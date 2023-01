Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Herren in Schladming und der Damen am Kronplatz im TV, Livestream und Liveticker

Beim Ski alpin sind die Herren und Damen heute jeweils im Riesenslalom gefordert, zur Sache geht es in Schladming und am Kronplatz. Wie verpasst man im TV, Livestream und Liveticker nichts? SPOX klärt hier darüber auf.

Auf die Männer und Frauen im Ski alpin warten am heutigen Mittwoch, den 25. Januar die nächsten Herausforderungen - in derselben Disziplin, jedoch an verschiedenen Orten.

Während die Damen ab 9.30 Uhr am Kronplatz, einem Berg in Italien, den Riesenslalom absolvieren, bestreiten die Herren diesen ab 17.45 Uhr im österreichischen Schladming.

SPOX teilt Euch im Folgenden mit, wie Ihr den Riesenslalom in Schladming respektive am Kronplatz heute live im TV und Livestream seht und im Liveticker mitverfolgen könnt.

© getty Beim Ski alpin geht es auch heute zur Sache.

Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Herren in Schladming und der Damen am Kronplatz im TV und Livestream

Den Riesenslalom der Frauen gibt es heute ebenso wenig live im Free-TV zu sehen wie den der Männer. Eine Übertragung in der ARD oder im ZDF wird nicht angeboten, immerhin besitzt Eurosport die Rechte. Dort laufen die beiden Disziplinen jedoch bloß auf Eurosport 2, das nicht frei empfangbar ist.

Der Privatsender hat als Livestreaming-Plattform den Eurosport Player parat. Dieser ist jedoch kostenpflichtig, auch wenn Eurosport im TV frei empfangbar ist.

Tipp: Sofern Ihr bereits Kunden bei DAZN seid, dann schaut dort doch einfach vorbei. Der Streamingdienst kooperiert nämlich mit Eurosport, hat daher neben jeder Menge Fußball mit der Bundesliga, der Champions League und internationalen Ligen sowie anderen Sportarten wie Basketball, Football, Tennis oder Boxen sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 bei sich auf der Plattform im Angebot.

Noch kein DAZN-Mitglied? Während Bestandskunden weiterhin 29,99 Euro monatlich für das Monatsabo und 24,99 Euro monatlich für das Jahresabo zahlen, bietet der Streamingdienst neuen Abonennten neuerdings drei verschiedene Pakete an. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Herren in Schladming und der Damen am Kronplatz im Liveticker

Wer nicht im TV oder Livestream einschalten kann, der ist erst recht dazu eingeladen, sich bei SPOX reinzuklicken. Wir haben nämlich jeweils einen Liveticker parat und berichten Euch von den heutigen Riesenslaloms.

