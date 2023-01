Wird es heute historisch? Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin hat nach ihrem 85. Weltcupsieg im gestrigen Slalom im tschechischen Spindlermühle die goldene Marke von 86 Siegen vor Augen. Hier gibt es das Rennen im Liveticker.

Gestern Slalom im tschechischen Spindlermühle, heute steht noch einmal der gleiche Wettbewerb auf dem Programm. Er könnte geschichtsträchtig werden, denn Mikaela Shiffrin könnte dabei ihren 86. Weltcupsieg feiern. Damit hätte sie die Allzeitrekord der Schwedin Ingemar Stenmark eingestellt. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Ski alpin: 2. Slalom der Frauen in Spindlermühle heute im Liveticker

Vor Beginn: Aber auch die deutsche Starterin Lena Dürr machte gestern auf sich aufmerksam. Mit zwei starken Läufen sicherte sie sich einen respektablen zweiten Platz. Wie kommt sie heute mit der Strecke zurecht?

Vor Beginn: Im Mittelpunkt heute: Natürlich wieder die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Sie gewann gestern den Slalom-Wettbewerb und zählt auch heute wieder zu den großen Favoritinnen. Sie könnte damit ihren 86. Weltcupsieg feiern.

Vor Beginn: Servus, herzlich Willkommen zum heutigen Slalom der Frauen im tschechischen Spindlermühle. Das ist gleichzeitig der zweite Slalom an dieser Stelle an diesem Wochenende. Los geht es mit dem ersten Lauf um 9.30 Uhr.

© getty Mikaela Shiffrin führt den Gesamtweltcup aktuell an.

Ski alpin: 2. Slalom der Frauen in Spindlermühle heute live im TV und Livestream

Die beiden Läufe des Slaloms der Frauen in Spindlermühle werden heute nicht im Free-TV übertragen. Da parallel weitere Wintersport-Wettkämpfe anstehen, verlagert der zuständige Sender, das ZDF, die Ausstrahlung aus Tschechien in das Online-Programm. Konkret laufen beide Läufe im Livestream in der ZDF-Mediathek.

Im kostenpflichtigen Fernsehen bei Eurosport 2 gibt es beide Durchgänge zu sehen. Auch im Online-Auftritt des Senders, konkret bei discovery+, sind die Wettkämpfe zu sehen. Zu guter Letzt könnt Ihr das Programm von Eurosport 2 über den Online-Dienst DAZN empfangen. Welche Pakete es beim Streamingdienst gibt, erfahrt Ihr hier.

