Biathlon, Weltcup in Annecy: Zeitplan, Disziplinen, Übertragung im TV und Livestream

Als nächste Station im Weltcup-Kalender der Biathletinnen und Biathleten steht Le Grand-Bornand in Annecy eingetragen. Zeitplan, Disziplinen, Übertragung im TV und Livestream - alles, was Ihr zu den Wettkämpfen wissen müsst, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Auf den Weltcup im österreichischen Hochfilzen folgt in weniger als einer Woche direkt der nächste, der dritte der noch jungen Biathlon-Saison. Die Athletinnen und Athleten finden dafür in der französischen Gemeinde Le Grand-Bornand im Verwaltungsbezirk Annecy zusammen. Auf dem Programm stehen geschlechterübergreifend insgesamt sechs Wettkämpfe.

Biathlon, Weltcup in Annecy: Zeitplan, Disziplinen

Los geht es am Donnerstag, den 15. Dezember, mit dem Sprint der Männer. Die Frauen sind am Tag darauf in derselben Disziplin zum ersten Mal in Annecy im Einsatz. Am Samstag (17. Dezember) und am Sonntag (18. Dezember) werden jeweils zwei Rennen absolviert, kämpfen also sowohl die Männer als auch die Frauen um Weltcuppunkte - zuerst in den Verfolgungen, einen Tag später dann in den Massenstarts.

Die Staffelläufe kehren erst Mitte Januar mit dem fünften Weltcup in Ruhpolding wieder zurück.

Datum Start Disziplin 15.12.2022 (Do) 14:10 Sprint Männer 10 km 16.12.2022 (Fr) 14:15 Sprint Frauen 7,5 km 17.12.2022 (Sa) 12:10 Verfolgung Männer 12,5 km 17.12.2022 (Sa) 14:15 Verfolgung Frauen 10 km 18.12.2022 (So) 12:10 Massenstart Männer 15 km 18.12.2022 (So) 14:15 Massenstart Frauen 12,5 km

© getty Roman Rees wurde im Sprint von Kontiolahti Dritter.

Biathlon, Weltcup in Annecy: Übertragung im TV und Livestream

Auch für den Weltcup in Annecy besitzt Eurosport die Übertragungsrechte. Alle sechs Rennen werden beim Sportsender gezeigt, nicht alle jedoch im Free-TV auf dem Sender Eurosport 1. Dort sind vier Rennen zu sehen: der Sprint der Männer, der Sprint der Frauen, die Verfolgung der Frauen und der Massenstart der Frauen. Wer jedoch auch die Verfolgung der Männer und den Massenstart der Männer live und in voller Länge verfolgen möchte, braucht Zugriff auf den Pay-TV-Sender Eurosport 2. Außerdem lässt sich der gesamte Weltcup auch im Livestream im Eurosport-Player verfolgen. Dafür wird jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

Wer bereits im Besitz eines DAZN-Abos ist, wird wissen, dass er oder sie ebenfalls die Möglichkeit hat, die Biathlon-Rennen live zu verfolgen. Denn auf der Plattform des Streamingdienstes werden die beiden Eurosportsender täglich und rund um die Uhr angeboten. Dass das überhaupt geht, ist der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport zu verdanken.

Doch DAZN ist ebenfalls kein kostenfreier Streamingdienst, der Preis für das Abo liegt bei 29,99 Euro im Monat. Die Jahresvariante ist mit einem Preis in Höhe von 274,99 Euro versehen.

Biathlon, Weltcup in Annecy: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Von den beiden öffentlich-rechtlichen Sender, die in der Saison Biathlon-Wettkämpfe zeigen, kümmert sich für Annecy die ARD - nicht nur im Free-TV, sondern auch im kostenlosen Livestream bei sportschau.de.

Biathlon, Weltcup in Annecy im Liveticker

SPOX stellt zu jedem Rennen beim Weltcup in Annecy einen ausführlichen Liveticker zur Verfügung. So können auch die, die das TV- oder Livestream-Angebot nicht wahrnehmen können, live mit dabei sein.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Biathlon: Der Weltcup-Kalender 2022/23