Nach dem gestrigen Riesenslalom der Frauen steht heute der Slalom der Frauen in Are an. Hier im Liveticker könnt Ihr das Rennen verfolgen.

Es ist das letzte Weltcup-Wochenende. Nach dem gestrigen Riesenslalom steht heute der Slalom der Frauen in Are an. SPOX tickert das Rennen im Ski alpin hier live mit!

Ski alpin: Slalom der Frauen in Are heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem Rekorderfolg von Mikaela Shiffrin beim gestrigen Riesenslalom dürfte auch bei diesem Rennen die Favoritenrolle an sie vergeben sein.

Vor Beginn: Das heutige Rennen beginnt heute um 10.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Slalom der Frauen in Are.

© getty Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin führt aktuell den Gesamtweltcup deutlich an.

Ski alpin: Slalom der Frauen in Are heute im TV und Livestream

Das heutige Rennen kann im Fernsehen im Free-TV angesehen werden. Zum einen ist das ZDF beim ersten Durchgang im TV live dabei. Der zweite Durchgang wird allerdings nur im Livestream auf zdf.de oder via ZDF-Mediathek zu sehen.

Außerdem überträgt Eurosport die beiden Durchgänge in voller Länge im Free-TV. Auf dem Sender Eurosport1 seid ihr beim gesamten Rennen live dabei. Oder: Ihr nutzt den kostenpflichtigen Livestream von Eurosport auf discovery+ oder dank einer Kooperation auf DAZN.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Frauen

Platz Name Punkte 1. Mikaela Shiffrin 1928 2. Petra Vlhova 1025 3. Lara Gut-Behrami 1007 4. Federica Brignone 939 5. Sofia Goggia 800 6. Ragnhild Mowinckel 790 7. Wendy Holdener 715 8. Marta Bassino 677 9. Elena Curtoni 640 10. Sara Hector 566