Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren am Holmenkollen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Biathlon-Saison 2022/23 hat ihre letzte Station erreicht. Am Holmenkollen in Oslo wird heute mit dem Sprint der Herren der finale Weltcup eröffnet. SPOX zeigt, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Eine lange und kräftezehrende Biathlon-Saison nähert sich dem Ende entgegen, sowohl die Frauen als auch die Herren bestreiten jeweils nur mehr drei Rennen - alle am Berg Holmenkollen in der norwegischen Hauptstadt Oslo.

Den Auftakt machen die Herren am heutigen Donnerstag, den 16. März, wenn der siebte und letzte Sprint der Saison ansteht. Um 15.15 Uhr geht das Rennen los.

Viel zu holen gibt es heute nicht mehr, Dominator Johannes Thingnes Bö hat den Gewinn des Sprintweltcups schon längst in der Tasche. Der Norweger, der zudem bereits Gesamtweltcupsieger ist, hat bislang alle sechs Sprints gewonnen. Zu Hause am Holmenkollen peilt er nun die perfekte Ausbeute an.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren am Holmenkollen heute live im TV und Livestream

Der letzte Sprint der Saison wird sowohl im TV als auch im Livestream übertragen.

© getty Gesamtweltcupsieger Johannes Thingnes Bö steht auch schon als Sieger im Verfolgungs-Weltcup fest.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren am Holmenkollen heute live im Free-TV

Um die Übertragung im Free-TV kümmern sich heute wieder die üblichen Sender: zum einen die ARD, zum anderen Eurosport 1.

Die ARD steigt um 15.10 Uhr ein, Wilfried Hark übernimmt dabei die Rolle des Kommentatoren. Bei Eurosport 1 beginnt die Übertragung etwas früher, um 15 Uhr.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren am Holmenkollen heute live im Livestream

Die ARD und Eurosport sind auch die richtigen Anlaufstellen, wenn es um die Übertragung im Livestream geht. An dieser Stelle kommen dann aber die ersten Unterschiede zum Vorschein. Während für den ARD-Livestream bei sportschau.de keine Kosten anfallen, ist in Bezug auf discovery+ das Gegenteil der Fall.

Auch DAZN, das dank der Kooperation mit Eurosport, ebenfalls die Eurosport-Übertragung zeigt, verlangt für seine Nutzung ein kostenpflichtiges Abonnement. Dieses ist mit unterschiedlichen Preisen versehen - je nachdem, ob Ihr Euch für DAZN Unlimited, DAZN Standard oder DAZN World entscheidet.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren am Holmenkollen heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren am Holmenkollen heute im Liveticker

SPOX stellt zum Sprint einen Liveticker zur Verfügung, mit dem Ihr das Geschehen live mitverfolgen könnt.

Hier geht es zum Liveticker des Sprints der Herren am Holmenkollen.

Biathlon: Der Weltcup am Holmenkollen in Oslo