Auftakt in den zweiten Weltcup der Biathlon-Saison 2022/23! Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Sprint der Damen im österreichischen Hochfilzen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das erste Weltcup-Wochenende der neuen Biathlon-Rennzeit ist Geschichte. Aus deutscher Sicht kann man mit den Ergebnissen im finnischen Kontiolahti sehr zufrieden sein. Aus allen Disziplinen stachen vor allem die beiden Staffelrennen am vergangenen Donnerstag heraus. Sowohl die Männer als auch die Frauen belegten jeweils einen überraschenden zweiten Podestplatz.

Beim Einzel über 15 Kilometer schrammte Vanessa Voigt zudem nur knapp an einem Treppchen vorbei. Beim Saison-Auftaktrennen belegte die 25-Jährige einen starken vierten Platz. Olympia-Goldgewinnerin Denise Herrmann-Wick beendete sowohl Einzel- als auch Sprintrennen auf dem sechsten Rang.

Eine neue Chance für sie und die weiteren Teammitglieder ergibt sich an diesem Wochenende in Hochfilzen. Die österreichische Gemeinde wird den zweiten Weltcup der neuen Saison ausrichten. Den Anfang machen die Damen heute mit dem Sprint über 7,5 Kilometer.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen in Hochfilzen heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan

Datum Start Disziplin Donnerstag, 8. Dezember 14.10 Uhr Sprint Frauen (7,5km) Freitag, 9. Dezember 13.45 Uhr Sprint Männer (10km) Samstag, 10. Dezember 11.30 Uhr Verfolgung Frauen (10km) Samstag, 10. Dezember 13.40 Uhr Staffel Männer (4x7,5km) Sonntag, 11. Dezember 11.30 Uhr Staffel Frauen (4x6km) Sonntag, 11. Dezember 14.15 Uhr Verfolgung Männer (12km)

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen in Hochfilzen heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt wird sowohl ein öffentlich-rechtlichen Sender sowie der Privatsender Eurosport das Geschehen übertragen. Alle Infos, die Ihr braucht, haben wir Euch im folgenden zusammengefasst.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen in Hochfilzen heute live im Free-TV

Somit gibt es zwei Wege das Sprintrennen der Damen heute im kostenlosen linearen Fernsehen zu verfolgen.

Zum einen wird das ZDF eine Übertragung ab 14 Uhr zur Verfügung stellen. Das folgende Team schickt der Sender dafür ins Rennen:

Reporter: Volker Grube, Herbert Fritzenwener

Volker Grube, Herbert Fritzenwener Moderation: Alexander Ruda

Alexander Ruda Experten: Sven Fischer, Laura Dahlmeier

Die zweite Option ergibt sich durch den Kanal Eurosport 1. Der Privatsender wird seinerseits bereits ab 13.55 Uhr Vorberichte zur Veranstaltung zeigen. Informationen hinsichtlich der Moderation gibt es nicht.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen in Hochfilzen heute im kostenlosen Livestream

Selbstverständlich könnt Ihr das Rennen auch im Stream via Internet verfolgen. So stellt das ZDF sein gesamtes Liveprogramm auch noch einmal in der hauseigenen Mediathek zur Verfügung. Über diesen Link kommt Ihr direkt dahin.

Den Livestream zum Eurosport 1-Programm findet Ihr dagegen entweder auf der Plattform JOYN oder beim Streamingdienst DAZN. Hier ist sowohl der erste als auch der zweite Kanal mehrkostenfrei integriert. Weitere Infos zu DAZN findet Ihr unten.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen in Hochfilzen heute live im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen in Hochfilzen heute im Liveticker bei SPOX

Selbstverständlich lässt sich das Rennen auch bei uns im Liveticker verfolgen. Über den folgenden Link kommt Ihr direkt dahin.

Hier geht's zum Liveticker des Sprintrennens der Frauen in Hochfilzen

