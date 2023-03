Im Ski alpin bestreiten die Frauen heute ihr letztes Rennen der Saison. Hier könnt Ihr den Riesenslalom in Soldeu im Liveticker verfolgen!

Ihr möchtet wissen, wer den Saisonabschluss in Soldeu heute mit nach Hause nimmt? In unserem Liveticker erfahrt Ihr es!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Riesenslalom der Frauen in Soldeu heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In den Gesamtwertungen wird sich - zumindest an der Spitze - heute nichts mehr tun. Rekordfahrerin Mikaela Shiffrin hat den ersten Rang im Riesenslalom mit 700 Punkten vor Petra Vlhová mit 486 Punkten schon sicher. Allerdings könnte der zweite Platz noch streitig gemacht werden. Mit Lara Gut-Behrami, (482 Punkte), Federica Brignone (476) und Marta Bassino (475) sind drei Athletinnen noch in Schlagdistanz.

Vor Beginn: Um 9 Uhr starten die Damen in ihren ersten Lauf, der letzte Durchgang der Saison wird dann ab 12 Uhr laufen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Riesenslalom der Frauen in Soldeu.

© getty Mikaela Shiffrin hat die Wertung im Riesenslalom mit Abstand gewonnen.

Ski alpin: Riesenslalom der Frauen in Soldeu heute im TV und Livestream

Auch für das letzte Rennen der Saison gibt es wieder verschiedene Optionen im TV und Livestream. Die erste davon ist die ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender ist sowohl im Rahmen der Sportschau als auch online im Livestream via sportschau.de dabei.

Darüber könnt Ihr im Fernsehen auch bei Eurosport 1 gratis einschalten. Hier kostet nur der Livestream-Zugang über discovery+ oder DAZN etwas. Informiert Euch hier über DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Ski alpin, Weltcupstand im Riesenslalom der Frauen