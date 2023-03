Biathlon heute live, Übertragung: Verfolgung der Herren und der Frauen am Holmenkollen im TV, Livestream und Liveticker

Am Holmenkollen in Oslo steht für die besten Biathleten und Biathletinnen der Welt heute jeweils der letzte Verfolgungswettbewerb der Saison an. Wir zeigen Euch, wie Ihr die beiden Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Zum letzten Mal geht es am heutigen Samstag, 18. März, im Biathlon-Weltcup 2022/23 auf wilde Verfolgungsjagd. Am Holmenkollen in Oslo stehen heute für die Herren und die Frauen die jeweils letzte Verfolgung an. Der Sieger des gestrigen Herren-Sprints startet um 12.45 Uhr, die Siegerin des Frauen-Sprints um 15.10 Uhr.

Der bereits als Gesamtweltcupsieger feststehende Johannes Thingnes Bö kann heute auch nicht mehr von Platz eins der Verfolgungswertung verdrängt werden. Um einiges spannender ist die Ausgangslage bei den Frauen. Julia Simon aus Frankreich liegt vor dem heutigen Rennen nur 23 Punkte vor der Schwedin Elvira Öberg.

Biathlon: Der Weltcup am Holmenkollen in Oslo

Datum Start Disziplin 16.03.2023 15:15 Sprint Männer 10 km 17.03.2023 15:20 Sprint Frauen 7,5 km 18.03.2023 12:45 Verfolgung Männer 12,5 km 18.03.2023 15:10 Verfolgung Frauen 10 km 19.03.2023 12:50 Massenstart Männer 15 km 19.03.2023 15:10 Massenstart Frauen 12,5 km

Biathlon heute live, Übertragung: Verfolgung der Herren und der Frauen am Holmenkollen im TV und Livestream

Die Verfolgung der Herren und der Frauen wird heute von zwei Anbietern live im TV und im Livestream übertragen.

Biathlon heute live, Übertragung: Verfolgung der Herren und der Frauen am Holmenkollen im TV

Beide Rennen live im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr auf Das Erste verfolgen. Für die ARD kommentiert Wilfried Hark ab 12.40 Uhr die Verfolgung der Herren über 12,5 Kilometer, die Verfolgung der Frauen über 10 Kilometer kommentiert dann ab 15.05 Uhr Christian Dexne.

Eurosport 1 zeigt ebenfalls beide Rennen live im Free-TV.

Biathlon heute live, Übertragung: Verfolgung der Herren und der Frauen am Holmenkollen Livestream

Für die Livestreams zu beiden Rennen bei sportschau.deund in der ARD-Mediathek fallen keine Kosten für Euch an. Bezahlen müsst Ihr dagegen für den Eurosport-Livestream. Auf discovery+ werden auch beide Verfolgungen gezeigt.

Da Eurosport die Rennen heute live zeigt, ist es auch DAZN-Kunden möglich, sie auf der Plattform des Streamingdienstes live zu verfolgen. Grund dafür ist eine Kooperation der beiden Sender, durch die Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr bei DAZN vorzufinden sind. Hier gibt es Infos über die Abo-Pakete von DAZN.

© getty Gesamtweltcupsieger Johannes Thingnes Bö steht auch schon als Sieger im Verfolgungs-Weltcup fest.

Biathlon heute live, Übertragung: Verfolgung der Herren und der Frauen am Holmenkollen im Liveticker

SPOX tickert heute beide Rennen in aller Ausführlichkeit für Euch mit - die perfekte Alternative für alle, die heute keinen Zugriff auf eine Liveübertragung haben.

Biathlon, Weltcupstand in der Verfolgung

Herren

Rang Name Punkte 1 Johannes Thingnes Bø 510 2 Sturla Holm Laegreid 365 3 Tarjei Bø 248 4 Vetle Sjastad Christiansen 228 5 Quintin Fillon Maillet 220

Frauen