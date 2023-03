Ski alpin heute live, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora im TV, Livestream und Liveticker

Heute findet das Weltcup-Wochenende der Ski-alpin-Herren in Kranjska Gora seinen Abschluss. Wir geben Euch die wichtigsten Infos zum Riesenslalom der Männer und seiner Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Ein letztes Mal geht es in Kranjska Gora noch zur Sache, bevor vom 15. bis 19. März 2023 das Saison-Finale in Soldeu, Andorra, steigt. Heute auf dem Programmplan: der Riesenslalom der Herren. Favorit ist einmal mehr Marco Odermatt, der Schweizer führt die Rangliste im Riesenslalom in dieser Saison an.

Ob er seiner Rolle gerecht werden kann, erfahren wir um 9.30 Uhr, wenn der erste Lauf in Slowenien beginnt. Um 12.30 Uhr folgt der zweite Lauf.

Ihr möchtet wissen, wo das Spektakel im TV und Livestream läuft? In diesem Artikel klären wir auf!

Ski alpin heute live, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora im TV und Livestream

Auch wenn mit dem ZDF heute wieder ein öffentlich-rechtlicher Sender Wintersport en masse im Programm hat, könnt Ihr den Riesenslalom dort heute nicht live verfolgen - zumindest nicht im TV. Dort liefert das ZDF nur eine Zusammenfassung des ersten Laufs, beide Läufe in voller Länge gibt's nur im Stream via zdf.de oder App.

Anders sieht das Ganze bei Eurosport auf. Der Privatsender ist bei beiden Läufen am Start. Um 9.15 Uhr beginnt die Übertragung des ersten Durchgangs, pünktlich um 12.30 Uhr geht es weiter mit dem zweiten. Auch hier gibt es einen Livestream. Dieser ist via discovery+ verfügbar, allerdings nur gegen eine Gebühr.

Alternativ könnt Ihr Eurosport dank einer Kooperation auch auf der Plattform DAZN sehen. Hier gibt's darüber hinaus auch massenweise Fußball, US-Sport (NBA, NFL), Kampfsport, Tennis und vieles mehr - abhängig vom gewählten Abonnement. Folgende Pakete bietet der Streamingdienst an: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

© getty Marco Odermatt führt die Rangliste im Riesenslalom an.

Ski alpin heute live, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Ski alpin heute live, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Kranjska Gora im Liveticker

Wie gewohnt begleiten wir auch das heutige Ski-alpin-Event im Ticker. So müsst Ihr keinen Lauf verpassen!

Hier geht's zum Liveticker des Riesenslaloms der Herren in Kranjska Gora!

© getty Alexander Schmid ist aktuell der beste Deutsche im Riesenslalom.

Ski alpin heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Wettbewerb : Ski alpin Weltcup

: Ski alpin Weltcup Disziplin: Riesenslalom der Herren

Riesenslalom der Herren Datum : Sonntag, 12. März 2023

: Sonntag, 12. März 2023 Beginn : 9.30 Uhr (1. Lauf), 12.30 Uhr (2. Lauf)

: 9.30 Uhr (1. Lauf), 12.30 Uhr (2. Lauf) TV : ZDF, Eurosport

: Livestream : zdf.de , discovery+ , DAZN

: , , Liveticker: SPOX

Ski alpin, Weltcup: Der Stand im Riesenslalom der Herren