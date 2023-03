In Soldeu steigt heute der letzte Herren-Super-G der Saison. SPOX tickert das Rennen live mit.

Auf die gestrige Abfahrt folgt heute der Super-G der Herren in Soldeu - der letzte der Ski-alpin-Saison 2022/23. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr diesen live mitverfolgen.

Ski alpin: Super G der Herren in Soldeu heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Erst gestern fand in Soldeu die letzte Abfahrt der Saison statt, nun wird auch der Super-G-Weltcup abgeschlossen. Was die Rangliste betrifft, gibt es dabei, zumindest an der Spitze, nichts mehr zu rütteln. Marco Odermatt hat die kleine Kristallkugel bereits gewonnen. Der Schweizer steht zudem auch bereits als Gesamtweltcupsieger fest.

Vor Beginn: Um 11.30 Uhr geht das Rennen los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Super-G der Herren in Soldeu, Andorra.

Ski alpin: Super G der Herren in Soldeu heute im TV und Livestream

Im Free-TV wird das Rennen von der ARD und von Eurosport 1 angeboten. Auch in Sachen Livestream sind dieselben Anbieter im Einsatz. Bei sportschau.de ist der Super-G kostenlos zu sehen, für discovery+ und DAZN fallen hingegen Kosten an.

DAZN speziell bietet dabei drei verschiedene Abo-Pakete an, die sich in Bezug auf Preis und Livestream-Angebot voneinander unterscheiden.

