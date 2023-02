Vom 6. bis 19. Februar findet in Frankreich die Alpine Ski-WM 2023 statt. Wir zeigen Euch, wie das deutsche Aufgebot für die Titelkämpfe in Meribel und Courchevel aussieht.

Vom 6. bis 19. Februar kämpft die Ski-Elite bei der 47. Alpinen Ski-WM in den Alpen im Osten Frankreichs in insgesamt zwölf Rennen um die Medaillen. Zu den geplanten Disziplinen zählen neben den Klassikern Abfahrt, Super-G, Slalom und Riesenslalom auch die Kombination sowie Parallel-Rennen (sowohl ein Einzel- als auch ein Team-Event) dazu.

Auch das deutsche Ski-Team hofft auf ein gutes WM-Ergebnis. Bei der vergangenen WM 2021 in Cortina d'Ampezzo blieb man zwar ohne Goldmedaille, dafür gewann man dreimal Silber und einmal Bronze. Klappt es dieses Mal mit Gold?

Dazu braucht es formstarke Athletinnen und Athleten. Im Folgenden zeigen wir Euch das DSV-Aufgebot bei der Ski-WM in Courchevel und Méribel

Ski alpin: DSV-Aufgebot bei der WM in Courchevel und Méribel

Der Deutsche Skiverband nominierte am 1. Februar 14 Athletinnen und Athleten für den Saisonhöhepunkt. Angeführt wird das deutsche WM-Team von den Medaillenhoffnungen Lena Dürr und Linus Straßer.

Auch Abfahrer Thomas Dreßen, in diesem Winter nach langwieriger Verletzungspause zurück im Weltcup, zählt zum deutschen WM-Kader. "Ich fühle mich im Moment sehr gut", sagte der 29-Jährige und freute sich auf den für ihn neuen Hang in den französischen Alpen: "Es schaut cool und spannend aus. Alles ist dabei. Die Strecke und die Charakteristik vom Hang an sich finde ich cool, und ich freue mich drauf." Das Speed-Team der Herren komplettieren Andreas Sander, Romed Baumann, Dominik Schwaiger und Simon Jocher.

Sebastian Holzmann, Alexander Schmid und Linus Straßer treten in den Technik-Wettbewerben an.

Die besten Chancen auf eine Medaille sollte Slalomspezialistin Lena Dürr haben. Die 31-Jährige stand in dieser Saison bereits viermal auf dem Podium, zuletzt gewann sie beim Rennen in Spindlermühle/Tschechien den ersten Slalom-Weltcup ihrer Karriere.

Im Speed-Bereich zählt Kira Weidle zum erweiterten Favoritenkreis. Außerdem sind mit Andrea Filser, Jessica Hilzinger und Emma Aicher drei weitere Damen im Aufgebot.

Ski alpin: DSV-Aufgebot bei der WM in Courchevel und Méribel im Überblick

Damen Herren Lena Dürr Romed Baumann Emma Aicher Thomas Dreßen Andrea Filser Andreas Sander Kira Weidle Josef Ferstl Jessica Hilzinger Sebastian Holzmann Simon Jocher Alexander Schmid Dominik Schwaiger Linus Straßer

© getty Lena Dürr führt das deutsche WM-Aufgebot an.

Ski alpin: Der Zeitplan