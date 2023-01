Skispringen, Übertragung heute live: Skifliegen am Kulm im TV, Livestream und Liveticker

Es ist wieder Zeit für den berühmt berüchtigten Skispringen-Weltcup am Kulm im österreichischen Bad Mitterndorf. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Skifliegen-Event heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das elfte Skispringen-Wochenende des Winters ist in vollem Gange: In Tauplitz / Bad Mitterndorf findet in diesen Tagen das populäre Skifliegen am Kulm statt.

Die Schanze gilt als eine der größten Naturschanzen der Welt und kann auf eine lange Historie des Skiflugs zurückblicken. Jahr für Jahr lockt das Event tausende Fans aus ganz Europa an.

Die Springen an diesem Sonntag markieren dabei den Höhepunkt des Weltcups.

Skispringen, Übertragung heute live: Skifliegen am Kulm - Programm, Zeitplan, Termine

Tag Session Beginn Freitag, 27. Januar Qualifikation 13 Uhr Samstag, 28. Januar 1. Wertungsdurchgang Einzel Männer 14.15 Uhr Samstag, 28. Januar 2. Wertungsdurchgang Einzel Männer - im Anschluss Sonntag, 29. Januar 1. Wertungsdurchgang Einzel Männer 14.15 Uhr Sonntag, 29. Januar 2. Wertungsdurchgang Einzel Männer - im Anschluss

Skispringen, Übertragung heute live: Skifliegen am Kulm im TV und Livestream

Wer sich das Skispringen am Kulm heute live im TV und Livestream anschauen möchte, der oder die hat zwei Optionen. Denn sowohl das ZDF als auch Privatsender Eurosport werden eine Übertragung zur Verfügung stellen. Alle Infos zu den Sendezeiten und Zugriffsbeschränkungen findet Ihr im Folgenden.

© imago images Eine Saison unter den eigenen Ansprüchen: Aktuell findet sich kein DSV-Adler in der Top-zehn der Gesamtwertung wieder. (Im Bild: Karl Geiger)

Skispringen, Übertragung heute live: Skifliegen am Kulm im Free-TV

Im Falle des ZDF wird das Springen Teil der Sendung sportstudio live sein. Hier widmet man sich von 10 bis 17 Uhr allen möglichen Wintersportevents des Tages. Ab cirka 14.35 Uhr moderieren Stefan Bier, Norbert König und Experte Toni Innauer den ersten Durchgang. Der zweite Durchlauf wird schließlich ab cirka 15.35 Uhr zu sehen sein.

Auf dem Kanal Eurosport1 wird das Springen dagegen ununterbrochen Thema der Übertragung sein. Von 14 bis 16 Uhr berichtet der Sender durchweg live aus Bad Mitterndorf.

Skispringen, Übertragung heute live: Skifliegen am Kulm im kostenlosen Livestream

Beide Anbieter bieten gleichzeitig auch einen Livestream zum Programm. Im Falle des ZDF findet sich dieser in der hauseigenen Mediathek. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Etwas diverser ist dagegen der Online-Auftritt vom Eurosport-Sender. Diesen findet Ihr nämlich gleich auf mehreren Online-Plattformen. Eine kostenfreie Option bietet die Live-TV-Seite JOYN. Aber auch Kundinnen und Kunden von DAZN kommen ganz ohne Aufpreis in den Genuss besten Livesports auf Eurosport. Weitere Infos gibt's unter diesem Link.

Skispringen, Übertragung heute live: Skifliegen am Kulm im Liveticker bei SPOX

Wer das Springen am Kulm heute nicht live sehen kann, der oder die mag sich möglicherweise in Textform auf dem Laufenden halten. Die beste Möglichkeit dafür: unser hauseigener Liveticker von SPOX. Im Minutentakt versorgen wir Euch hier mit allen wichtigen Infos rund um die Geschehnisse in Tauplitz.

Skispringen, Übertragung heute live: Skifliegen am Kulm im TV, Livestream und Liveticker - Der aktuelle Weltcup-Gesamtstand

Bester Deutscher ist aktuell Andreas Wellinger. Der 27-Jährige belegt in der Gesamtwertung derzeit den elften Rang mit 334 Punkten.