Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Palisades Tahoe und Abfahrt der Frauen in Crans Montana im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des Ski-alpin-Weltcups werden auch am heutigen Tag gleich zwei Rennen ausgetragen. Für die Männer wird es beim Slalom in Palisades Tahoe ernst, während die Frauen bei der Abfahrt in Crans Montana an den Start gehen. Alle Informationen zu den Übertragungen der Rennen und wo Ihr die Ski-alpin-Wettkämpfe heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Schon am gestrigen Tag bestritten die Männer mit einem Riesenslalom in Palisades Tahoe ein Ski-alpin-Rennen, die Abfahrt der Frauen in Crans Montana musste aufgrund von schlechten Bedingungen hingegen auf heute verschoben werden, wo sie den Super-G ersetzt.

Das Rennen der Frauen in der Schweiz soll, wie der ursprünglich geplante Super-G, um 11.00 Uhr starten.

Der Weltcup-Zirkus der Männer verweilt derweil auf Übersee. Der Slalom im US-amerikanischen Palisades Tahoe findet daher erst um 19.00 Uhr deutscher Zeit statt. Um 22.15 Uhr bestreiten die Männer den finalen zweiten Durchgang auf der Slalom-Strecke in Kalifornien.

Ski alpin: Slalom der Herren in Palisades Tahoe und Abfahrt der Frauen in Crans Montana - Die Rennen im Überblick

Datum Uhrzeit Rennen Ort So., 26.2. 11 Uhr Abfahrt der Frauen Crans Montana (Schweiz) So., 26.2. 19 Uhr/22.15 Uhr Slalom der Herren Palisades Tahoe (USA)

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Palisades Tahoe und Abfahrt der Frauen in Crans Montana im TV und Livestream

Für die Übertragung der Abfahrt der Frauen sind am heutigen Tag das ZDF, Eurosport und DAZN zuständig. Den Slalom der Männer in Palisades Tahoe seht Ihr dagegen bei zdf.deund discovery+ im Livestream.

© getty Wie schlägt sich Linus Straßer heute beim Slalom in Palisades Tahoe?

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Palisades Tahoe und Abfahrt der Frauen in Crans Montana im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV beginnt das ZDF heute um 11.20 Uhr mit seiner Übertragung der Abfahrt der Frauen in Crans Montana. Live und in voller Länge zeigt Eurosport hingegen das Rennen in der Schweiz im Free-TV. Der Sportsender startet mit seiner Übertragung um 10.45 Uhr.

Eine TV-Übertragung des Slaloms der Herren in Palisades Tahoe wird nicht angeboten.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Palisades Tahoe und Abfahrt der Frauen in Crans Montana im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Einen kostenlosen Livestream der Abfahrt der Frauen in Crans Montana und des Slaloms der Herren in Palisades Tahoe findet Ihr auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek.

Eurosport bietet Euch die Option, mit dem kostenpflichtigen Streamingdienst discovery+ beide Rennen live und vollumfänglich im Livestream zu erleben.

Zu guter Letzt bietet heute DAZN eine Livestream-Übertragung der Abfahrt an. Dort seht Ihr die Übertragung von Eurosport. DAZN überträgt neben diversen Wintersportevents auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Boxen, Handball, Tennis und noch viele weitere Sporthighlights. Ein Abonnement kostet bei DAZN zwischen 9,99 Euro und 39,99 Euro im Monat. Alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Abos findet Ihr hier.

© getty Die Abfahrt der Frauen hat wegen schlechter Bedingungen gestern nicht stattgefunden.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Palisades Tahoe und Abfahrt der Frauen in Crans Montana im Liveticker

Hier bei SPOX könnt Ihr am heutigen Tag die beiden Ski-alpin-Rennen im Liveticker erleben. Bei uns verpasst Ihr nichts von den Geschehnissen auf den Pisten.

Ski alpin - Die Weltcupwertungen im Überblick

Slalom der Männer

Rang Name Punkte 1 Lucas Braathen 430 2 Daniel Yule 394 3 Henrik Kristoffersen 389 4 Ramon Zenhäusern 327 5 Manuel Feller 309 6 Loïc Meillard 307 7 Linus Straßer 280 8 Clément Noël 232 9 Atle Lie McGrath 215 10 Tommaso Sala 167

