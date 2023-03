Ein letztes Mal geht es bei den Biathlon-Herren in dieser Saison noch zur Sache. Alle Updates zum Massenstart der Männer am Holmenkollen bekommt Ihr hier im Liveticker.

Wer sichert sich heute die Krone im Massenstart? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Biathlon: Massenstart der Herren am Holmenkollen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Gesamtweltcup ist bereits entschieden, diesen hat sich Johannes Thingnes Bö schon längst gesichert. Seine Landleute Vetle Sjastad Christiansen und Johannes Dale kämpfen allerdings noch um die Wertung im Massenstart - sie trennen nur 22 Punkte.

Vor Beginn: Um 12.50 Uhr geht es für die Männer in Oslo los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Massenstart der Herren am Holmenkollen!

Biathlon: Massenstart der Herren am Holmenkollen heute im TV und Livestream

Den Massenstart der Herren könnt Ihr heute live und in Farbe in der ARD sehen. Kommentator Wilfried Hark und Experte Arnd Pfeiffer empfangen Euch dort pünktlich zum Rennen - sowohl im TV als auch im kostenlosen Livestream via sportschau.de.

Mit Eurosport ist noch ein zweiter Sender dabei, hier geht es um 12.45 Uhr los. Im Gegensatz zum Angebot der ARD müsst Ihr hier für den Livestream via discovery+ oder DAZN zahlen. Was Ihr mit den drei Abo-Paketen von DAZN noch sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

