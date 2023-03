Der Weltcup am Holmenkollen in Norwegen beginnt heute mit einem Sprint der Herren. Hier könnt Ihr das Geschehen live mitverfolgen.

Am Holmenkollen geht heute die Action mit einem Sprint der Herren los. SPOX tickert für Euch das gesamte Rennen von Anfang bis Ende live mit.

Biathlon: Sprint der Herren am Holmenkollen JETZT im Liveticker

Vor Beginn: Um 15.15 Uhr eröffnet der Italiener Tommaso Giacomel den letzten Sprint in diesem Jahr. Insgesamt sind 109 Athleten gemeldet.

Vor Beginn: Um 15:19 Uhr geht als erster Eidgenosse Sebastian Stalder mit der Startnummer neun in die Loipe. Außerdem sind Niklas Hartweg (Startnummer 19), Serafin Wiestner (52), Joscha Burkhalter (79) und Dajan Danuser (104) dabei. Der Schweizer Wiestner wird heute seinen letzten Sprint in seiner Karriere bestreiten. Der 32-Jährige gab vor wenigen Tagen sein Karriereende bekannt. Er nahm an zwei Olympischen Spielen teil. Sein bestes Ergebnis im Weltcup war ein fünfter Platz im Sprint in Presque Isle in der Saison 2015/16. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Bronzemedaille in der Mixed-Staffel bei den Europameisterschaften 2022.

Vor Beginn: Neben dem 42-Jährigen Simon Eder (Startnummer sieben) sind auch drei weitere Österreicher im Sprint dabei. David Komatz startet mit der Nummer 47. Außerdem gehen Dominic Unterweger mit der Nummer 81 und Harald Lemmerer mit der Nummer 94 auf die Strecke.

Vor Beginn: Beim Weltcup-Finale in Oslo starten heute acht deutsche Biathleten in den letzten Sprint in der Saison 2022/23. Als Erster geht Justus Strelow mit der Startnummer drei ins Rennen. Danach folgen Benedikt Doll (17), Roman Rees (27), David Zobel (51), Johannes Kühn (60), Philipp Nawrath (65), Lucas Fratzscher (85) und Philipp Horn (96).

Vor Beginn: Die Biathleten bestreiten heute den letzten Sprint der Saison 2022/23. Mit Blick auf die vergangenen sechs Rennen in dieser Disziplin kann es eigentlich nur einen Favoriten geben: Johannes Thingnes Bö. Der Norweger, der bereits den Gesamtweltcup gewonnen hat, triumphierte auch in jedem Sprintrennen in dieser Saison. Schafft er heute im siebten Sprint den siebten Sieg?

Vor Beginn: Das Rennen beginnt um 15.15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Sprint der Herren am Holmenkollen in Oslo, Norwegen.

© getty Johannes Thingnes Bö steht als Gesamtweltcupsieger bereits fest.

Biathlon: Sprint der Herren am Holmenkollen heute im TV und Livestream

In der ARD und bei Eurosport 1 ist der Sprint der Herren im Free-TV zu sehen. Doch das ist noch nicht alles. Auch im Livestream wird das Rennen übertragen. Auch diesbezüglich sind die ARD und Eurosport die richtigen Ansprechpartner. Während der Livestream bei sportschau.de kostenlos ist, verlangen discovery+ und DAZN jeweils ein kostenpflichtiges Abonnement.

DAZN stellt drei verschiedene Abo-Pakete zur Verfügung, die sich in Sachen Preis, aber auch in Sachen Sportvielfalt, auf die man Zugriff hat, unterscheiden.

Biathlon: Der Weltcup am Holmenkollen in Oslo