Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Gröden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Abfahrt der Herren bildet heute den Auftakt zum Weltcup in Gröden. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Speedrennen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Die Ski-alpin-Saison kommt langsam ins Rollen. Der Weltcup in Val d'Isere am vergangenen Wochenende war der erste seit der Eröffnung in Sölden vor fast zwei Monaten, der reibungslos und ohne Absage vonstatten ging. So soll es nun auch in Gröden, der nächsten Station im Kalender, weitergehen. Nachdem das Wochenende in Val d'Isere ein reines Technikwochenende war, sind im Norden Italiens wieder die Speedspezialisten gefragt.

Am heutigen Donnerstag, den 15. Dezember, findet die erste von zwei geplanten Abfahrten statt. Der Skirennfahrer mit der Startnummer eins verlässt diesbezüglich um 12 Uhr das Starthaus. Morgen geht es dann mit dem Super-G in Gröden weiter, ehe am Samstag die zweite Abfahrt über die Bühne geht.

Ski alpin: Der Weltcup der Herren in Gröden

Datum Uhrzeit Rennen Do., 15.12. 12.00 Uhr 1. Abfahrt der Herren Fr., 16.12. 11.45 Uhr Super-G der Herren Sa., 17.12. 11.45 Uhr 2. Abfahrt der Herren

© getty Romed Baumann ist Siebter der Abfahrtswertung.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Gröden heute live im TV und Livestream

Die, die das Rennen in Gröden heute live schauen möchten, haben die Wahl zwischen zwei verschiedenen Free-TV-Anbietern. Die ARD überträgt den Lauf ab 12 Uhr mit Bernd Schmelzer als Kommentator, Eurosport geht hingegen bereits um 11.45 Uhr auf Sendung.

Beide Sender sind zudem auch für die Übertragung im Livestream beauftragt worden, hier zeigen sich dann die ersten Unterschiede. Die ARD bietet die Abfahrt kostenlos bei sportschau.de an, Eurosport jedoch verlangt für den Livestream im Eurosport-Player ein kostenpflichtiges Abonnement.

Doch das ist noch nicht alles. Weil DAZN mit Eurosport eine Kooperation eingegangen ist, sind beide Eurosportkanäle auch bei DAZN abrufbar - und das täglich rund um die Uhr. Aus diesem Grund haben auch DAZN-Kunden die Möglichkeit, die Abfahrt in Gröden live zu verfolgen. Ähnlich wie es beim Eurosport-Player der Fall ist, fordert auch DAZN ein Abonnement, um die Berechtigung für das vielfältige Repertoire zu bekommen, das neben zahlreichen Wintersportevents unter anderem auch Fußball, Tennis, Handball, MMA, Wrestling und noch mehr beinhaltet.

Das DAZN-Abo ist für 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr zu haben.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Gröden heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, auf das TV- und Livestream-Angebot zuzugreifen, bietet SPOX mit dem Liveticker die perfekte Alternative.

Hier geht es zum Liveticker der Abfahrt der Herren in Gröden.

