Nordische Kombination WM: Langlauf über 10 km in Planica heute im Liveticker

Bei der Nordischen Ski-WM steht in der Nordischen Kombination das Einzel der Männer von der Normalschanze und über zehn Kilometer in Planica an. Den Wettkampf könnt Ihr hier im Liveticker von SPOX verfolgen.

Im slowenischen Planica treten die nordischen Kombinierer im Einzel gegeneinander an. Hier im Liveticker könnt Ihr den Wettkampf live mitverfolgen.

Nordische Kombination WM: Langlauf über 10km in Planica heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das war es mit dem Springen, um 15.30 Uhr folgt die Entscheidung im Langlauf!

Nordische Kombination WM: Einzel von der Normalschanze - Top 5

Rang Name Punkte 1 Jarl Magnus Riiber 131.1 2 Ryota Yamamoto 131.0 3 Julian Schmid 124.8 4 Franz-Josef Rehrl 124.7 5 Martin Fritz 120.6

Nordische Kombination WM: Einzel von der Normalschanze in Planica im Liveticker - Das Springen

Fazit Springen

Jarl Magnus Riiber hat bei schwierigen Bedingungen den besten Sprung gezeigt und sich mit 103,5 Metern auf Rang eins gesetzt. Lediglich der fehlende Telemark hat den Norweger um ein größeres Polster gebracht. Ryota Yamamoto (103,5 Meter) erhielt von den Kampfrichtern je 2,5 bis 3 Punkte mehr, weshalb er trotz klar besserer Bedingungen nur 0,1 Punkt hinter dem Norweger rangiert. Die Tages-Bestweite (104 Meter) hat der deutsche Hoffnungsträger Julian Schmid erzielt, der auf Schlag-Distanz zum Führungs-Duo ist. Mit Franz-Joseph Rehrl und Martin Fritz komplettieren zwei Österreicher die Top 5. Etwas weiter zurück liegen Oftebro, Geiger und Lamparter, die sich nur auf den Rängen 12, 15 und 17 eingereiht haben und rund eineinhalb Minuten Rückstand aufweisen. Für den Lauf ist dennoch Spannung zu erwarten. Hinter der Laufform von Riiber steht ein Fragezeichen, weshalb Schmid ganz gute Karten hat. Die schwierigen Streckenbedingungen könnten aber auch Oftebro, Geiger, Lamparter und vielleicht auch Graabak noch eine Chance eröffnen.

Johannes Lamparter

Ausgerechnet auf der WM-Schanze läuft es für Johannes Lamparter nicht so richtig. Der Österreicher springt ein wenig verkrampft weg und kommt nicht in den Flow. 93,5 Meter bei eigentlich soliden Bedingungen sind zu wenig. Nur Rang 17 für den Weltcup-Führenden.

Jens Luraas Oftebro

Jens Luraas Oftebro kann dem enorm hohen Niveau nicht ganz folge leisten. Der laufstarke Norweger kommt zu flach vom Tisch weg und landet bei 93 Metern. Die Top-Verhältnisse von Schmid hat er allerdings auch nicht gehabt. Dennoch: 1:21 Minuten Rückstand ist vermeintlich zu viel.

Julian Schmid

Schmid hält die deutschen Medaillen-Träume am Leben. Der Oberstdorfer steigt dynamisch vom Tisch weg und zieht den Sprung bei großartigen Verhältnissen auf 104 Meter. Seine starke Landung wird nicht so ganz mit guten Noten belohnt. Insbesondere durch die aufwindbedingten Minus-Punkte liegt er mit 20 Sekunden Rückstand auf Rang drei.

Jarl Magnus Riiber

Mit Siebenmeilenstiefel meldet sich Jarl Magnus Riiber zurück. Zwar verdreht es den Norweger nach dem Absprung ein wenig, jedoch bringt er eine unfassbare Dynamik in den Sprung. Aus großer Höhe kommend, drückt es ihn bei 103,5 Meter ordentlich zusammen. Dadurch kommen 16,0 und 16,5 in die Wertung. Damit liegt er punktgleich mit Yamamoto auf Rang eins.

Franz Joseph Rehrl

Der sprungstarke Österreicher findet ebenfalls keine guten Verhältnisse vor, lässt sich davon aber nicht von einem Top-Sprung abhalten. 100 Meter bedeuten Rang zwei.

Vincent Geiger

Für Vincenz Geiger platzt der Medaillentraum fast schon auf der Schanze. Die Ski des Oberstdorfers stellen sich nach dem Absprung nicht wirklich an und der Höhengewinn fällt aus. Der Wind ist auch nicht gerade toll, weshalb nur 92,5 Meter herausspringen. Sehr schade!

Kristian Ilves

Der Este zeigt sein Können auf der Schanze und landet nach 98 Metern sauber. Für ganz vorne ist aber auch das ein Stück zu kurz. Rang vier!

Manuel Faißt

Grünes Licht für Manuel Faißt. Die Verhältnisse für den Deutschen sind in Ordnung, jedoch fehlen ihm Dynamik und Timing am Tisch. In der Luft sieht sein System hingegen sauber aus. 95 Meter und Rang sechs sind ok, ganz vorne kann er heute aber nicht eingreifen.

Warten ist angesagt

Jetzt ist Fingerpitzengefühl gefragt. Der Wind ist wieder auf Seitenwind gedreht, was aber natürlich immer noch nicht optimal ist. Es bleibt zu hoffen, dass die letzten acht Athleten faire Verhältnisse bekommen. Ausgeschlossen ist jedenfalls, dass ein PCR-Sprung in die Wertung kommt. Diesen gibt es bei einer WM nicht.

Manuel Faißt

Bei Faißt dreht der Wind wider auf Rückenwind. Die Jury macht jedoch einen guten Job und überstürzt nichts. Der Deutsche darf wieder vom Balken. Ganze drei Meter pro Sekunde bläst es gegenwärtig nach unten, womit der Athlet chancenlos wäre.

Ryota Yamamoto

Im zweiten Anlauf bekommt der Japaner grün und nutzt die besseren Verhältnisse gnadenlos aus. Yamamoto schraubt sich in eine unfassbare Höhe und fliegt den Sprung gnadenlos aus. Bei 103 Metern landet er perfekt im Telemark und bekommt 19er-Bewertungen. Damit liegt er zunächst mit 42 Sekunden in Führung und gehört definitiv zu den Anwärtern auf einen absoluten Top-Platz.

Ryota Yamamoto

Der japanische Flug-Künstler findet ganz schwere Verhältnisse vor. Der Aufwind hat ein wenig auf Seitenwind gedreht, was es natürlich deutlich schwerer macht. Zunächst muss er wieder vom Balken.

Ilkka Herola

Der Finne Ilkka Herola eröffnet die Top 10. Der laufstarke Athlet winkt nach seinem eher passiven und verkrampften Sprung bei nur wenig Aufwind aber enttäuscht ab. 90 Meter und Rang 24 sind viel zu wenig.

Laurent Muhlethaler

Ganz stark! Bei ordentlichen Verhältnisse kommt Laurent Muhlethaler sehr gut zurecht und landet bei 99 Metern sauber. Damit reiht er sich auf Rang vier ein. Zuletzt konnte er mit seinem Podiumsplatz in Schonach stark in Szene setzen. Auch für den heutigen Lauf muss man den Franzosen auf der Rechnung haben.

Zwei Disqualifikationen

Der Tscheche Portyk und der Norweger Tiller wurden wegen irregulärer Anzüge disqualifiziert.

Matteo Baud

Matteo Baud verliert kurz vor dem Absprung den Schwerpunkt und springt dann auch noch deutlich zu spät ab. Bei schwierigen Bedingungen landet der eigentlich sprungstarke Franzose bei 84 Metern. Schade!

Stefan Rettenegger

Der Wind hat wieder ein wenig aufgefrischt, weshalb Rettenegger nach Ablauf der 60 Sekunden vom Balken muss. Beim zweiten Anlauf klappt es jedoch. Der Österreicher geht allerdings mit zu viel Gewalt an die Sache und muss sich mit 92 Metern begnügen. Das ist natürlich zu wenig für den eigentlich tollen Springer.

Jörgen Graabak

Der laufstarke Norweger zeigt einen guten Sprung und jubelt im Auslauf über seine 95,5 Meter. Der Routinier ist sich natürlich seiner Stärke über die zehn Kilometer bewusst. Eine Minute auf den derzeit führenden Athleten dürfte dennoch ein bisschen zu viel sein.

Eero Hirvonen

Der Finne springt ein wenig zu spät ab und kommt demnach auch schon bei 91 Metern zur Landung. Damit liegt er fast schon hoffnungslos zurück.

Eric Frenzel

Der erste deutsche Starter zeigt im Flug die ein oder andere Unsauberkeit, kommt aber auf akzeptable 95 Meter bei nicht mehr ganz so viel Aufwind. Rang sieben für Frenzel!

Martin Fritz

Toller Sprung von Martin Fritz! Der Österreicher wirft sich furchtlos in die Vorlage und jubelt über seinen klasse Versuch auf 100,5 Meter. Damit übernimmt Fritz die Führung.

Espen Andersen

Andersen muss nach dem Absprung ein wenig eingreifen und landet bei 96,5 Metern. Für den Norweger springt dadurch ein solider fünfter Rang hinaus.

Yoshito Watabe

Yoshito Watabe macht es deutlich besser und kommt nach einem dynamischen Absprung auf eine tolle Höhe. Der Japaner landet bei 99 Metern elegant und übernimmt die Führung.

Akito Watabe

Der Japaner läuft seiner Top-Form auch bei der WM ein wenig hinterher. Der Routinier kann den Aufwind aufgrund eines zu späten Absprunges nicht nutzen und landet bei 96,5 Metern. Nicht schlecht, aber nicht das, was wir von Watabe kennen.

Simen Tiller

Die Jury hat sich entschieden, eine Stufe nach unten zu gehen. Der Norweger kann die guten Bedingungen dennoch nutzen und landet bei 98 Metern sauber im Telemark. Rang zwei!

Es wird gewartet

Die Jury wartet zunächst ab und beobachtet, wie sich der Wind entwickelt. Die Hoffnung liegt natürlich darin, dass der Aufwind wieder etwas abnimmt, um faire Verhältnisse zu gewährleisten.

Der Aufwind nimmt zu

Der erste Norweger, Simen Tiller, muss zweimal wieder vom Balken, weil der Aufwind ein wenig zugenommen hat. Aktuell herrschen bis zu 2,5 m/s von vorne. Gut möglich, dass wir bald eine Anlaufverkürzung zu sehen bekommen.

Aaron Kostner

Der gewöhnlich sprungstärkste Italiener bleibt mit 92 Metern ein wenig hinter seinen Erwartungen zurück und wirkt demzufolge unzufrieden mit sich und seiner Leistung.

Samuel Costa

Samuel Costa gelingt nach dem Absprung die Drehung nach vorne zu spät, weshalb er ein wenig aufrecht im Wind steht und bei 93 Metern landet. Rang zwölf für den Italiener.

Alessandro Pittin

Alessandro Pittin zeigt seine gewohnt offensive Anfahrtshocke, kommt aber sauber vom Tisch weg und jubelt nach 93 Metern in der Ausfahrt. Ein ungewohntes Bild! Rang fünf ist gut für den enorm laufstarken Italiener.

Sora Yachi

Sora Yachi kann die guten Verhältnisse nicht nutzen, da er etwas zu spät vom Tisch kommt. 94 Meter bedeuten Rang elf.

Marco Heinis

Wow! Der 19-jährige Franzose kommt als erster Athlet richtig ins Fliegen und kommt aus großer Höhe bei 99 Metern zur Landung. Dort drückt es ihn schon ein wenig zusammen, jedoch kann er den Telemark durchfahren. Das ist natürlich die klare Führung.

Ben Loomis

Der erfahrungsgemäß sprungstärkste US-Amerikaner kommt besser zurecht als seine Landsmänner. Loomis packt sich gekonnt auf den Ski und setzt nach 92 Metern ruhig zur Landung an. Rang fünf!

Gasper Brecl

Der letzte Slowene kann das Publikum nicht in Begeisterung versetzen. Zwar sieht seine Flugphase schon sehr ausgereift aus, jedoch sind 90,5 Meteraber eher durchschnittlich.

Jared Shumate

Shumate kommt nicht gut weg vom Tisch und generiert kaum Höhe, da sich die Ski wenig anstellen. Dadurch ist er chancenlos und landet schon bei 83,5 Metern.

Stephen Schumann

Der US-Amerikaner springt etwas zu passiv weg und bleibt auch in der Flugphase etwas defensiv. Selbst wenn keine größeren Korrekturen zu sehen sind, dürften ihn 84,5 Meter nicht zufriedenstellen.

Ondrej Pazout

Der Tscheche erreicht als erster Athlet den K-Punkt von 95 Metern und jubelt über seinen gelungenen Sprung. Mit sechs Sekunden Vorsprung setzt er sich an die Spitze.

Tomas Portyk

Der 26-jährige Tscheche kann nicht an die Sprungform frühere Tage anschließen. Auch jetzt ist er wieder ein wenig zu spät und mit 91,5 Metern nicht so ganz zufrieden.

Gael Blondeau

Gael Blondeau zeigt einen äußerst dynamischen Sprung, der erst bei 93,5 Metern zu Ende ist. Die bisherige Tages-Bestweite reicht aber nur für Rang drei, weil der Franzose gut fünf Punkte für den Wind abgezogen bekommt.

Waltteri Karhumaa

Der junge Finne springt leicht nach rechts verdreht ab und muss den linken Arm ausfahren. Zwar stabilisiert er sich dadurch schnell, jedoch gehen wichtige Meter verloren. 89 Meter bedeuten Rang acht.

Niklas Malacinski

Der erste von vier US-Amerikanern kommt gut auf die Luft und zeigt nach 91 Flugmetern eine saubere Telemark-Landung. Rang fünf ist für den 19-Jährigen fürs Erste ok.

Iacopo Bortolas

Der Junioren-Weltmeister zeigt einen sauberen Sprung, scheint mit 89 Metern aber nicht ganz zufrieden zu sein. Rang sechs ist ein klein wenig enttäuschend.

Jan Vytrval

Der Tscheche bleibt ein wenig passiv in der Luft, nutzt aber seine gute Höhe vom Tisch, um auf 91,5 Meter zu segeln. Bei leichtem Rückenwind und damit Punktgutschriften reiht er sich auf dem zweiten Platz ein.

Matija Zelnik

Der Slowene ist ein klein wenig spät und versucht es dann mit einer breiten V-Stellung. Bei 81,5 Metern ist sein Flug aber leider schon vorbei.

Andriy Pylypchuk

Andriy Pylypchuk zeigt wie alle Ukrainer eine stabile Grundtechnik, selbst wenn die Arme etwas zu weit weg vom Körper sind. 84 Meter reichen für Platz sieben.

Markuss Vinogradovs

Der einzige Lette, Markuss Vinogradovs, verzeichnet schon in der Anfahrt Dysbalancen und kommt zu spät vom Tisch weg. Die Skispitzen zeigen steil nach oben, weshalb er schon bei 69 Metern landet.

Chingiz Rakparov

Starke Leistung von Chingiz Rakparov Aus Kasachsten. Der Athlet kommt sauber vom Tisch und zeigt ein starkes Flugsystem ohne größere Korrekturen. Mit 93 Metern setzt er sich relativ klar an die Spitze.

Vitaliy Hrebeniuk

Der dritte von vier ukrainischen Starter zeigt zwar eine recht hohe Anfahrtshocke, dafür aber eine saubere Flugphase. Bei 86 Metern setzt er ein wenig wacklig zur Landung an und schiebt sich auf Rang fünf.

Arttu Mäkiaho

Arttu Mäkiaho (FIN) ist der erste etwas bekanntere Name in der Anfangsphase dieses Wettbewerbs. Der laufstarke Athlet landet immerhin bei 92 Metern und schiebt sich damit auf Rang eins.

Dmytro Mazurchuk

Dmytro Mazurchuk springt ein klein wenig zu spät ab, weshalb er mit 88,5 Metern nicht ganz vorne angreifen kann. Rang drei ist für den Ukrainer aber fürs Erste ok.

Matic Garbajs

Matic Garbajs schraubt sich dynamisch in die Höhe und geht stark in die Vorlage. Nach 92 Metern jubelt er im Auslauf. Der Slowene schiebt sich knapp hinter Konvalinka auf Rang zwei.

Jiri Konvalinka

Der 18-jährige Tscheche ist der erste Athlet, der sich mit seinen 91,5 Metern dem K-Punkt (95 Meter) nähert. Auch seine Landung und die Noten sind in Ordnung. Damit setzt er sich klar an die Spitze.

Oleksandr Shumbarets

Der Ukrainer zeigt einen recht dynamischen Absprung und generiert damit eine größere Flughöhe als die drei zuvor gestarteten Athleten. 82 Meter reichen aktuell für die Führung.

Andrzej Szczechowicz

Andrzej Szczechowicz kommt ein wenig besser zurecht und kommt auf 79,5 Metern. Bei leichten Aufwind-Bedingungen setzt er sich zunächst an die Spitze.

Matic Hladnik

Der junge Slowene kommt ein wenig wacklig vom Tisch, kann sich jedoch nach 30, 40 Metern stabilisieren und die 80-Meter-Marke bei leichtem Aufwind erreichen. Rang eins für Hladnik.

Magzhan Amankeldiuly

Der 19-Jährige Kasache Magzhan Amankeldiuly, der zu den noch unerfahrenen Athleten zählt, eröffnet den Durchgang von Startgate 13. Der junge Athlet zeigt einen stabilen und unaufgeregten Sprung, dem es aber noch an Dynamik fehlt. Nach einer etwas passiven Flugphase landet er bei 73 Metern.

Nordische Kombination WM: Einzel von der Normalschanze in Planica im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Alles ist angerichtet für einen tollen Wettbewerb. Die Sonne scheint und der Wind sollte ebenfalls keine Probleme bereiten. Magzhan Amankeldiuly aus Kasachstan wird den Sprung-Durchgang als erster von 50 Athleten eröffnen. Das DSV-Quartett Frenzel, Faißt, Geiger und Schmid werden mit den Nummern 35, 43, 45 und 48 von der Schanze gehen. Jarl Magnus Riiber ist als 47. an der Reihe. Jens Luraas Oftebro Und Johannes Lamparter werden den Durchgang mit den Startnummern 49 und 50 abschließen.

Vor Beginn: Die Athleten hatten soeben schon im Probedurchgang die Gelegenheit, sich auf die vorherrschenden Verhältnisse einzustellen. Den besten Sprung konnte Jarl Magnus Riiber zeigen. Der Norweger landete bei 101,5 Metern und erzielte 86,6 Punkte. Mit Franz Joseph Rehrl (83,2 P.), Stefan Rettenegger (78,5 P.), Ryota Yamamoto (78,1 P.) und Kristjan Ilves (74,3 P.) auf den weiteren Rängen, konnten sich die üblichen Verdächtigen gut in Szene setzen. Das deutsche Team hat hingegen noch Luft nach oben. Julian Schmid belegte mit 69,3 P. Immerhin noch den siebten Platz, jedoch sollten Geiger (14.), Frenzel (19.) und Faißt (26.) noch ein wenig zulegen. Die Mitfavoriten Oftebro und Lamparter belegten die Ränge neun und zehn.

Vor Beginn: Österreich setzt seine größten Hoffnungen in den Weltcup-Führenden Johannes Lamparter. Der Weltmeister von 2021 kam jedoch im Training mit der Anlange noch nicht so gut zurecht. Dafür dürfte der leichte und mit einer hohen Frequenz laufende Athlet mit den recht tiefen Strecken in Planica ganz gut zurecht kommen. Franz-Joseph Rehrl ist als starker Springer immer für einen Top-Platz gut, auf der Großschanze aber wie auch seine Kollegen Stefan Rettenegger und Martin Fritz stärker einzuschätzen.

Vor Beginn: Bundestrainer Hermann Weinbuch hat sich für Julian Schmid, Vincenz Geiger, Eric Frenzel und Manuel Faißt entschieden. Nach den Eindrücken aus der bisherigen Saison können Schmid und Geiger auf jeden Fall ein Wort im Kampf um die Medaillen mitsprechen. Eric Frenzel ist mit 17 WM-Medaillen zwar ein Garant für Großereignisse, jedoch muss auf der Schanze schon außergewöhnliches Glücken, damit der Routinier eine weitere sammeln kann. Manuel Faißt hatte zuletzt ebenfalls auf der Schanze zu kämpfen. Der Gesamt-Weltcup-Achte benötigt aber einen Top-Sprung, um auch auf der Loipe vorne mitmischen zu können. Nicht dabei ist Johannes Rydzek, der im Training nicht so gut mit der Normalschanze zurecht kam und demnach seinen Kollegen den Vortritt lassen muss.

Vor Beginn: In den letzten Wochen kam es häufig zu einem Dreikampf zwischen Johannes Lamparter (AUT), Jens Luraas Oftebro (NOR) und Julian Schmied (GER). Die drei bestplatzierten Athleten im Weltcup werden auch heute aller Voraussicht nach um die Medaillen kämpfen. Dabei dürften sie jedoch Gesellschaft von Jarl Magnus Riiber (NOR) und Vincenz Geiger (GER) erhalten. Der norwegische Dauer-Dominator hat sich nach einer langwierigeren Krankheitsgeschichte gerade rechtzeitig zurückgemeldet und auch der Oberstorfer ist nach einer etwas schwereren Erklältung aus dem Januar wieder fit. Zu den Außenseitern zählen die laufstarken Jörgen Graabak und Ikka Herola sowie die starken Springer Ryota Yamamoto und Franz Joseph Rehrl.

Vor Beginn: Nachdem die Damen am Freitag den Auftakt gemacht haben, gehört heute den Herren die Bühne. Auf dem Program steht der Einzel-Normalschanzen-Wettbewerb im Gundersen-Format. Dies bedeutet, dass die Athleten zunächst einen Sprung von der HS-102-Schanze absolvieren werden, ehe es mit den Abständen aus dem Springen über die zehn Kilometer im Langlauf um Gold, Silber und Bronze geht.

Vor Beginn: Es geht los um 10 Uhr mit mit Springen von der Normalschanze. Um 15.30 Uhr steht dann der Langlauf über 10 Kilometer an.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Nordischen Kombination. Heute steht das Einzel der Männer an.

Nordische Kombination WM: Einzel von der Normalschanze in Planica heute im TV und Livestream

Die Übertragung bei der Nordischen Ski-WM teilen sich wechselseitig die ARD und das ZDF, sowie Eurosport auf.

Das Einzel der Nordischen Kombination begleitet heute das ZDF. Ab ungefähr 9.55 Uhr schaltet Das Zweite nach Planica. Mit dabei sind Reporter Volker Grube und Moderator Sven Voss. Außerdem zeigt Eurosport auf ihrem Free-TV-Sender Eurosport1 den Wettkampf der Nordischen Kombination. Zusätzlich bieten beide Sender einen Livestream an. Der Livestream des ZDFs ist kostenlos und unter zdf.de aufrufbar. Nicht kostenlos ist hingegen der Livestream von Eurosport, der über discovery+ aufgerufen werden kann.

Alternativ können sich alle DAZN-Kunden glücklich schätzen. Aufgrund einer Kooperation zwischen Eurosport und DAZN ist der Livestream über die Sport-Plattform inklusive.

