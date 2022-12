Vom 29. Dezember bis zum 6. Januar wird auf vier Schanzen in Deutschland und Österreich die 71. Auflage der Vierschanzentournee ausgetragen. Hier bekommt Ihr Infos zur Gesamtwertung, zum Zwischenstand und zum Punktestand.

Der prestigeträchtigste Wettbewerb im Skispringen ist zurück! Vom Donnerstag, den 29. Dezember, bis zum Freitag, den 6. Jänner, sind die besten Springer, die der Sport zu bieten hat, im Kampf um den Gesamtsieg bei der 71. Auflage der Vierschanzentournee im Einsatz. Es stehen also insgesamt vier Wettkämpfe an - die erste Hälfte findet in Deutschland, die zweite in Österreich statt.

Los geht es mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf am 29. Dezember. Nicht weit weg von der ersten Schanze in Oberstdorf stehen dann an Neujahr die Sprünge von der Schattenbergschanze in Garmisch-Partenkirchen an. Im neuen Kalenderjahr verlagert sich der Fokus dann auf Österreich. Am 4. Januar wird in Innsbruck gesprungen, zum Abschluss steht das Dreikönigsspringen in Bischofshofen auf dem Plan.

Vierschanzentournee 2022/23: Der Zeitplan

Termin Wettkampf Ort MI, 28.12., 16.30 Uhr Qualifikation 1. Springen Oberstdorf DO, 29.12., 16.30 Uhr 1. Springen Oberstdorf SA, 31.12., 14.00 Uhr Qualifikation 2. Springen Garmisch-Partenkirchen SO, 01.01., 14.00 Uhr 2. Springen Garmisch-Partenkirchen DI, 03.01., 13.30 Uhr Qualifikation 3. Springen Innsbruck MI, 04.01., 13.30 Uhr 3. Springen Innsbruck DO, 05.01., 17.15 Uhr Qualifikation 4. Springen Bischofshofen FR, 06.01., 17.30 Uhr 4. Springen Bischofshofen

Vierschanzentournee, Gesamtwertung: Zwischenstand und Punkte

Vierschanzentournee - Gesamtwertung Top 15

Rang Name Punkte 1 Lovro Kos 134.1 2 Daniel Tschofenig 133.5 3 Ryōyū Kobayashi 132.4 4 Michael Hayböck 131.2 5 Anže Lanišek 125.2 6 Marius Lindvik 124.1 7 Manuel Fettner 124.0 8 Philipp Raimund 123.9 9 Stephan Leye 123.7 10 Paweł Wąsek 123.6 11 Peter Prevc 121.9 12 Jan Hoerl 121.3 13 Philipp Aschenwald 120.6 14 Kristoffer Eriksen Sundal 119.1 15 Daniel-André Tande 117.0

Vierschanzentournee, Gesamtwertung: Zwischenstand und Punkte - Übertragung im TV und Livestream

Die Vierschanzentournee ist zur Gänze im Free-TV zu sehen. Die Übertragungsrechte dafür liegen nämlich auf der einen Seite bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF, auf der anderen Seite auch bei Eurosport. Die ARD und das ZDF sind niemals gleichzeitig im Einsatz, stattdessen übernimmt pro Springen jedes Mal einer der beiden Sender: das ZDF überträgt das Auftaktspringen, die ARD ist für Garmisch-Partenkirchen und für Innsbruck zuständig. Zum Finale in Bischofshofen weiß man noch nichts.

Eurosport bietet alle vier Wettkämpfe im TV und im kostenpflichtigen Livestream (Eurosport-Player) an. Da der Sportsender eine Kooperation mit DAZN eingegangen ist, lässt sich die Vierschanzentournee auch bei DAZN im Livestream verfolgen. Allerdings wird auch dafür ein Abo benötigt. Dieses kostet 29,99 Euro pro Monat, die Jahresvariante gibt es für 274,99 Euro pro Jahr oder 24,99 Euro pro Monat.

Vierschanzentournee, Gesamtwertung: Zwischenstand und Punkte - Springen im Liveticker

Bei SPOX wird zu jedem Springen jeweils ein Liveticker angeboten, mit dem Ihr nichts vom Geschehen verpasst. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht.

