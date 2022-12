Die Ski-alpin-Saison geht weiter! Zum Auftakt des Weltcups im italienischen Gröden messen sich die Herren in der Disziplin Abfahrt. Hier könnt Ihr das gesamte Rennen im Liveticker verfolgen.

Mit bereits großem Abstand führt Vorjahressieger Marco Odermatt auch die aktuelle Weltcupsaison wieder an. Kann der Schweizer heute seinen Vorsprung die Verfolger weiter ausbauen? Die Antwort gibt's hier im Liveticker bei SPOX.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Gröden heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das heutige Abfahrtsrennen dient zunächst als Ersatz für Beaver Creek. In dem US-amerikanischen Skigebiet hätte ursprünglich der Saisonauftakt stattfinden sollen. Am Samstag werden die Athleten schließlich zum zweiten Mal an den Abhang gebeten. Diesmal jedoch als reguläre Abfahrt im Rahmen der Weltcups in Gröden.

Vor Beginn: Ausgetragen wird das Rennen im Skigebiet Val Gardena in Gröden, Italien. Der Startschuss wird um 11.45 Uhr erfolgen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Abfahrtsrennens der Herren.

© GEPA Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde führt aktuell die Disziplinenwertung Abfahrt an.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Gröden heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Das Event wird gleich von zwei Anbietern übertragen: dem öffentlich-rechtlichen Sender ARD als auch dem Privatsender Eurosport 1. Neben der linearen Ausstrahlung finden sich auch Livestreams in der ARD-Mediathek, sowie bei JOYN und DAZN.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Gröden heute im Liveticker - Der aktuelle Stand im Gesamtweltcup