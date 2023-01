Die Vierschanzentournee geht am heutigen Freitag in ihr Finale, in Bischofshofen steigt das letzte Springen. SPOX begleitet es im Liveticker. Wer triumphiert am Ende?

Auf Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck folgt Bischofshofen. Dort findet nun das letzte und somit Finale Springen statt. Hier gibt es dazu einen Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Vierschanzentournee: 4. Springen in Bischofshofen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: 17. war Philipp Raimund, es folgten Geburtstagskind Stephan Leyhe (22.), Andreas Wellinger (24.), Karl Geiger (25.), Markus Eisenbichler (31.) und Pius Paschke (38.).

Vor Beginn: Angeführt von Constantin Schmid sind heute alle sieben deutschen Skispringer dabei. Schmid landete in der Qualifikation bei 132 m und belegte mit 134,1 Punkten Platz 13. Tagesbester war der in der Gesamtwertung führende Norweger Halvor Egner Granerud mit einem Satz auf 137 m und 151,9 Punkten, dahinter belegte sein Verfolger Dawid Kubacki (Polen/137,5/147,5) Platz zwei.

Vor Beginn: Das Finale steht an. Nach der gestrigen Qualifikation findet die Vierschanzentournee am heutigen Freitag ihren Abschluss. Zur Sache geht es in Bischofshofen, los geht es um 16.30 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

© getty Karl Geiger ist einer der DSV-Athleten, die an der Vierschanzentournee teilnehmen.

Vierschanzentournee: 4. Springen in Bischofshofen heute live im TV und Livestream

Das Abschlussspringen der Vierschanzentournee in Bischofshofen wird heute live vom ZDF übertragen. Um 16.15 Uhr werden die ersten Livebilder gezeigt. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender bietet das Springen auch im kostenlosen Livestream auf zdf.de an.

Auch bei Eurosport 1 lässt sich der Wettkampf im frei empfangbaren Fernsehen schauen. Die Übertragung geht diesbezüglich um 16 Uhr los. Parallel dazu ist auch Eurosport mit einem Livestream zur Stelle, dieser ist jedoch kostenpflichtig.

Nachdem alles, was Eurosport überträgt, zeitgleich auch DAZN auf seiner Plattform anbietet, können auch DAZN-Nutzer die Sprünge in Oberstdorf verfolgen. Wie beim Eurosport Player wird auch für DAZN ein Abonnement benötigt. Dieses ist mit einem Preis in Höhe von 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr versehen.

Vierschanzentournee - Gesamtwertung nach 6 Sprüngen