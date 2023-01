Am Kulm findet heute der erste Skiflugwettbewerb der Saison statt. SPOX tickert das Spektakel live mit.

Die Skisprungfans bekommen heute ein Spektakel geboten. Am Kulm findet der erste Skiflugwettbewerb statt. Hier bei SPOX könnt Ihr den Wettkampf live mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Skispringen: Skifliegen am Kulm heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Endlich wird wieder von der Schanze am Kulm geflogen! Das bislang letzte Skifliegen im steirischen Tauplitz fand im Winter 2020 statt. In diesem Jahr ist der Wettkampf am Kulm gleichzeitig das erste Fliegen der Saison. In der gestrigen Qualifikation war Stefan Kraft Bester. Auf Platz zwei folgte dann mit Andreas Wellinger direkt der erste Deutsche. Markus Eisenbichler wurde 13.

Vor Beginn: Um 14.15 Uhr startet der 1. Wertungsdurchgang.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Skifliegen am Kulm in Bad Mitterndorf, Tauplitz (Österreich).

© getty Nach drei Jahren Pause wird endlich wieder von der Schanze am Kulm geflogen.

Skispringen: Skifliegen am Kulm heute im TV und Livestream

Von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ist heute das ZDF an der Reihe. Um 14.25 Uhr geht die Übertragung mit Stefan Bier als Kommentator los. Parallel dazu bietet der Sender auch einen Livestream an. Dieser ist kostenlos bei zdf.de auffindbar.

Darüber hinaus bietet auch Eurosport das Skifliegen an - im Free-TV bei Eurosport 1. Discovery+ und DAZN sind ebenfalls mögliche Anlaufstellen, die Ihr aufrufen könnt, um das Spektakel live zu verfolgen. Um DAZN nutzen zu können, wird jedoch ein Abonnement benötigt. DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World stehen dabei zur Verfügung.

Skispringen: Der Stand im Weltcup

Platz Name Punkte 1 Dawid Kubacki 1140 2 Halvor Egner Granerud 1036 3 Anze Lanisek 912 4 Stefan Kraft 798 5 Piotr Zyla 596 6 Manuel Fettner 467 7 Kamil Stoch 383 8 Michael Hayböck 362 9 Daniel Tschofenig 339 10 Jan Hörl 324