe, um 11.30 Uhr die Herren.

Ski alpin: Der Weltcup in Soldeu

Datum Uhrzeit Wettbewerb Mi., 15.3. 10.00 Uhr Abfahrt der Herren Mi., 15.3. 11.30 Uhr Abfahrt der Frauen Do., 16.3. 10.00 Uhr Super-G der Frauen Do., 16.3. 11.30 Uhr Super-G der Herren Fr., 17.3. 12.00 Uhr Teamwettbewerb Mixed Sa., 18.3. 09.00 Uhr/12.00 Uhr Riesenslalom der Herren Sa., 18.3. 10.30 Uhr/13.30 Uhr Slalom der Frauen So., 19.3. 09.00 Uhr/12.00 Uhr Riesenslalom der Frauen So., 19.3. 10.30 Uhr/13.30 Uhr Slalom der Herren

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren und Frauen in Soldeu im TV und Livestream

Beide Rennen sind heute sowohl im Free-TV als auch im Livestream zu sehen.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren und Frauen in Soldeu im Free-TV

Für die Übertragung im Free-TV zeichnet einerseits die ARD verantwortlich, die um 9.55 Uhr das Frauenrennen und um 11.20 Uhr das Herrenrennen anbietet. Andererseits besitzt auch Eurosport die Übertragungsrechte an den heutigen Wettkämpfen. Bei Eurosport 1 geht es um 9.45 Uhr los, nach dem Super-G der Frauen erfolgt ein flüssiger Übergang zum Rennen der Herren.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren und Frauen in Soldeu im Livestream

Auch, was die Übertragung im Livestream betrifft, sind die ARD und Eurosport verantwortlich. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt das Geschehen in Andorra im kostenlosen Livestream bei sportschau.de. Der Livestream von Eurosport bei discovery+ ist dagegen mit einem kostenpflichtigen Abonnement verknüpft. Auch DAZN, das aufgrund einer Kooperation mit Eurosport ebenfalls die Livebilder aus Soldeu anbietet, verlangt einen Preis für den Zugriff auf sein Angebot.

Der Streamingdienst stellt drei verschiedene Pakete zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren und Frauen in Soldeu im Liveticker

SPOX liefert zu beiden Rennen jeweils einen Liveticker zum Mitlesen an. So verpasst Ihr auch dann nichts, wenn Ihr auf das TV- und Livestream-Angebot nicht zugreifen könnt.

Hier geht es zum Liveticker des Super-G der Herren.

Hier geht es zum Liveticker des Super-G der Frauen.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren

Platz Name Punkte 1. Marco Odermatt 1842 2. Aleksander Aamodt Kilde 1280 3. Henrik Kristoffersen 1014 4. Vincent Kriechmayr 953 5. Loic Meillard 831 6. Lucas Braathen 824 7. Alexis Pinturault 757 8. Marco Schwarz 699 9. Manuel Feller 506 10. James Crawford 462

