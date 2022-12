Der Biathlon-Sprint der Männer steigt am Freitag in Hochfilzen. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Nachdem die Frauen den Sprint beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen schon absolviert haben, sind am Freitag die Herren an der Reihe. Hier gibt es das Rennen im Liveticker.

Biathlon: Sprint der Herren in Hochfilzen im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem dritten Platz beim Sprint in Kontiolahti will DSV-Biathlet Roman Rees in Hochfilzen erneut aufs Podium.

Vor Beginn: Das Rennen beginnt um 13.45 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Sprint der Herren in Hochfilzen (Österreich).

Biathlon: Sprint der Herren in Hochfilzen heute im TV und Livestream

Der Sprint der Herren in Hochfilzen wird vom ZDF im Free-TV übertragen. Zudem ist es möglich das Rennen auch via Livestream auf zdf.de zu sehen.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup in Hochfilzen