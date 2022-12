In Bormio wird heute die Ski-Abfahrt der Herren bestritten. Hier bei SPOX könnt Ihr das Speedrennen live mitverfolgen.

Im Ski-Weltcup der Herren steht heute wieder mal eine Abfahrt an. Gefahren wird im italienischen Bormio. Wer krallt sich die 100 Punkte? Bei SPOX könnt Ihr es live mitverfolgen.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Bormio heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der norditalienischen Gemeinde wird heute die fünfte Herren-Abfahrt der Saison absolviert. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde ist in dieser Disziplin weiterhin das Maß aller Dinge. Von möglichen 400 Punkten hat der Gesamtweltcupsieger von 2019/20 starke 345 geholt. Erster Verfolger Marco Odermatt liegt in der Abfahrtswertung bereits 89 Punkte hinter dem Schweizer.

Vor Beginn: Um 11.30 Uhr verlässt der erste Fahrer das Starthaus.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Abfahrt der Herren in Bormio, Italien.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Bormio heute im TV und Livestream

Die Abfahrt in Bormio wird sowohl bei Eurosport als auch im ZDF im Free-TV übertragen. Beide Sender kümmern sich zudem auch um die Übertragung um Livestream, unterscheiden sich jedoch in Bezug auf den Zugang. Der Eurosport-Livestream ist nämlich kostenpflichtig, während das ZDF seinen bei zdf.de gratis anbietet.

Kostenpflichtig ist hingegen auch DAZN, der Streamingdienst liefert ebenfalls Livebilder zur Abfahrt. Grund dafür ist die Kooperation zwischen Eurosport und DAZN.

Wer auf das Angebot von DAZN zugreifen möchte, benötigt ein Abonnement in Höhe von 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

