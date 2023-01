Für die Biathleten startet heute das Weltcup-Wochenende in Antholz mit dem Sprint. Alle Informationen zu der Übertragung des Rennens und wo Ihr den Sprint heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Freitag, den 20. Januar, bestreiten die Biathleten mit dem Sprint in Antholz ihr erstes Rennen des Weltcup-Wochenendes. Um 14.30 Uhr beginnt der letzte Sprint vor den Weltmeisterschaften in Oberhof.

Als klarer Favorit geht heute der Norweger Johannes Thingnes Bö ins Rennen. Er scheint den Weltcup aktuell nach belieben zu dominieren. Ganze neun Siege konnte Bö in diesem Winter schon einfahren - den Gesamtweltcup führt er damit deutlich vor seinen Landsmännern Sturla Holm Laegreid und Vetle Sjastad Christiansen an.

Aus DSV-Sicht liegen die Hoffnungen einmal mehr auf Benedikt Doll. Der Deutsche ist in einer starken Form, in der Gesamtwertung liegt der 32-Jährige als bester DSV-Athlet aktuell auf dem fünften Rang. Vor allem am Schießstand zeigt Doll in diesem Winter aber noch einige Schwächen, so auch beim Massenstart in der vergangenen Woche in Ruhpolding, den er als 15. beendete. Läuft es für den Deutschen in Antholz heute besser?

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren in Antholz heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Wettkampf: Sprint der Männer

Sprint der Männer Datum: 20. Januar

20. Januar Start: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Austragungsort: Antholz

Antholz Übertragung im TV: ZDF, Eurosport 2

Übertragung im Livestream: DAZN , ZDF, discovery+

, Übertragung im Liveticker: SPOX

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren in Antholz heute live im TV und Livestream

Den Sprint der Männer in Antholz zeigt das ZDF am heutigen Tag live und in voller Länge im Free-TV. Um 14.15 startet der öffentlich-rechtliche Sender mit der Übertragung des Rennens. Das ZDF-Team besteht auch heute aus Moderator Alexander Ruda, Experte Sven Fischer sowie dem Kommentatoren-Duo Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger. Im kostenlosen Livestream überträgt das ZDF den Wettkampf zudem in der ZDF-Mediathek und auf zdf.de.

Für die Pay-TV-Übertragung des Sprints der Männer in Antholz zeigt sich heute Eurosport zuständig. Auf Eurosport 2 seht Ihr das Weltcup-Rennen ab 14.20 Uhr. Der Sportsender bietet Euch zudem die Möglichkeit, den Sprint im Livestream auf discovery+ zu verfolgen.

Zu guter Letzt überträgt auch DAZN heute das Biathlon-Rennen in Antholz im Livestream. Auf DAZN seht Ihr die Übertragung von Eurosport. Bei dem Sender habt Ihr mit DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World die Wahl zwischen drei Abonnements, die zwischen 39,99 Euro um 9,99 Euro pro Monat kosten. Alle Infos dazu findet Ihr hier. Mit einem DAZN-Abo seht Ihr neben diversen Wintersport-Wettkämpfen auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, Tennis, Boxen, Handball und noch viele weitere Sporthighlights.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren in Antholz heute im Liveticker

SPOX begleitet für Euch den Sprint der Männer in Antholz in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde des Rennens. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

