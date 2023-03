Das letzte Weltcup-Wochenende bricht an. Die Abfahrt der Herren und Frauen eröffnet das Spektakel in Soldeu. Alle Infos zur Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker zeigt Euch SPOX hier.

Die Ski-alpin-Saison endet 2022/23 in Andorra. Genauer gesagt in Soldeu. Der Ort in den Pyrenäen liegt 1.700 Meter über dem Meeresspiegel. Dort werden auch die Kristallkugeln für den Sieger und die Siegerin des Gesamtweltcups überreicht.

Bei den Herren hat sich diesen Titel bereits der Schweizer Marco Odermatt gesichert. Da der Norweger und engster Verfolger Aleksander Kilde den Weltcup in Kranjska Gora abgesagt hatte, ist Odermatt der Gewinn des Gesamtweltcups nicht mehr zu nehmen.

Auch bei den Frauen ist das Rennen um die Kristallkugel bereits entschieden. Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin hat sich mit dem Sieg im Riesenslalom der Frauen in Are nicht nur den Rekord für die meisten Siege bei Weltcuprennen egalisiert, sondern auch den Gesamtweltcup gewonnen.

Trotzdem versprechen die insgesamt neun Rennen weiter Spannung und Spektakel und krönen damit eine fantastische Ski-alpin-Saison. Alle Infos zur Übertragung der Abfahrt der Herren und Frauen in Soldeu erhaltet Ihr jetzt.

© getty Mikaele Shiffrin sicherte sich mit dem Sieg im Riesenslalom der Frauen in Are bereits den Gewinn des Gesamtweltcups und knackte Stenmarks Siegrekord.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren und Frauen in Soldeu heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wie so oft stehen Euch im Free-TV zwei Anbieter zur Verfügung: Ein öffentlich-rechtlicher Sender und Eurosport. In diesem Fall überträgt die ARD die Abfahrt der Herren und Frauen in Soldeu. Ab 9.55 Uhr könnt Ihr einschalten und die Übertragung genießen. Reporter sind Bernd Schmelzer bei den Herren und Tobias Bernerssoi bei den Frauen.

Außerdem überträgt Eurosport auf ihren Free-TV-Sender Eurosport1 die Abfahrt der Herren und Frauen. Dort seid Ihr ab 9.45 Uhr live dabei und könnt dem Rennen folgen.

Beide Anbieter haben grundsätzlich einen Livestream im Angebot. Die ARD bietet einen kostenlosen Livestream an. Dieser ist entweder über die ARD-Mediathek zu finden oder über sportschau.de.

Der Livestream von Eurosport ist hingegen kostenpflichtig und kann über die Plattform discovery+ empfangen werden. Allerdings bietet sich die Option an, den Livestream dank einer Partnerschaft von Eurosport und DAZN auch auf der Sport-Streamingplattform zu sehen. Dafür müsst Ihr keine extra Gebühren entrichten.

Neben den audiovisuellen Angeboten ist es auch möglich, die Rennen über einen schriftlichen Liveticker zu verfolgen. Dieser wird direkt von SPOX angeboten und damit verpasst Ihr mit Sicherheit keine wichtige Aktion.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren und Frauen in Soldeu heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Wettbewerb : Ski alpin

: Ski alpin Rennen : Abfahrt der Herren und Frauen

: Abfahrt der Herren und Frauen Beginn : 10 Uhr (Herren), 11.30 Uhr (Frauen)

: 10 Uhr (Herren), 11.30 Uhr (Frauen) TV : ARD , Eurosport

: , Livestream : sportschau.de, discovery+ , DAZN

: , Liveticker: SPOX

Ski alpin: Der Rennkalender für den Weltcup in Soldeu