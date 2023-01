In Antholz steigt heute der Biathlon-Sprint der Frauen. Hier könnt Ihr das Rennen live mitverfolgen.

Der Biathlon-Weltcup in Antholz wird heute mit einem Sprint der Frauen eröffnet. SPOX beschreibt das Geschehen in Südtirol live und ausführlich mit.

Biathlon: Sprint der Frauen in Antholz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Sprint heute ist das erste Rennen, das im Rahmen des Weltcups im Südtiroler Antholz steigt. Janina Hettich-Walz, Denise Herrmann-Wick, Sophia Schneider, Vanessa Voigt, Franziska Preuß und Hanna Kebinger bilden das deutsche Aufgebot. Am Samstag geht es weiter mit der Verfolgung, am Sonntag steht die Staffel an.

Vor Beginn: Um 14.30 Uhr geht es los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Biathlon-Sprint der Frauen in Antholz (Italien).

© getty Denise Herrmann-Wick ist Sechste im Gesamtweltcup.

Biathlon: Sprint der Frauen in Antholz heute im TV und Livestream

Der Sprint wird heute vom ZDF im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei zdf.de übertragen. Eurosport zeigt den Wettbewerb im Pay-TV bei Eurosport 2, wo die Übertragung um 14.15 Uhr losgeht. Bei discovery+ werden ebenfalls die Livebilder aus Antholz gesendet, jedoch nur gegen ein kostenpflichtiges Abonnement.

Zu guter Letzt wird der Sprint wegen der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport auch bei DAZN gezeigt. Falls Ihr noch kein Abo habt, könnt Ihr zwischen drei verschiedenen Paketen auswählen.

