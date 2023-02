Die Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel wird heute mit einem Riesenslalom der Frauen fortgesetzt. SPOX bietet zum Rennen einen Liveticker an.

Die Ski-alpin-Frauen bestreiten heute bei der Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel einen Riesenslalom und damit das vorletzte Rennen der WM. Schaffen es auch endlich die Frauen, eine Medaille mit nach Deutschland zu holen? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Ski alpin WM: Riesenslalom der Frauen in Courchevel/Méribel JETZT im Liveticker - Zeit im Ziel

Position Name Zeit 1. Mikaela Shiffrin 1:02.54 2. Tessa Worley +0.12 3. Federica Brignone +0.31 4. Lara Gut-Behrami +0.64 5. Ragnhild Mowinckel +0.71

Ski alpin WM: Riesenslalom der Frauen in Courchevel/Méribel JETZT im Liveticker - 1. Lauf

Katie Hensien (USA): Jetzt ist Katie Hensien etwas schneller als Emma Aicher und kegelt die einzig verbliebene Deutsche aus den Top 30.

Emma Aicher (GER): Inzwischen passt es mit der Zeitnahme wieder. Jetzt ist Emma Aicher unterwegs. Die dritte Deutsche bekommt allerdings mehr als drei Sekunden aufgebrummt. Damit reiht sie sich als 30. ein.

Probleme bei der Zeitnahme: Offenbar hat Jessica Hilzinger irgendwas an der Zeitnahme durcheinandergebracht. Aufgrund des jetzt sehr kurzen Startintervalls führt das zu einem kompletten Chaos. Zwischenzeitlich wird Alex Tilley mit einer überragenden Bestzeit geführt.

Jessica Hilzinger (GER): Jessica Hilzinger bringt das Rennen ebenfalls nicht zu Ende. Kurz vor dem Ziel verliert die 25-Jährige die Balance und kommt zu Fall. Mit viel Schwung raucht sie gegen eine Torstange, das tut weh.

Britt Richardson (CAN): Besser kommt Britt Richardson klar. Doch auch der Kanadierin geht unten raus noch viel Zeit verloren - mehr als zwei Sekunden insgesamt. Das reicht nicht für die Top 20.

Kira Weidle (GER): Erst jetzt kommt die erste der drei Deutschen. Und natürlich erwarten wir von Kira Weidle keine Wunderdinge. Die Speed-Spezialistin offenbart bald, dass der Riesenslalom nicht so ihr Ding ist. Dann kommen die Tore doch zu schnell auf sie zu. Die Starnbergerin scheidet aus.

Clara Direz (FRA): Clara Direz möchte dem französischen Publikum etwas zeigen. Das schaut zunächst gut aus, doch zum Ende hin baut die 27-Jährige noch einen Fehler ein, lehnt sich bei einem Rechtsschwung weit nach innen und wird rausgetragen. Eine Sekunde kostet das. In der Summe sind es mehr als zwei.

Neja Dvornik (SLO): Unter einer Sekunde Rückstand ist das hier nicht mehr möglich, schließlich lässt die Qualität der Fahrerinnen auch nach. Ein Platz in den Top 15 wäre jetzt schon ein Erfolg. Das gelingt Neja Dvornik nicht.

Asja Zenere (ITA): Langsamer ist im Anschluss Asja Zenere unterwegs. Die Italienerin fährt bei einem Rechtsschwung voll in ein Tor, bleibt im Rennen und schafft es ins Ziel.

Estelle Alphand (SWE): Estelle Alphand legt sehr zügig los, da leuchtet eine Bestzeit auf. Die Französin in Diensten Schwedens vermag das so nicht fortzuführen. Zumindest gelingt es der Tochter von Luc Alphand, nicht mehr als zwei Sekunden zu verlieren.

Julia Scheib (AUT): Jetzt macht sich Julia Scheib auf den Weg. Die Steirerin zeigt Potenzial, bekommt aber eben nicht jeden Schwung so gut hin. So sammelt sich über die Distanz doch einiges an Rückstand an. Zwei Sekunden sind nach dem Geschmack der ÖSV-Athletin sicherlich zu viel.

Nina O´Brien (USA): Danach eiert Nina O´Brien so ein wenig über den Hang. Immer wieder bekommt die US-Amerikanerin die Ski nicht sauber gesetzt. Die Team-Weltmeisterin landet außerhalb der Top 15

Camille Rast (SUI): Vielversprechend legt Camille Rast los. Doch das relativiert sich recht bald. Allein die erste Zwischenzeit hat natürlich wenig Aussagekraft. Die Schweizerin fährt den dritten Sektor ziemlich stark, begrenzt den Zeitverlust auf unter anderthalb Sekunden und reiht sich als Zwölfte ein.

Maria Therese Tviberg (NOR): Nun steht die gestrige Parallel-Weltmeisterin bereit. Was bewirkt dieser Erfolg bei Maria Therese Tviberg? Die Norwegerin fährt forsch, ist letztlich aber nicht schnell genug. Die Schwünge gelingen nicht so sauber, da rutschen die Ski erheblich. Mehr als zweieinhalb Sekunden bleiben auf der Strecke.

Franziska Gritsch (AUT): Danach ist Franziska Gritsch an der Reihe. Die Söldnerin trotzt den Anstrengungen der letzten Tage, lässt die Ski ordentlich laufen. Doch im letzten Streckenteil passiert doch noch ein Fehler. der Linksschwung gelingt nicht gut. Und so werden es mehr als anderthalb Sekunden Rückstand.

Andrea Ellenberger (SUI): Anschließend ist auch Andrea Ellenberger gut unterwegs, doch die Eidgenossin belastete bei einem Linksschwung den Innenski zu sehr und kommt zu Fall. Aus und vorbei!

Mina Fürst Holtmann (NOR): Im Anschluss zeigt Mina Fürst Holtmann, dass die Piste sehr wohl noch etwas hergibt. Die Norwegerin gibt die Ski gut frei. Das ist eine hervorragende Fahrt, der Rückstand hält sich klar unter einer Sekunde - Rang fünf!

Katharina Liensberger (AUT): Von der WM-Dritten von 2021 erwarten wir nicht so viel. Katharina Liensberger bestätigt schnell, dass es an der Form fehlt. Die Veränderungen in ihrem Umfeld greifen auch nicht so schnell. Und so fährt die Vorarlbergerin mal wieder hinterher - um mehr als zweieinhalb Sekunden.

Wendy Holdener (SUI): Die Piste sollte doch noch mehr hergeben. Das möchte Wendy Holdener nun beweisen. An Engagement fehlt es nicht. Dennoch ist die Schweizerin nicht schnell genug, kommt über Rang 13 nicht hinaus.

Michelle Gisin (SUI): Michelle Gisin gerät recht zügig deutlich in Rückstand. Ohne die schweren Fehler fällt die Engelbergerin immer weiter zurück. Die 29-Jährige lässt fast drei Sekunden liegen.

Paula Moltzan (USA): Paula Moltzan wird bei einem Linksschwung rausgetragen, dann greift plötzlich der Ski. Die US-Amerikanerin dreht eine Pirouette, hält sich aber artistisch auf den Beinen. Dennoch scheidet die Team-Weltmeisterin aus.

Alice Robinson (NZL): Bestzeiten im Ziel sind nicht mehr möglich. Dafür lässt die nachlassende Piste auch nicht mehr die enge Linie zu. Alice Robinson erlaubt sich im Zielhang auch noch einen schweren Fehler, der sie um drei Sekunden zurückwirft.

Ragnhild Mowinckel (NOR): Dann legt Ragnhild Mowinckel los. Zuletzt präsentierte sich die Norwegerin in guter Form. Kann sie das heute bestätigen? Die Olympiazweite von 2018 ist nicht ganz vorn dabei, es geht darum, in Schlagdistanz zum Podium zu bleiben. Mowinckel gehen sieben Zehntel verloren - Platz fünf!

Ricarda Haaser (AUT): Ricarda Haaser kommt nicht sehr weit. Bei einem Rechtsschwung fädelt die ÖSV-Athletin ein, das setzt einen heftigen Schlag. Der Ski fliegt davon. Haaser scheidet aus.

Thea Louise Stjernesund (NOR): Mit zwei Parallel-Medaillen im Gepäck macht sich Thea Louise Stjernesund auf den Weg. Daran vermag die Norwegerin nicht an zuknüpfen. Vielleicht fehlt da nach den Anstrengungen der letzten Tage auch die Kraft. Anderthalb Sekunden bleiben auf der Strecke.

Ana Bucik (SLO): Um eine saubere und runde Linie bemüht sich Ana Bucik. Dabei schenkt die Slowenin zu viel Weg her. Und das kostet Zeit. Bucik fällt weit zurück.

Valerie Grenier (CAN): Auf Valerie Grenier haben wir auch ein Auge, die hat in diesem Winter einen Riesentorlauf gewonnen. Die Kanadierin ist zunächst gut dabei, fährt lediglich zwei Zehntel hinter der Spitze her. Doch kurz vor dem Ziel hat die Nordamerikanerin die die korrekte Position, sie sitzt nach hinten ab und wird ausgehoben. Mit Mühe bleibt sie im Rennen, lässt hier mehr als drei Sekunden liegen.

Coralie Frasse Sombet (FRA): Engagiert legt Coralie Frasse Sombet los Das freut die französischen Fans im Zielraum. Das jedoch scheint die 31-Jährige nicht zu beflügeln, die ist dann mitunter zu weit von den Toren weg. So sammelt sich noch ein recht deutlicher Rückstand an - mehr als eine Sekunde.

Maryna Gasienica-Daniel (POL): Im Anschluss stellt sich Maryna Gasienica-Daniel dieser Aufgabe. Anfangs schlägt sich die Polin recht gut. Zum Ende investiert die 28-Jährige nicht genug in die Linie, fährt die Tore zu direkt an. Dafür büßt sich wenig später. Eine knappe Sekunde bleibt liegen.

Federica Brignone (ITA): Jetzt ist Federica Brignone unterwegs. Sauber hält die Italienerin trotz einer Erkältung während der letzten Tage die Ski auf Zug. Die Italienerin fährt richtig stark. Ganz unten aber ist Shiffrin überragend gefahren. Und das gelingt Brignone nicht. Drei Zehntel fehlen - Platz drei!

Marta Bassino (ITA): Richtig forsch geht es Marta Bassino an. Die Italienerin sucht eine enge Linie, ist anfangs vorn. Doch dann unterläuft der 26-Jährigen ein schwerer Fehler. Mit einem Schlag ist eine Sekunde weg. Und das scheint sie zu verunsichern. Am Ende ist Bassino anderthalb Sekunden zu langsam.

Lara Gut-Behrami (SUI): Nun schiebt sich Lara Gut-Behrami in den Hang. Die Olympiadritte findet eine bessere Einstellung zur Piste. Lange ist die Tessinerin richtig gut dabei, doch dann passt ein Schwung nicht ganz. gerade da ist es etwas flacher. Nach der letzten Zwischenbestzeit bleiben unten noch gut sechs Zehntel liegen - Rang drei!

Petra Vlhova (SVK): Danach macht sich Petra Vlhova auf den Weg. Die Slowakin erwischt ein paar Schwünge nicht ganz sauber. So sammelt kontinuierlich Zeitverlust an. Die Weltmeisterin von 2019 kommt nicht in Fahrt und büßt recht viel ein. Eine Sekunde fehlt im Ziel.

Mikaela Shiffrin (USA): Anschließend steht Mikaela Shiffrin bereit. Die Favoritin kommt nicht ganz mit der Französin mit, fährt nicht ganz so auf Zug. Aber die US-Amerikanerin ist dran. Und ganz unten holt die 27-Jährige noch viel Zeit raus, schiebt sich im letzten Moment um zwölf Hundertstel an Worley vorbei.

Sara Hector (SWE): Dann schiebt sich die Olympiasiegerin in den Hang. Sara Hector stand heuer schon auf dem Podium. Doch heute kommt die Schwedin nicht so gut zurecht, hat immer mal Mühe, die Linie zu halten. Hector hat schon optisch zu kämpfen. Worley wirkte viel leichtfüßiger. So setzt das mehr als acht Zehntel Rückstand.

Tessa Worley (FRA): Jetzt eröffnet Tessa Worley den Wettkampf. Die zweimalige Weltmeisterin stand in diesem Winter noch nicht auf dem Podium. Wie läuft es heute für die Französin?

Ski alpin WM: Riesenslalom der Frauen in Courchevel/Méribel JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn - Favoritinnen: Als haushohe Favoritin gilt natürlich Mikaela Shiffrin (Startnummer 3). Wenn die Olympiasiegerin von 2018 ihre Leistung abrufen kann, führt kein Weg an ihr vorbei. Gerade im Riesenslalom hat die siegverwöhnte US-Amerikanerin Nachholbedarf, wurde in dieser Disziplin noch nie Weltmeisterin (Silber 2017 und 2021). Natürlich lauert die Konkurrenz auf Ausrutscher von Shiffrin. Zudem werden ja insgesamt drei Medaillen verteilt. Um die streiten sich neben Lara Gut-Behrami auch Federica Brignone (7), Ragnhild Mowinckel (14), Olympiasiegerin Sara Hector (2), Marta Bassino (6) und die zweimalige Weltmeisterin Tessa Worley (1). Auch Petra Vlhova (4) vergessen wir nicht, die Slowakin holte 2019 den Titel.

Vor Beginn - Titelverteidigerin aus der Schweiz: Dank des persönlichen Startrechts der Titelverteidigerin Lara Gut-Behrami (Startnummer 5), die natürlich wieder zum Favoritenkreis zählt, darf Swiss-Ski fünf Athletinnen an den Start bringen. Bei Michelle Gisin (17) müssen wir gerade zu Großereignissen immer genau hinschauen, auch wenn die Engelbergerin in diesem Winter lange nach der Form suchte. Wendy Holdener (18) ist im Spezialslalom sicherlich stärker einzuschätzen, doch die zwei Silbermedaillen bei dieser WM im Gepäck könnten sie beflügeln. Dazu kommen Andrea Ellenberger (21) und Camille Rast (24).

Vor Beginn - Vier Österreicherinnen: Vier Startplätze stehen pro Nation zur Verfügung, der ÖSV schöpft diese natürlich aus, doch Sieganwärterinnen befinden sich nicht unter den Österreicherinnen. Katharina Liensberger (Startnummer 19), vor zwei Jahren WM-Dritte, besitzt dafür einfach nicht die Form. Vielleicht kann Ricarda Haaser (13) dank der Medaille in der Kombination mit einer Portion Rückenwind etwas bewegen, realistisch betrachtet, ist sie allenfalls für die Top 10 gut. Gleiches gilt für Franziska Gritsch (22) und Julia Scheib (26).

Vor Beginn - Deutsches Trio: Wenn wir vom Kreis der einigermaßen konkurrenzfähigen Sportlerinnen sprechen, gehören die drei Deutschen sicherlich dazu - mehr allerdings nicht. Gerade der Riesenslalom der Frauen gilt hierzulande als Problemdisziplin. Sollte von Kira Weidle (Startnummer 31), Jessica Hilzinger (33) und Emma Aicher (39) auch nur eine den Top 15 nahekommen, wäre das schon ein Erfolg.

Vor Beginn - Roc de Fer: Austragungsort des Wettbewerbs ist die Piste Roc de Fer in Meribel. Vom Start auf 1.830 Metern geht es über 378 Höhenmeter hinab ins Ziel. Dabei weist im ersten Durchgang die Kurssetzung von Jean-Noël Martin den Weg. Der französische Trainer hat 47 Tore gesteckt.

Vor Beginn - Riesenslalom: Mit unfassbaren 114 Starterinnen aus 52 Nationen soll dieser Riesentorlauf ausgetragen werden. Bei viel gutem Willen gilt die Hälfte des Feldes auf internationalem Niveau als konkurrenzfähig. Die übrigen Athletinnen sind unbekannt, von der Weltspitze meilenweit entfernt, erfüllen aber die Kriterien des Internationalen Skiverbandes und dürfen am Wettkampf teilnehmen. Bei den Männern gibt es heute eine Qualifikation für den Riesenslalom, bei den Frauen wurde darauf verzichtet.

Vor Beginn: Die alpine Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel ist auf der Zielgeraden, nur noch zwei Frauen-Rennen gibt es zu absolvieren. Heute geht es mit dem Riesenslalom weiter, am Samstag findet die WM mit dem Slalom für die Skirennfahrerinnen ihr Ende. Noch warten die deutschen Frauen auf eine Medaille. Alexander Schmid hat es im Parallelslalom der Herren vorgemacht, können es ihm die Frauen nachmachen?

Vor Beginn: Durchgang Nummer eins wird um 9.45 Uhr eröffnet, der zweite Lauf beginnt um 13.30 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Riesenslalom der Frauen in Courchevel/Méribel.

© getty Für die Französin Tessa Worley wird diese Ski-WM im heimischen Courchevel/Meribel voraussichtlich die letzte ihrer Karriere sein.

Ski alpin WM: Riesenslalom der Frauen in Courchevel/Méribel JETZT im TV und Livestream

An der Übertragung beteiligen sich gleich mehrere Anbieter. Die ARD bietet beide Durchgänge im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei sportschau.de an. Eurosport strahlt das Rennen ebenfalls im Free-TV und im Livestream aus. Allerdings ist der Livestream bei discovery+ kostenpflichtig.

Weiters kümmert sich auch der Streamingdienst DAZN um die Übertragung im Livestream. Für den Zugang braucht man ein Abonnement. Dieses besteht aus drei verschiedenen Paketen.

