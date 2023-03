Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Kvitfjell gehen die Frauen ein zweites Mal binnen weniger Tage im Super-G an den Start. Hier könnt Ihr das Ski-alpin-Rennen im Liveticker verfolgen!

Wer wird im letzten Rennen des alpin-Wochenendes im Super-G überzeugen? Die Antwort bekommt Ihr hier im Liveticker!

Ski alpin: Super G der Frauen in Kvitfjell heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es ist bereits der zweite Super-G bei den alpin-Damen an diesem Wochenende. Am Freitag hat sich die Österreicherin Cornelia Hütter hauchdünn (-0.01s) vor der Führenden in der Super-G-Wertung, Elena Curtoni, durchgesetzt. Lara Gut-Behrami landete auf Rang drei. Nur noch ein Rennen in dieser Disziplin steht anschließend noch auf dem Weltcup-Plan, heute könnte also bereits eine Vorentscheidung um die Krone fallen.

Vor Beginn: Schon früh geht es im norwegischen Skiort zur Sache, der Start ist für 10.30 Uhr angesetzt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Super-G der Frauen in Kvitfjell!

© getty Cornelia Hütter hat beim ersten Super-G in Kvitfjell den Sieg eingefahren.

Ski alpin: Super G der Frauen in Kvitfjell heute im TV und Livestream

Ihr möchtet den Super-G der Frauen heute live und in Farbe sehen? Dann habt Ihr im TV zwei gratis Anlaufstellen: ARD und Eurosport. Beide Sender bieten überdies einen Livestream aus Kvitfjell an - im Falle der ARD ist dieser via sportschau.de kostenfrei empfangbar, im Falle von Eurosport könnt Ihr via discovery+ nur gegen eine Gebühr einschalten.

Die Alternative zu discovery+ ist DAZN. Der Streamingdienst hat nämlich eine Kooperation mit Eurosport und deshalb beide Kanäle des Sportsenders im Programm. Auch hier ist ein Abo notwendig, welche Pakete DAZN anbietet, haben wir hier erklärt.

Ski alpin: Weltcupstand im Super G der Frauen