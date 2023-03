Im Biathlon-Weltcup steht heute die Verfolgung der Herren im tschechischen Nove Mesto an. Hier könnt Ihr das Rennen live im Liveticker verfolgen.

Auch beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto zeichnet sich ab, dass alles über den Norweger Johannes Thingnes Bö geht. Ist er zu schlagen? Wer sich bei der Verfolgung der Herren in Nove Mesto über 12.5 km den Sieg holt, erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Nove Mesto heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wie bereits gewohnt, ist in dieser Saison der Norweger Johannes Thingnes Bö der absolute Dominator und geht auch in der Verfolgung der Herren als Titelfavorit ins Rennen. Roman Rees ist als bester deutscher Starter die große Hoffnung.

Vor Beginn: Um 13.50 Uhr starten die Herren das Rennen über die 12.5 km.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Verfolgung der Herren in Nove Mesto.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Nove Mesto heute im TV und Livestream

Ihr könnt das heutige Biathlon-Rennen kostenlos im Free-TV verfolgen. Zum einen bietet Das Erste die Verfolgung der Herren in ihrem Programm an. Jens Jörg Rieck ist für Euch als Moderator eingeteilt. Zusätzlich gibt es die Option, die Übertragung der ARD auch im Internet via Livestream zu sehen. Der kostenlose Livestream ist über ard.de oder diesen Link zu finden.

Außerdem bietet der Privatsender Eurosport die Verfolgung der Herren live aus Nove Mesto im Free-TV an. Dort sind sie allerdings erst ab 14 Uhr, also zehn Minuten verspätet, beim Rennen. Der Livestream ist jedoch nur kostenpflichtig über discovery+ zugänglich.

Solltet Ihr ein gültiges DAZN-Abo haben, könnt Ihr dank einer Kooperation der beiden Anbieter auf den Livestream ohne Extrakosten zugreifen.

Kürzlich hat DAZN ein neues Abo-Modell verabschiedet. Alle Infos zu den unterschiedlichen Angeboten könnt Ihr Euch hier besorgen.

