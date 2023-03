Die Ski-alpin-Herren bestreiten heute die zweite Abfahrt in Aspen. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Rennen mitverfolgen.

Einen Tag nach der ersten Abfahrt der Herren folgt heute direkt die zweite. Wer kann im Speedrennen triumphieren, wo landen die Deutschen? Diese Fragen werden mit dem Liveticker beantwortet.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Aspen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Tag zwei beim Weltcup der Herren in Aspen. Gestern ging der Weltcup in Colorado mit einer Abfahrt los, eher sollte los gehen. Aufgrund von schlimmer Wetterbedingungen wurde das Rennen nach nur 23 Athleten abgebrochen und annulliert, um die Sicherheit der Starter nicht zu gefährden. Nun geht es heute mit einer weiteren Abfahrt weiter. Morgen wird das Ski-alpin-Wochenende in Aspen dann mit einem Super-G abgeschlossen.

Vor Beginn: Das Rennen in den Rocky Mountains beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Abfahrt der Herren in Aspen (USA).

© getty In Aspen findet heute die zweite Abfahrt der Herren statt.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Aspen heute im TV und Livestream

Eurosport überträgt die Abfahrt im Free-TV auf Eurosport 1. Was die Übertragung des Rennens im Livestream anbelangt, sind neben discovery+ auch die ARD (ab 19.20 Uhr beisportschau.de) und DAZN im Einsatz. Während der Stream bei sportschau.de kostenlos ist, muss für discovery+ und DAZN bezahlt werden.

Bei DAZN sieht die Abo-Situation so aus: Es stehen drei verschiedene Pakete zur Verfügung. Diese Pakete unterscheiden sich in Sachen Abo-Preis pro Monat und in Sachen Livestream-Angebot.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren