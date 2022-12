Die Ski-alpin-Athleten sind heute in der Abfahrt in Beaver Creek gefragt. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

In Beaver Creek findet heute die zweite Herren-Abfahrt der noch jungen Ski-alpin-Saison statt. Wer krallt sich die 100 Punkte, wo landen die DSV-Athleten? Bei SPOX erfahrt Ihr es.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Beaver Creek heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem Speedwochenende in Lake Louise geht der Ski-alpin-Weltcup heute mit dem nächsten Speedrennen weiter. Im US-amerikanischen Beaver Creek (Colorado) steigt die zweite Abfahrt der Saison. Die erste in Lake Louise konnte der Norweger Aleksander Aamodt Kilde gewinnen, während es mit Thomas Dreßen und Romed Baumann zwei Deutsche in die Top 10 schafften.

Vor Beginn: Der Lauf geht um 18.15 Uhr deutscher Zeit los.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Abfahrt der Herren in Beaver Creek.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Beaver Creek heute im TV und Livestream

Das Rennen in den USA wird von Eurosport übertragen, jedoch ist damit nicht der Free-TV-Sender Eurosport 1, sondern der Pay-TV-Sender Eurosport 2 gemeint. Der Sportsender bietet den Kampf um die Weltcup-Punkte auch im kostenpflichtigen Livestream im Eurosport-Player an.

Dadurch, dass Eurosport eine Kooperation mit DAZN eingegangen ist, wird alles, was bei Eurosport 1 und Eurosport 2 zu sehen ist, auch auf der Plattform von DAZN angeboten - und das ununterbrochen.

Auch DAZN schaltet Euch seine Livestreams nur gegen ein Abonnement frei. Die Kosten für dieses liegen bei 29,99 Euro im Monat und 274,99 Euro im Jahr.

Ski alpin: Der Rennkalender

Zeitraum Land Ort 22. - 23. Oktober Österreich Sölden 29. Oktober - 6. November Schweiz Zermatt-Cervinia 12. - 13. November Österreich Lech 19. - 20. November Finnland Levi 26. November - 4. Dezember USA/Kanada Lake Louise/Beaver Creek 10. - 12. Dezember Italien/Frankreich Sestriere/Val d'Isere 16. - 17. Dezember Italien/Schweiz Gröden/St. Moritz 18. Dezember Italien/Schweiz Alta Badia/St. Moritz 19. Dezember Italien Alta Badia 22. Dezember Italien Madonna di Campiglio 28. - 29. Dezember Italien/Österreich Bormio/Semmering 4. Januar Deutschland/Kroatien Garmisch-Partenkirchen/Zagreb 5. Januar Kroatien Zagreb 7. - 8. Januar Schweiz/Slowenien Adelboden/Kranjska Gora 10. Januar Österreich Flachau 13. Januar Schweiz Wengen 14. - 15. Januar Österreich/Schweiz St. Anton/Wengen 20. - 22. Januar Italien/Österreich Cortina d'Ampezzo/Kitzbühel 24. Januar Italien/Österreich Kronplatz/Schladming 28. - 29. Januar Deutschland/Tschechien Garmisch-Partenkirchen/Spindlermühle 4. Februar Frankreich Chamonix 6. - 19. Februar Frankreich Courchevel/Méribel 25. - 26. Februar Schweiz/USA Crans Montana/Palisades Tahoe 3. - 5. März Norwegen/USA Kvitfjell/Aspen 10. März Are Schweden 11. März Are/Kranjska Gora Schweden/Slowenien 15. - 19. März Andorra Soldeu