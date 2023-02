Nordische Ski WM heute live: Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Bei der Nordischen Ski WM wird bis 5. März um Medaillen gesprungen und gelaufen. Wir verraten Euch das heutige Programm und wo Ihr die Wettbewerbe live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Nordische Ski WM heute live: Zeitplan

Am heutigen ersten Wettkampftag der Nordischen Ski WM 2023 im slowenischen Planica geht es in drei Wettbewerben um Gold, Silber und Bronze. Im Langlauf kämpfen Männer und Frauen jeweils im Klassiksprint um die Medaillen, zudem die Frauen im Skispringen von der Normalschanze.

Nordische Ski WM: Der Zeitplan am 23. Februar im Überblick

Termin Disziplin Geschlecht 23. Februar, 14.30 Uhr Skilanglauf, Sprint klassisch Männer 23. Februar, 14.30 Uhr Skilanglauf, Sprint klassisch Frauen 23. Februar, 17 Uhr Skispringen, Normalschanze Frauen

Nordische Ski WM heute live: Übertragung im TV und Livestream

Heute berichten mit dem ZDF und Eurosport zwei Sender detailliert im Free-TV von der Nordischen Ski WM. Die Liveübertragung des ZDF beginnt um 14.15 Uhr, Eurosport legt bereits um 12 Uhr mit der Qualifikation der Langlaufsprints los.

Beide Sender bieten zusätzlich auch Livestreams an: Das ZDF kostenlos in seiner Mediathek und Eurosport kostenpflichtig via discovery+.

Mit DAZN gibt es einen weiteren Livestream-Anbieter. Der Streamingdienst bietet nämlich durch eine Kooperation mit Eurosport die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 auf seiner Plattform an. DAZN hat seine Abo-Modelle für Neukunden kürzlich angepasst, hier gibt es dazu mehr Informationen.

Nordische Ski WM heute live: Liveticker

SPOX bietet zu den Entscheidungen bei der Nordischen Ski WM täglich Liveticker an. Welche das heute sind, erfahrt Ihr auf unserer Tagesübersicht.

Hier geht's zur Übersicht der Liveticker am 23. Februar.

