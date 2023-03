Ski alpin: Sieg und Kugel für Lara Gut-Behrami bei Super G der Frauen in Soldeu - Weidle stürzt

Die Schweizerin Lara Gut-Behrami hat sich beim alpinen Weltcup-Finale in einem packenden Rennen die letzte noch nicht vergebene Kristallkugel gesichert. Im abschließenden Super-G der Saison fuhr die Olympiasiegerin in überzeugender Manier zu ihrem dritten Sieg in diesem Winter und sicherte sich damit zum vierten Mal Platz eins in der Gesamtwertung. Nur Katja Seizinger und Lindsey Vonn (USA) haben den Super-G-Weltcup häufiger geholt (jeweils 5-mal).

Gut-Behrami gewann das Rennen vor Kombi-Weltmeisterin Federica Brignone aus Italien (+0,22 Sekunden) und Ragnhild Mowinckel aus Norwegen (+0,47) - beide hätten ebenfalls noch Chancen auf den Sieg in der Gesamtwertung gehabt. Gleiches galt für Cornelia Hütter aus Österreich und Elena Curtoni aus Italien, die nur auf den Plätzen fünf und zehn landeten. Im Kampf um die Kristallkugel hatte Gut-Behrami am Ende 45 Punkte Vorsprung auf Brignone.

Für Kira Weidle endete eine durchwachsene Saison mit einem Sturz. Nach gut 22 Fahrsekunden geriet sie an einem Sprung aus der Balance, bei der Landung überkreuzte sie die Ski, kam zu Fall und rutschte unweit von Alpinchef Wolfgang Maier ins Fangnetz. "Der linke Fuß schmerzt ein bisschen", sagte sie, ansonsten sei sie so weit in Ordnung. Verärgert stellte Weidle fest, dass ihr "solche blöden Fehler immer im Rennen passieren, das ist was, wo man sich Gedanken machen muss".

Ski alpin: Super G der Frauen in Soldeu Endstand Rang Name Zeit 1 Gut-Behrami 1:26.70 2 Brignone + 0.22 3 Mowinckel + 0.47 4 Suter + 0.55 5 Gisin + 0.82

Ski alpin: Super G der Frauen in Soldeu im Liveticker zum Nachlesen

Frust beim ÖSV

Wie angesprochen war es auch für Cornelia Hütter kein guter Tag. Mit Rang Sechs zeigte die Österreicherin zwar ein solides Rennen, doch das reichte heute gegen die starke Konkurrenz nicht. Im Super-G-Weltcup fiel sie damit sogar auf den fünften Platz zurück. Ohnehin war es ein gebrauchter Tag für den ÖSV, denn keine weitere der sieben Starterinnen schaffte den Sprung in die Top 15. Für den einzigen schönen Moment sorgte eigentlich Nicole Schmidhofer mit ihrem Lederhosen-Abschiedsrennen zum Ende ihrer Karriere.

Kurzes ´Vergnügen´

Aus deutscher Sicht war das Rennen heute schnell beendet. Kira Weidle kam im Anschluss an den ersten Sprung zu Fall und schied aus. Verletzt hat sie sich zum Glück nicht, im Weltcup fiel sie aber auf Rang 17 zurück. Ein gebrauchter Tag für die DSV-Starterin.

Schweizer Party kann starten!

Alleine durch den Sieg und den Weltcup für Lara Gut-Behrami dürfte die Stimmung im Lager der Schweizerinnen heute sehr ausgelassen sein. Zudem freuen sich die Eidgenossinnen über einen starken vierten Platz von Corinne Suter und einen ebenso guten fünften Platz für Michelle Gisin. Jasmine Flury und Joana Hählen auf den Plätzen 13 und 15 machen das tolle Teamergebnis perfekt.

Gut-Behrami mit dem Doppel-Erfolg!

Lara Gut-Behrami gewinnt den letzten Super G der Saison beim Weltcupfinale in Andorra und sichert sich damit gleichsam auf den letzten Metern noch die kleine Kristallkugel. Am heutigen Tage und auch in der Weltcupwertung verweist die Schweizerin Federica Brignone aus Italien und die Norwegerin Ragnhild Mowinckel auf die Plätze. In die Röhre schauen derweil vor allem Elena Curtoni, die mit ihrem zehnten Platz den möglichen Weltcupsieg aus der Hand gab und auch Cornelia Hütter, die, wie auch Curtoni, sogar aus der Top Drei im Weltcup herausfiel.

Ski alpin: Super G der Frauen in Soldeu im Liveticker - Das Rennen

Nicole Schmidhofer (AUT)

Am gestrigen Tage hatte Schmidhofer ihr Karriere-Ende bekannt gegeben. Den heutigen Super G fährt sie in Lederhose und mit Zwergenmütze. Ganz entspannt gleitet sie die Piste herunter und hält zwischendurch mit Tränen in den Augen auch mal für einen Moment bei den Trainern an. Offiziell kommt sie mit einer Minute Rückstand ins Ziel, doch das interessiert Niemanden. Nicole Schmidhofer sagt ´Servus und auf Wiedersehen!´

Petra Vlhova (SVK)

Dass Stuhec die niedrigst platzierte Läuferin im Super G war, ist natürlich nur der Fall, wenn man Petra Vlhova als überhaupt nicht platziert anschaut. Die Slowakin fuhr kaum Super G, hat auch keinen Punkt in dieser Disziplin und wird auch heute keinen mehr bekommen.

Ilka Stuhec (SLO)

Der Super G ist ohnehin nicht die Disziplin der Slowenin, die heute die am niedrigsten platzierte Fahrerin im Super-G-Weltcup ist. Das merkt man auch an der Zeit, denn mit fast 2,5 Sekunden Rückstand reiht sich Stuhec weit hinten ein.

Wendy Holdener (SUI)

Eigentlich sieht alles nach einer richtig guten Zeit für die Schweizerin aus, doch hinten raus wird die Fahrt sehr wild. Zunächst rast sie mit vollem Tempo beinahe in das nächste Tor, ehe sie beim Schlusssprung beinahe das Gleichgewicht verliert und zu Fall kommt.

Laura Gauche (FRA)

Gestern in der Abfahrt hatte sich die Französin mehr ausgerechnet als Platz Neun, als sie durch einen unnötigen Fehler eine bessere Platzierung zunichte machte. Heute fährt sie mit Wut im Bauch, kann aber auf der schlechten Piste nicht viel ausrichten.

Alice Robinson (NZL)

Die junge Neuseeländerin scheint nicht optimal besichtigt zu haben. Gleich mehrfach verschätzt sich Robinson und wird zunächst nur weit nach außen getrieben, ehe sie dann doch ein Tor verpasst und für den zweiten Ausfall des Tages sorgt.

Ramona Siebenhofer (AUT)

Ganz sicher ohne Punkte bleibt Ramona Siebenhofer, die, von Rückenschmerzen geplagt, nicht mit dem Rest des Feldes mithalten kann. Nach einem zusätzlichen Fehler im Mittelteil hat die Österreicherin am Ende die schlechteste Zeit.

Jasmine Flury (SUI)

Weltcuppunkte gibt es im Übrigen heute nur für die ersten 15. Damit wird die Schweizerin vielleicht sogar leer ausgehen. Die Abfahrtsweltmeisterin hat zu viele Rutschphasen, auch schon im oberen Teil, wo die Strecke noch besser ist. Rang 12 für die Eigenossin.

Michelle Gisin (SUI)

Die Piste hat nun enorm gelitten, weil natürlich auch die Sonne immer mehr auf den Schnee knallt. Vor diesem Hintergrund macht die Schweizerin das Beste aus der Situation und zeigt vor allem im oberen Abschnitt eine gute Leistung. Platz Fünf für Gisin!

Sofia Goggia (ITA)

Gestern in der Abfahrt lieferte die Italienerin auf dieser Piste mit Platz Zwei sehr gut ab. Heute kann sie allerdings trotz sehr enger Linie nicht ganz bestätigen, was sie gestern gezeigt hatte. Eine Sekunde verliert Goggia auf die Spitze und landet damit auf der Sechs.

Tessa Worley (FRA)

Kein ganz zufriedenes Gesicht bei Tessa Worley, die mit der weicher gewordenen Piste kräftig zu kämpfen hat. Nur Rang Neun für die Französin.

Elena Curtoni (ITA)

Nun entscheidet sich der Super-G-Weltcup! Elena Curtoni braucht hier nach aktuellem Stand den Sieg, um die Kristall Kugel nicht an Lara Gut-Behrami zu verlieren. Und schon am Start verliert Curtoni Zeit auf die Schweizerin. Zu viel Zeit, wie sich am Ende herausstellt. Die Italienerin kann nicht mit ihrer Kontrahentin mithalten und reiht sich auf der Acht ein. Damit steht fest: Lara Gut-Behrami holt sich den Weltcup im Super G!

Cornelia Hütter (AUT)

Nun geht es um die Kristallkugel! Cornelia Hütter braucht dafür auf jeden Fall die Bestzeit und greift dementsprechend an. Einige, wenige kleinere Fehler reichen aber, dass Hütter hier weit zurückfällt und im Kampf um die Spitze nicht mehr mitreden kann.

Stephanie Venier (AUT)

Die Piste lässt nun natürlich auch nach, was auch Venier zu spüren bekommt. Zusätzlich zeigt die Österreicherin selbst keine optimale Leistung und reiht sich auf der Zehn ein.

Mikaela Shiffrin (USA)

Die große Kristallkugel hat sie sicher, den Rekord-Sieg ebenfalls. Die US-Amerikanerin kann das Ganze komplett locker angehen, was man auch hin und wieder sieht. Shiffrin fährt nicht mit der letzten Entschlossenheit und reiht sich deshalb nur auf der Sieben ein.

Marta Bassino (ITA)

Die Italienerin hatte in diesem Winter einiges um die Ohren abseits des Skisports. Deshalb geht es für Bassino zum Ende der Saison darum, wieder das Gefühl zu bekommen. Dafür ist der fünfte Platz eine solide Leistung.

Lara Gut-Behrami (SUI)

Sehr guter Auftritt von Lara Gut-Behrami! Die Schweizerin setzt ein dickes Ausrufezeichen im Kampf um den Weltcupsieg! Die Eidgenossin zeigt ihre ganz eigene Linie, hat sehr gut besichtigt. Damit übernimmt sie vorerst die Führung und macht gewaltig Druck auf Elena Curtoni!

Mirjam Puchner (AUT)

In Andorra, wo das heutige Weltcupfinale stattfindet, fühlt sich Puchner eigentlich wohl. Hier konnte die Österreicherin sogar bereits eine Abfahrt gewinnen. Heute allerdings hat die ÖSV-Starterin große Probleme, hier vernünftig aufs Tempo zu drücken. Nur Rang Sechs für die Salzburgerin.

Ragnhild Mowinckel (NOR)

Dass jemand den dritten Sektor von Brignone heute schlagen kann, ist schwer vorstellbar. Das schien sehr nah an der Perfektion gewesen zu sein. In den anderen drei Sektoren allerdings gibt es durchaus Möglichkeiten für die Konkurrenz. In der Summe schafft es aber auch Ragnhild Mowinckel nicht, die Führende zu überholen.

Corinne Suter (SUI)

Brignone hat gezeigt, wie man das Rennen angehen muss, vor allem im unteren Teil. Das Risiko muss stimmen, darf aber auch nicht zu hoch sein. Die Mischung macht es heute. Corinne Suter schafft es nicht, mit diesem tollen Lauf der Italienerin mitzuhalten. Das liegt aber tatsächlich nur am Mittelteil, den ansonsten war die Schweizerin ebenfalls sehr stark unterwegs.

Federica Brignone (ITA)

Was für ein Mittelteil von Brignone! Im steilsten Abschnitt der Strecke zeigt die Italienerin, was sie aus der gestrigen Abfahrt mitnehmen konnte. Fast eine Sekunde holt die Italienerin in diesem Abschnitt heraus und baut den Vorsprung im Ziel sogar noch aus.

Joana Hählen (SUI)

Natürlich ist es schwer, in fast 90 Sekunden Super G ohne Fehler auszukommen. Vor allem auf diesem schweren Kurs hat auch Joana Hählen etwas Mühe. Die Schweizerin fährt mit viel Risiko, überspannt den Bogen stellenweise aber sogar. Platz Zwei für die Eidgenossin.

Kajsa Vickhoff Lie (NOR)

Was für ein Auftritt von Kajsa Vickhoff Lie! Die Norwegerin gibt richtig Gas und hat zwischenzeitlich fast 1,5 Sekunden Vorsprung. Allerdings patzt die Skandinavierin bei der Einfahrt in den letzten Streckenabschnitt. Am Ende bringt sie sieben Zehntel Vorsprung mit ins Ziel, zeigt aber auch, dass hier noch viel mehr drin wäre mit einer fehlerfreien Fahrt.

Kira Weidle (GER)

Weidle riskiert vom Start weg etwas mehr, allerdings wird sie schon im oberen Abschnitt etwas zu spät fertig mit dem Linksschwung vor dem ersten Sprung. Eben dieser Sprung missrät der Deutschen, die die Balance verliert und abfliegt. Zum Glück kann die DSV-Starterin zeitnah aus eigener Kraft aufstehen. Zumindest eine schlimmere Blessur kann damit wohl ausgeschlossen werden.

Franziska Gritsch (AUT)

Es folgt direkt die nächste Österreicherin. Gritsch war in der gestrigen Abfahrt nicht mit dabei und hat daher frische Beine. Auf der anderen Seite ist die Strecke für sie daher neu, was man ebenfalls merkt. Nur knapp übernimmt Gritsch hier die Führung.

Nina Ortlieb (AUT)

Die Österreicherin stürzte in der gestrigen Abfahrt und hat seither mit Knieproblemen zu kämpfen. Man merkt, dass Ortlieb nicht komplett fit ist, sie geht nicht das letzte Risiko und lässt dadurch viel Luft nach oben.

Ski alpin: Super G der Frauen in Soldeu im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Aus deutscher Sicht ist das Team sehr schnell vorgestellt. Einzig Kira Weidle geht für den DSV an den Start. Die Deutsche steht aktuell auf dem 13. Rang im Weltcup, allerdings ist der Abstand nach oben und auch nach unten überschaubar, sodass es für Weidle in Richtung der Top Ten oder auch heraus aus den besten 15 gehen könnte.

Vor Beginn: Wie angesprochen möchte Lara Gut-Behrami noch ein Wörtchen mitreden im Kampf um die Kristallkugel. Dazu müsste sie allerdings Elena Curtoni noch einige Punkte, genauer gesagt 20, abnehmen. Hilfreich wäre dafür natürlich, wenn sich Fahrerinnen zwischen die beiden schieben würden. Aus Schweizer Sicht könnte man diesen Sprung in die wahrscheinliche Top-Region des Tableaus vor allem Corinne Suter zutrauen, die in der Saison immerhin Platz Sieben im Weltcup belegt. Insgesamt sind die Eidgenossen heute mit sechs Fahrerinnen am Start. Wendy Holdener, Joana Hählen, Jasmine Flury und Michelle Gisin komplettieren das Team.

Vor Beginn: Von den 26 Läuferinnen, die heute an den Start gehen, kommen gleich sieben aus Österreich. Damit stellt der ÖSV das größte Team am heutigen Tage. Neben der angesprochenen Cornelia Hütter konnten sich in diesem Super-G-Winter vor allem Mirjam Puchner (Weltcup-Platz Acht) und Stephanie Venier (Platz 10) hervortun. Zudem sind Franziska Gritsch, Nina Ortlieb, Nicole Schmidhofer und Ramona Siebenhofer mit dabei.

Vor Beginn: Nicht selten ist die Entscheidung im Weltcup schon vor dem Weltcupfinale gefallen, die kleine Kristallkugel schon vergeben. Im Super G ist das in diesem Jahr allerdings ganz und gar nicht der Fall. Zwischen Elena Curtoni an der Spitze und Ragnhild Mowinckel auf Platz Vier liegen beispielsweise nur 26 Punkte. Dazwischen postieren sich die Schweizerin Lara Gut-Behrami und die Österreicherin Cornelia Hütter auf den Plätzen Zwei und Drei, die beide zur Stelle sein wollen, sollte Curtoni die Tür zum Weltcupsieg offen lassen.

Vor Beginn: Im Weltcup-Finale setzt sich das Feld folgendermaßen zusammen: Teilnahmeberechtigt sind die 25 besten Fahrerinnen des Disziplinen-Weltcups, die Junioren-Weltmeisterin und alle Läuferinnen, die im Gesamtweltcup über 500 Punkte gesammelt haben. Letzteres trifft beispielsweise auf die Slowenin Ilka Stuhec zu, die im Super-G-Weltcup mit 51 Punkten nur auf Rang 30 liegt, insgesamt aber 602 Weltcuppunkte auf dem Konto hat. Die Junioren-Weltmeisterin Lara Colturi aus Albanien ist heute allerdings nicht mit dabei. Am Ende ergibt sich für das heutige Rennen ein Starterfeld von 26 Athletinnen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Super G der Frauen aus Weltcup Finale! Rechtzeitig vor dem Start des Rennens beginnt der Liveticker.

Ski alpin: Super G der Frauen in Soldeu heute im TV und Livestream

Die ARD bietet das Rennen um 9.55 Uhr im Free-TV an. Auch Eurosport 1 ist mit einer Übertragung im Free-TV zur Stelle.

Darüber hinaus ist das Super-G-Finale im Livestream zu sehen: bei sportschau.de (kostenlos), sowie bei discovery+ und DAZN.

Was DAZN betrifft, stehen drei verschiedene Abo-Pakete zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

