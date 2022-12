In Sestriere absolvieren die Frauen beim Ski alpin heute den Slalom. Hier lässt sich dieser im Liveticker verfolgen.

Auf den Riesenslalom folgt der Slalom: Beim Ski alpin sind die Frauen auch heute wieder im italienischen Sestriere im Einsatz. SPOX tickert das Rennen live mit.

Ski alpin, Slalom in Sestriere - Stand im 1. Durchgang Platz Name Zeit/Rückstand 1 Petra Vlhova 58,51 2 Wendy Holdener + 0,24 3 Mikaela Shiffrin + 0,33 4 Lena Dürr + 0,49 5 Anna Swenn-Larsson + 0,77

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Slalom der Frauen in Sestriere Jetzt im Liveticker

Beatrice Sola (ITA): Die jungen Italienerinnen zeigen sich auf ihrem heimischen Hang wirklich starke Leistungen. Gulli konnte vorlegen und auch Beatrice Sola liefert eine beherzte Fahrt ab. Im ersten Abschnitt ist sie top dabei und erst ein Sturz verhindert das sie in die Top 30 landet.

Elena Stoffel (SUI): Elena Stoffel kann sich durchaus noch Hoffnungen machen, dass es reichen wird. Die Schweizerin fährt einen Platz in den vorderen 20ern heraus.

Lara Della Mea (ITA): Was für eine tolle Fahrt! Lara Della Mea liefert einen richtig lässigen Slalom ab und lässt sich so gar nicht aus der Ruhe bringen, als sich ein größerer Fehler einschleicht. Sie bleibt voll drauf und wird mit Platz neun belohnt!

Marie Therese Sporer (AUT): Marie Therese Sporer liefert gute erste Schwünge ab, doch dann schleichen sich die Fehler ein und Sporer kann nicht mehr ihr Maximum abrufen. Mit 3,41 Sekunden Rückstand landet sie auf Position 25.

Petra Vlhova in Führung: Die Bestzeit nach 33 Athletinnen liegt bei der Slowakin Petra Vlhova. Mit einer Laufzeit von 57,51 Sekunden führt die Slowakin mit 0,24 Sekunden vor Wendy Holdener. Dritte ist Mikaela Shiffrin, der 33 Hundertstel fehlten. Lena Dürr liegt nach dem ersten Durchgang auf dem vierten Platz. Beste Österreicherin ist Katharina Liensberger als Zehnte.

Andrea Filser (GER): Gute Fahrt auch von Andrea Filser! Die zweite DSV-Starterin im Feld findet einen guten Rhythmus und kann die Sache beherzt bis ins Ziel fahren. Mit Platz 17 gelingt auch ihr ein Topergebnis für die Startnummer.

Nicole Good (SUI): Nicole Good ist direkt als nächste Swiss-Läuferin unterwegs und sie kann am Ende auf ein wirklich gutes Zwischenergebnis blicken. Sie lässt sich auch von kleinen Unsicherheiten nicht aus der Ruhe bringen und hat im Ziel ein Lächeln auf den Lippen. Mit Platz 16 hat sie ein gutes Ergebnis rausgefahren.

Melanie Meillard (SUI): Melanie Meillard ist als nächste Schweizerin unterwegs. Nachdem sie oben noch gut dabei ist, hat sie ab dem Mittelteil deutlich zu kämpfen und sortiert sich in der Gruppe derer ein, die etwas mehr als drei Sekunden Rückstand haben. Für das Finale sollte es aber reichen.

Charlotte Guest (GBR): Charlotte Guest kommt durch, kann aber nicht das abrufen, was sie eigentlich draufhat. Viele kleine Fehler schleichen sich bei ihr ein und verhindern ein Ergebnis im vorderen Mittelfeld.

Franziska Gritsch (AUT): Den Österreicherinnen droht heute eine große Klatsche! Mit Franziska Gritsch scheidet bereits die dritte ÖSV-Athletin aus.

Aline Danioth (SUI): Ganz anders präsentiert sich Aline Danioth. Die Schweizerin fährt keineswegs fehlerfrei, aber hat das nötige Vertrauen in die Piste und ihre Technik, um dennoch ein gutes Ergebnis herauszuholen. Im Zielraum schmückt ein breites Lächeln ihr Gesicht und sie freut sich über den neunten Zwischenrang

Neja Dvornik (SLO): Neja Dvornik ist die Unsicherheit schnell anzusehen und nach einem Einfädler ist für sie früh Schluss.

Chiara Mair (AUT): Für Chiara Mair gibt es nichts Zählbares zu verbuchen! Die Österreicherin hat schnell ihre Schwierigkeiten und scheidet schließlich aus.

Zrinka Ljutic (CRO): Klasse! Zrinka Ljutic kann noch was drauflegen und das 18-jährige Talent fährt frech und locker den Hang hinunter. Obwohl sie nicht ganz fehlerfrei bleibt, schafft sie es nur eine Sekunde hinter der Topzeit zu bleiben. Mit Platz sechs zeigt sie, dass mit einer beherzten Fahrt auch jetzt noch gute Ergebnisse möglich sind.

Hanna Aronsson Elfman (SWE): Hanna Aronsson Elfman zeigt da eine deutlich bessere Fahrt. Sie kommt oben gut hinein, wirkt angriffslustig und kämpft sich durch die Rippen durch. Belohnt wird das mit einer guten Zeit und dem 13. Platz. Damit hat sie im Finale eine gute Ausgangslage herausgeholt.

Amelia Smart (CAN): Amelia Smart aus Kanada wirft sich als nächste Starterin in den Stangenwald. Zuletzt war es für die Athletin nicht mehr möglich weit nach vorne vorzufahren und auch sie kann wenig ausrichten. Sie tut sich schwer und landet als nächste Starterin jenseits der drei Sekunden.

Nastasia Noens (FRA): Die Französin tut sich richtig schwer. Sie fährt eine eher weitere Linie und auch der Schwerpunkt passt nicht so recht. Nach über drei Sekunden Rückstand muss sie zuwarten, ob sie noch zu einer zweiten Chance kommt.

Kristin Lysdahl (NOR): Kurzer Auftritt von Kristin Lysdahl! Schon nach wenigen Toren bleibt sie hängen und scheidet aus.

Maria Therese Tviberg (NOR): Maria Therese Tviberg kann nicht mitziehen und nach kleineren Fehlern und keiner sauberen Technik geht es ins Mittelfeld zurück.

Paula Moltzan (USA): Paula Moltzan konnte gestern im Riesenslalom ein gutes Ergebnis mitnehmen und auch heute macht sie eine tolle Figur! Sie liegt schön auf den Latten und auch einen Rutscher kann sie wegstecken. Mit einem starken finalen Sektor findet sie sich auf Platz sechs wieder.

Camille Rast (SUI): Camille Rast versucht eine enge Linie zu fahren, doch nachdem der Fehler relativ früh kommt, verliert sie den Rhythmus und fährt ihren Schwüngen einfach hinterher. Mit über drei Sekunden geht es bis auf Platz 15 zurück.

Katharina Huber (AUT): Sturz von Katharina Huber! Die Österreicherin wirkt ab dem Start an unsicher und unruhig und als sie einfädelt, hebelt es Huber aus! Sie landet unsanft im Schnee, kann aber zum Glück schnell Entwarnung geben.

Laurence St-Germain (CAN): Laurence St-Germain macht eine ganz ordentliche Figur und auf der inzwischen schon unruhigen Piste versucht sie, weiterhin eine enge Linie zu fahren. Am Ende kann aber auch sie en Rückstand nicht unter den zwei Sekunden halten.

Leona Popovic (CRO): Leona Popovic kommt ebenfalls mit guten Vorergebnissen nach Sestriere. Sie liefert einen soliden Slalom ab und rangiert sich auf dem zehnten Rang. Da hat sie durchaus ein gutes Zwischenergebnis herausgefahren.

Thea Louise Stjernesund (NOR): Thea Louise Stjernesund konnte in dieser Saison schon die einen oder anderen guten Ergebnisse abliefern. Was kann sie jetzt abliefern? Sie wirkt ein bisschen verkrampft und scheint vielleicht auch etwas zu viel zu wollen nach ihrem Top-Ten-Platz in Levi. Im Zielraum winkt sie enttäuscht ab, als der Abstand von 3,50 Sekunden aufleuchtet. Damit ist sie derzeit nicht unter den besten Zehn zu finden.

Sara Hector (SWE): Ärgerlich! Sara Hector beginnt ihren Lauf angriffslustig, dann aber rutscht sie weg! Sie steigt wieder ein in das Rennen, hat aber natürlich keine Möglichkeit mehr, ein gutes Ergebnis mitzunehmen. Mit über fünf Sekunden Rückstand geht es über die Ziellinie.

Mina Fuerst Holtmann (NOR): Bereits wenige Stangen nach dem Starthaus gibt es den großen Fehler der Norwegerin und nach diesem fehlt ihr der Schwerpunkt über dem Ski, um das übrige Rennen flüssig zu Ende zu bringen. Mina Fuerst Holtmann kommt mit einer Laufzeit von über einer Minute durch und rangiert sich ebenfalls weiter hinten ein.

Michelle Gisin (SUI): Michelle Gisin ist anzusehen, dass sie sich da deutlich mehr erhofft hatte. Die Schweizerin verlässt schnell den Zielraum, nachdem auch sie sich schon einen enormen Rückstand einhandelt.

Ali Nullmeyer (CAN): Ali Nullmeyer ist eine reine Slalom-Spezialistin und hat entsprechend noch nicht viel Starts in diesem Winter zu Buche stehen. Im oberen Abschnitt ist sie nah dran, doch als sie einige Schwünge nicht sauber hinsetzt, wird auch für sie der Rückstand größer. Was kann sie bis ins Ziel bringen? Platz sechs. Damit kann sie durchaus zufrieden sein und ist in dem Bereich, in dem sie im Finale noch Plätze aufholen könnte.

Martina Dubovska (CZE): Wie ergeht es Martina Dubovska? Die Tschechin hat auch zu kämpfen und kann auch keinen der Plätze vorne abgreifen. Die Piste scheint bereits nachzulassen. Kann da noch jemand ganz vorne einzugreifen.

Katharina Truppe (AUT): Katharina Truppe kommt mit einem Podestplatz zum Rennen nach Italien. Nach dem Starthäuschen kommt sie viel besser hinein als ihre Teamkollegin, doch schnell steht auch für sie ein ordentlicher Rückstand da. Truppe ist immer etwas spät dran mit ihren Schwüngen und ihr werden im Ziel satte zwei Sekunden aufgebrummt.

Katharina Liensberger (AUT): Schade! Katharina Liensberger braucht viel zu lange, um den Lauf hineinzufinden. Sie fährt die ersten Stangen sehr steif an, wirkt gar nicht befreit und locker und schon früh ist der Rückstand zu den besten Athletinnen da. Kann sie das noch aufholen im zweiten Teil des Hangs? Nein! Mit fast zwei Sekunden Rückstand wird sie gnadenlos ins hintere Feld zurückgereicht.

Mikaela Shiffrin (USA): Die nächste Athletin aus der Gruppe der Topfavoritinnen ist bereits unterwegs. Ein paar kleine Fehler erlaubt sich die US-Amerikanerin, doch in der Summe ist auch sie gut dabei und hat noch alle Chancen für das Finale. Platz drei steht für Shiffrin zu Buche.

Petra Vlhova (SVK): Petra Vlhova ist im Slalom immer eine Athletin, die man auf dem Zettel haben muss, doch der Sieg blieb ihr in dieser Saison bislang verwehrt. Die Slowakin kommt schlechter in ihren Lauf hinein, hat mehr zu kämpfen, doch anders als Holdener erwischt sie den zweiten Teil sauber und kann im letzten Teil mit einer sauberen und schnellen Fahrt noch mal richtig aufholen! Mit 0,24 Sekunden Vorsprung gibt es eine neue Spitzenreiterin.

Anna Swenn-Larsson (SWE): Anna Swenn-Larsson aus Schweden ist im ersten Abschnitt noch gut dabei, dann aber erwischt sie die Wellen nicht richtig und kann keinen Rhythmus mehr aufbauen. Holdener ist locker davor und auch Dürr bleibt vor der Schwedin.

Wendy Holdener (SUI): Wendy Holdener hat den Fluch endlich gebrochen und ihren ersten Sieg im Slalom feiern können. Kann sie den Schwung jetzt mitnehmen in das heutige Rennen? Holdener legt stark los und auch von einem Quersteller lässt sie sich nicht groß aufhalten. Sie bleibt voll drauf und übernimmt mit 25 Hundertstel souverän die Führung. Dennoch zeigt die Mimik im Ziel, dass sie den Fehler gerne vermieden hätte. Immerhin kommen da noch einige starke Starterinnen.

Ana Bucik (SLO): Ana Bucik aus Slowenien tut sich deutlich schwerer. Die Slowenin kommt so gar nicht in ihren Lauf hinein und nach einem großen Patzer fährt sie eigentlich nur noch hinterher. Mit 1,72 Sekunden Rückstand ordnet sie sich schon deutlich hinter der Deutschen ein.

Lena Dürr (GER): Es ist angerichtet für Lena Dürr und die Deutsche begibt sich als erste Athletin in den Stangenwald. Was kann sie für die Konkurrenz vorlegen? Die Piste ist in einem guten Zustand und so muss eine gute Zeit her. Dürr legt einen soliden Lauf vor, zeigt sich im Zielraum aber nicht hundertprozentig zufrieden. Nun heißt es abwarten, was die anderen Athletinnen nachlegen.

Ski alpin: Slalom der Frauen in Sestriere Jetzt im Liveticker - Start 1. Duchgang

Vor Beginn: Die Österreicherinnen haben erneut ein breitaufgestelltes Team am Start. Katharina Liensberger, Katharina Truppe sowie Franziska Gritsch und Chiara Mair sind immer zu guten Ergebnissen in der Lage. Katharina Huber, Marie Therese Sporer und Nina Astner werden das siebenköpfige Aufgebot vervollständigen.

Vor Beginn: Auch das deutsche Team hat mit Lena Dürr eine starke Athletin in ihren Reihen. Dürr verpasste in Levi nur zweimal das Podest, ehe sie in Killington im Finale einen dicken Fehler machte und ihre gute Ausgangslage nicht nutzen könnte. Entsprechend heiß dürfte sie sein, endlich auch bis auf das Podest vorzufahren. Dürr eröffnet heute den ersten Durchgang mit Startnummer 1. Für Andrea Filser und Marlene Schmotz geht es darum, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen.

Vor Beginn: Wendy Holdener haftet der Stempel der ewigen Zweiten an, einen Fluch, den sie zuletzt beim Slalom in den USA brechen konnte. Nun kann man gespannt sein, ob die Schweizerin nach ihrem ersten Slalom-Erfolg im Weltcup nachlegen kann. Allrounderin Michelle Gisin wird auf die Top Ten schielen, die ihr bislang in dieser Saison in den Technikdisziplinen verwehrt blieb. Auch Camille Rast konnte im bisherigen Winter noch nicht ihr Maximum abrufen. Aline Danioth, Melanie Meillard, Nicole Good, Elena Stoffel, Aline Höpli und Lorina Zelger vervollständigen das große Aufgebot der Schweizerinnen.

Vor Beginn: Drei Slalom-Weltcups wurden in diesem Winter bereits durchgeführt, zweimal konnte sich die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin an die erste Position setzen. Damit führt Shiffrin den Slalom-Weltcup an und ist auch heute wieder im Kreis der Topfavoritinnen zu finden. Die Slowakin Petra Vlhova warten hingegen noch auf ihren ersten Erfolg in diesem Winter und möchte sicherlich angreifen. Auch die Schwedinnen Anna Swenn Larsson und Sara Hector gilt es im Blick zu haben.

Vor Beginn: Der Slalom findet in zwei Durchgängen statt. Nach dem ersten ab 10.30 Uhr beginnt der zweite um 13.30 Uhr.

Vor Beginn: Für die Frauen geht es am heutigen Sonntag beim Ski alpin mit dem Slalom weiter, nachdem sie am Samstag ebenso wie die Männer den Riesenslalom absolviert hatten. Die Damen legen heute um 10.30 Uhr los, im Einsatz sind sie in Sestriere.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

© getty

Ski alpin: Slalom der Frauen in Sestriere heute live im TV und Livestream

In der ARD und im ZDF wird heute weder der Slalom der Männer noch der Slalom der Frauen gezeigt - zumindest nicht im TV-Programm. Mit dem ZDF bietet einer der beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehsender wenigstens einen Livestream an.

Im Fernsehen kann man trotzdem zum Damen-Slalom einschalten, Eurosport nimmt sich der Ausstrahlung nämlich an. Los geht es auf Eurosport 1 um 10.30 Uhr.

Der Eurosport Player, der Livestreaming-Plattform von Eurosport, ist trotz der Free-TV-Übertragung kostenpflichtig. Als DAZN-Kunde kann man für den Livestream aber auch einfach bei DAZN einschalten. Der Streamingdienst hat dank einer Kooperation Eurosport 1 und Eurosport 2 im Angebot. Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro monatlich, ein Jahresabo 24,99 Euro monatlich.

Ski alpin: Wettkämpfe am Sonntag