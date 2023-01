Die Skirennfahrerinnen bestreiten heute in Zagreb einen Slalom. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Im kroatischen Zagreb wird heute ein Ski-alpin-Slalom der Frauen bestritten. SPOX tickert beide Durchgänge live und ausführlich mit.

Ski alpin: Slalom der Frauen in Zagreb heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es ist wieder mal an der Zeit, die Schneekönigin von Zagreb zu krönen. Zu den Favoritinnen zählt natürlich auch dieses Mal Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin führt nicht nur den Gesamtweltcup, sondern auch den Slalomweltcup an. Viermal wurde ihr bereits die Snow Queen Trophy aufgesetzt, zuletzt 2019. Die vergangenen drei gewann jedoch die Slowakin Petra Vlhova, die mit der Nummer zwei startet. Mit Lena Dürr, Andrea Filser, Emma Aicher und Jessica Hilzinger gehen auch vier DSV-Athletinnen an den Start.

Vor Beginn: Der erste Durchgang beginnt um 12.30 Uhr, der zweite geht später um 16.30 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Slalom der Frauen in Kroatiens Hauptstadt Zagreb.

Ski alpin: Slalom der Frauen in Zagreb heute im TV und Livestream

Die ARD ist mit der Übertragung des Slaloms beauftragt worden und bietet das Rennen sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream bei sportschau.de an.

Auch Eurosport stellt wieder eine Übertragung im Free-TV zur Verfügung. Beide Durchgänge werden bei Eurosport 1 gezeigt, im Eurosport-Player ist der Livestream kostenpflichtig. Wegen einer Kooperation zwischen Eurosport und DAZN kümmert sich auch DAZN um die Übertragung des Slaloms in Zagreb. Auch dieser ist mit Kosten verbunden. Das Monatsabo ist für 29,99 Euro pro Monat zu haben, das Jahresabo für 274,99 Euro pro Jahr oder 24,99 Euro pro Monat.

