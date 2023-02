Weiter geht's mit der WM im Ski alpin in Courchevel und Méribel. JETZT auf der Agenda: der Riesenslalom der Herren. Alle Updates gibt's hier im Liveticker.

Kann Alexander Schmid seinen Erfolg aus dem Parallelslalom wiederholen? Hier im Liveticker bekommt Ihr die Antwort!

Ski alpin WM: Riesenslalom der Herren in Courchevel/Meribel JETZT im Liveticker

Position Name Zeit 1. Marco Schwarz 1:19.47 2. Marco Odermatt + 0.58 3. Zan Kranjec + 0.76 4. Loic Meillard + 1.13 5. Manuel Feller + 1.27

Brian McLaughlin (USA): Nachdem sich Zampa auf dem letzten Platz einsortierte, übernimmt McLaughlin hier nun den Platz davor.

Adam Zampa (SVK): Mit dieser Zeit könnte es schon ganz eng werden in Sachen Durchgang Zwei. Zampa hat am Ende beinahe sechs Sekunden Rückstand!

Giovanni Borsotti (ITA): Zumindest ähnlich geht es auch Giovanni Borsotti, der sich mit einem guten Schlussteil aber zumindest ein bisschen was retten kann. Dennoch ist es Platz 17 für den Italiener.

Thomas Tumler (SUI): Resignation im Ziel! Thomas Tumler schüttelt beinahe ungläubig seinen Kopf, denn mit dem 21. Platz und über vier Sekunden Rückstand ist er natürlich nicht zufrieden.

Alexander Steen Olsen (NOR): Apropos Parallel-Wettbewerb: Dort fuhr auch der Norweger einen richtig guten Streifen! Heute kann er daran nicht ganz anschließen und landet dementsprechend nur auf Position 13.

Joan Verdu Sanchez (AND): Im Parallel-Wettbewerb fuhr der Mann aus Andorra gar nicht schlecht, heute bringt er nach einem Fehler seinen Lauf gar nicht erst nach unten.

Tommy Ford (USA): Deutlich schlechter läuft es für Tommy Ford. Der US-Amerikaner rettet hinten heraus sogar noch seinen Lauf, ansonsten wäre er noch weiter hinten gelandet als sein 14. Platz.

Filippo Della Vite (ITA): Ein Platz unter den besten Zehn, mehr ist aber nicht drin für den Italiener, der auf den zweiten Lauf hoffen muss.

Raphael Haaser (AUT): Österreich hat mit drei Fahrern unter den besten Sechs einen guten Tag erwischt. Raphael Haaser kann sich da aber nicht ganz anschließen und muss sich mit Platz Elf begnügen.

Erik Read (CAN): Auch Erik Read startet sehr gut, lässt dann aber federn. Hinten raus verliert der Kanadier sogar noch über zwei Sekunden und reiht sich auf der 12 ein.

Aleksander Aamodt Kilde (NOR): Das ist bitter aus Sicht des Norwegers! Kilde startet richtig gut und liegt bei der ersten Zwischenzeit sogar in Führung. Beim Übergang aus dem technischen Teil ist er allerdings zu spät dran und verpasst das nächste Tor.

Filip Zubcic (CRO): Dass die Piste hier auf jeden Fall noch einiges Bereit hält, zeigt auch Filip Zubcic, der gut fährt, dem aber hinten raus etwas die Luft ausgeht.

Stefan Brennsteiner (AUT): Sehr guter Auftritt des Österreichers! Brennsteiner fährt vom Start an eine sehr konstante und solide Zeit. Hinten raus hält der ÖSV-Starter den Rückstand und reiht sich in Schlagdistanz zu den Medaillen ein.

River Radamus (USA): Radamus kommt mit dem Rückenwind der Goldmedaille im Team-Wettbewerb. Sein angriffslustiger Fahrstil ist heute aber nicht die richtige Wahl. Nur Rang Elf für Radamus!

Alexander Schmid (GER): Technisch sieht es über weite Strecken gut aus beim Deutschen, der dann allerdings zu viel Rutschphasen dabei hat und seine enge Linie nicht halten kann. Hinten raus verliert er massig Zeit und landet nur auf der Zehn.

Luca De Aliprandini (ITA): Der Kurs ist natürlich auch nicht sehr rhythmisch gesteckt und durch seine Länge nochmal zusätzlich anspruchsvoll. Das bekommt auch der Italiener zu spüren, der sich auf der Neun einreiht.

Gino Caviezel (SUI): Man hat aktuell nicht das Gefühl, dass sich an der Spitze noch viel tun wird. Auch Gino Caviezel kommt gar nicht erst in die Nähe der Top-Platzierungen.

Mathieu Faivre (FRA): Die Abstände werden nun schon sehr extrem. Auch Lokalmatador Mathieu Faivre zeigt keine gute Leistung. Der Franzose findet überhaupt nicht ins Rennen und landet vier (!) Sekunden hinter der Spitze.

Rasmus Windingstad (NOR): Völlig unzufrieden kommt derweil Rasmus Windigstad ins Ziel. Der Norweger findet überhaupt nicht in seinen Rhythmus und hat zum Ende weit über drei Sekunden Rückstand.

Zan Kranjec (SLO): Sehr starker Auftritt des Slowenen! Vom Gefühl her wird es ohnehin schwer, Marco Schwarz an der Spitze zu gefährden, doch dahinter bringt sich Kranjec mit einem gutem Lauf auf jeden Fall für eine Medaille in Stellung.

Alexis Pinturault (FRA): Den Franzosen konnte man beim Heimrennen durchaus auf dem Schirm haben, nach einem Fehler zum Schluss des technischen Teils ist die Zeit aber dahin. Pinturault reiht sich mit fast 2,5 Sekunden Rückstand auf dem letzten Platz ein.

Manuel Feller (AUT): Manuel Feller ist im zweiten Streckenabschnitt nicht schlecht unterwegs, allerdings hat er im oberen, technischen Teil ein paar Schwierigkeiten.

Loic Meillard (SUI): An der Bestzeit von Marco Schwarz wird sich noch der ein oder andere die Zähne ausbeißen. So auch Loic Meillard, der sogar über eine Sekunde auf den Führenden verliert.

Marco Schwarz (AUT): Und genau in diesem Schlussteil zeigt Marco Schwarz eine bockstarke Leistung! Der Österreicher zeigt eine geniale Fahrt und punktet auch durch seine Kondition. Sechs Zehntel nimmt er dem bisher führenden ab!

Henrik Kristoffersen (NOR): Solider Beginn von Henrik Kristoffersen, aber man sieht auch bei ihm, dass der Kurs hinten heraus sehr anspruchsvoll wird. Der Norweger verliert etwas seine Linie und deshalb auch viel Zeit im Zielhang.

Marco Odermatt (SUI): Der Favorit eröffnet das Rennen! Odermatt gibt alles, zeigt eine gute Leistung, auch wenn er hinten raus etwas geschafft wirkt. Nichtsdestotrotz eine gute erste Zeit des Schweizers.

Ski alpin WM: Riesenslalom der Herren in Courchevel/Meribel JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn - ÖSV-Quartett hofft auf gute Leistung: Im Favoritenkreis findet sich auch Marco Schwarz wieder. Der Österreicher steht im Weltcup auf dem fünften Platz. Auch seine drei Teamkollegen, die heute mit dabei sind, stehen im Weltcup nicht schlecht da. Manuel Feller (Platz Neun), Stefan Brennsteiner (12) und Raphael Haaser (16) wollen allesamt eine gute Platzierung für den ÖSV herausfahren.

Vor Beginn - Odermatt der Favorit: Im Verlaufe der Saison erwies sich Marco Odermatt als bester Akteur der Riesenslalom-Konkurrenz. Den Weltcup in dieser Disziplin führt der Eidgenosse mit komfortablen Abstand an und ist deshalb auch heute der Favorit. Aus Sicht der Schweizer rechnet sich aber auch Loic Meillard einiges aus, der ebenfalls eine sehr starke Saison fährt.

Vor Beginn - Goldjunge hofft auf nächste Medaille: Alexander Schmid ist Weltmeister! Nach seinem Sieg im Parallel-Wettbewerb ist dem Deutschen das nicht mehr zu nehmen. Als Achtplatzierter des Weltcups rechnet sich Schmid aber auch heute durchaus etwas aus. Aus deutscher Sicht ist zudem Fabian Gratz mit dabei.

Vor Beginn: "Nach dem Tag fällt sehr viel Last und Druck weg - auch für das ganze Team. Ich denke, dass man viel befreiter auffahren und einfach Spaß haben kann", sagte Alexander Schmid nach seinem sensationellen WM-Gold im Parallelslalom im Hinblick auf das heutige Rennen. Ob er dort wieder auftrumpfen kann?

Vor Beginn: Das vorletzte Rennen der Männer bei der diesjährigen WM wird um 10 Uhr mit dem ersten Lauf eröffnet. Ab 13.30 Uhr geht's in Courchevel dann mit Durchgang zwei weiter.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Riesenslalom der Herren.

© getty Alexander Schmid hat im Parallelrennen Gold geholt.

