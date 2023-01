Rodeln WM, Übertragung: Einzel der Herren und Teamstaffel in Oberhof heute live im TV und Livestream

Zum vierten Mal findet die Rodel WM im thüringischen Oberhof statt. Wo das Einzel der Herren und die Teamstaffel heute live im TV und Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr hier von SPOX.

Oberhof ist zum vierten Mal Gastgeber der Rodel-Weltmeisterschaft. Zwischen dem 27. und dem 29. Januar treten insgesamt 143 Athletinnen und Athleten aus 20 Ländern gegeneinander an. Die deutschen Aussichten sind hervorragend. Im lettischen Sigulda gab es Doppelsiege im Einsitzer der Frauen und Männer. Zudem holen auch die Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt Gold.

Auch der Rekordweltmeister Felix Loch ist hungrig auf weitere Erfolge und will seinen 7. WM-Titel im Einsitzer einfahren. Außerdem ist Lokalmatador Max Langenhan nach seinem EM-Titel ein spannender und vielversprechender Kandidat.

Die größten Herausforderer der Deutschen dürften vor allem aus Italien und Lettland stammen. Bei den Herren ist es Dominik Fischnaller (Italien) und Krister Aparjods (Lettland). Auch bei den Frauen sind die Kontrahenten aus Italien und Lettland stark einzuschätzen. Außerdem ist auf das Team aus Österreich zu achten. Neuerdings ist dort die deutsche Rodel-Legende Georg Hackl als Techniktrainer im Einsatz.

Besonders ist in Oberhof die frisch renovierte Bahn am Schützenberg. Im Jahr 1971 wurde die Bahn in Thüringen eröffnet und im April 2020 umgebaut. Nachdem die Arbeiter die Technik erneuert, die Kurven umgebaut und ein neues Dach montiert haben, musste die Fahrrinne noch einmal aufgerissen werden. Das Kühlsystem war beschädigt.

Doch nun zur wichtigsten Frage: Wo wird das Einzel der Herren und Teamstaffel in Oberhof heute live im TV und Livestream übertragen?

© getty Rodel-Legende Georg Hackl "Schorsch" wechselte vergangenen Sommer nach Österreich.

Rodeln WM, Übertragung: Einzel der Herren und Teamstaffel in Oberhof heute live im TV

Bei der ARD sind in diesem Jahr keine Rennen der Rodel-WM in Oberhof zu sehen. Dafür ist das ZDF für sämtliche Rennen und so auch für das Einzel der Herren und die Teamstaffel verantwortlich. Um 11.45 Uhr zeigt das ZDF den 2. Lauf im Einzel der Herren. Als Reporter ist Norbert Galeske mit Moderatorin Kristin Otto und Experte Johannes Ludwig im Einsatz. Die Teamstaffel wird ab 14.05 gezeigt.

Rodeln WM, Übertragung: Einzel der Herren und Teamstaffel in Oberhof heute live im Livestream

Neben der Übertragung im Free-TV bietet das ZDF einen kostenlosen Livestream an. Dieser ist zum einen über die ZDF-Mediathek zu finden oder über sportstudio.de. Damit Ihr nicht lange suchen müsst, könnt Ihr auch einfach hier klicken, um zum Livestream der Rodel WM zu gelangen.

Rodeln WM, Übertragung: Einzel der Herren und Teamstaffel in Oberhof heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Rennen: Einzel der Herren, Teamstaffel

Einzel der Herren, Teamstaffel Austragungsort: Oberhof (Thüringen)

Oberhof (Thüringen) Beginn: 11.45 Uhr (Einzel der Herren) und 14.05 (Teamstaffel)

11.45 Uhr (Einzel der Herren) und 14.05 (Teamstaffel) TV : ZDF

: Livestream: sportstudio.de

Rodel WM: Überblick der Rennen in Oberhof