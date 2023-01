Beim Biathlon steht für die Frauen heute die Staffel auf dem Programm. Wir begleiten das Event in Antholz heute für Euch im Liveticker!

Das letzte Biathlon-Wochenende vor der WM findet heute mit den Staffelwettbewerben seinen Abschluss. Wir tickern das Rennen der Frauen live mit!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier für einen Refresh der Seite!

Biathlon: Staffel der Frauen in Antholz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die deutschen Biathletinnen überraschen durchaus mit ihrer Besetzung für das heutige Staffelrennen. In der Staffel gesetzt ist Vanessa Voigt und auch Sophia Schneider durfte schon Erfahrungen in diesem Teamwettbewerb sammeln. An Position drei geht Janina Hettich-Walz ins Rennen. Den Abschluss macht die junge Hanna Kebinger. Sie durfte in Antholz zum Wettkampfteam hinzustoßen und hat richtig überzeugt. Im Sprint sowie in der Verfolgung konnte sie zwei Mal unter die besten 20 laufen und hat sich ihren Einsatz in der Staffel richtig verdient. Pausieren wird die Siegerin von gestern, Denise Herrmann-Wick.

Vor Beginn: Das erste von zwei Biathlon-Events des Tages wird um 11.45 Uhr starten. Viermal sechs Kilometer werden die Damen heute absolvieren.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Staffel der Frauen in Antholz!

© getty Denise Herrmann-Wick hat gestern die Verfolgung in Antholz gewonnen.

Biathlon: Staffel der Frauen in Antholz heute im TV und Livestream

Lediglich das ZDF zeigt die Staffel der Frauen heute im Free-TV und kostenlosen Livestream via zdf.de. Eurosport ist bei den Frauen heute nicht mit von der Partie.

Biathlon: Die nächsten Termine im Weltcup