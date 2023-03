Im Biathlon geht es heute in der Mixed-Staffel zur Sache. Wir tickern das Rennen in Nove Mesto hier live mit!

Ein letztes Mal messen sich die Athletinnen und Athleten in dieser Saison in der Mixed-Staffel. Welche Nation sich abschließend durchsetzen kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier zum Refresh der Seite!

Biathlon: Mixed-Staffel in Nove Mesto heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im Weltcup hat in der Mixed-Staffel insgesamt Frankreich (165 Punkte) die Nase vorn, dahinter reihen sich Norwegen (130) und die Schweiz (110) ein. Zuletzt war das skandinavische Team allerdings das Maß der Dinge, räumte bei der Biathlon-WM in Oberhof Gold in beiden Mixed-Disziplinen ab. Auch heute dürfte es deshalb die Favoritenrolle innehaben.

Vor Beginn: Um 11.30 Uhr geht es in Tschechien los, am Nachmittag folgt dann noch die Single-Mixed-Staffel um 15.15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Mixed-Staffel in Nove Mesto!

© Getty Frankreich und Norwegen kämpfen um den Sieg in der Mixed-Wertung.

Biathlon: Mixed-Staffel in Nove Mesto heute im TV und Livestream

Für die Mixed-Staffel gibt es heute nur eine Anlaufstelle im Free-TV, zumindest, wenn Ihr das Rennen live sehen möchtet. Die ARD berichtet ab 11.30 Uhr aus Nove Mesto, sowohl im TV als auch im Livestream via sportschau.de.

Auf Eurosport ist im Anschluss an die Single-Mixed-Staffel eine Wiederholung der Mixed-Disziplin zu sehen. Im Fernsehen ist diese kostenlos, für den Stream via discovery+ oder DAZN müsst Ihr ein Abo besitzen.

Hier könnt Ihr Euch ausführlich über die neuen Abo-Modelle von DAZN informieren.

Biathlon, Weltcup: Der Stand in der Mixed-Staffel

Rang Mannschaft Punkte 1 Frankreich 165 2 Norwegen 130 3 Schweiz 110 4 Italien 105 5 Schweden 91 6 Österreich 77 7 Finnland 76 8 Deutschland 73 9 USA 68 10 Ukraine 66