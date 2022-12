Beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti steht heute die Verfolgung der Herren an. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

In Kontiolahti geht Johannes Thingnes Bö als Erster in die heutige Verfolgung. Gibt es wieder einen Podestplatz für einen deutschen Biathleten? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts von dem sicherlich spannenden Rennen.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Kontiolahti heute im Liveticker

Vor Beginn: Johannes Thingnes Bö geht mit einem Vorsprung von 10,5 Sekunden auf seinen Landsmann Sturla Holm Lägreid ins Rennen. Roman Rees folgt als erster Deutscher mit 28,8 Sekunden Rückstand. Auch David Zobel (gestern 9.), Benedikt Doll (11.) und Johannes Kühn (12.) kommen noch für eine vordere Platzierung in Frage.

Vor Beginn: Das letzte Weltcuprennen der Herren im finnischen Kontiolahti für dieses Wochenende beginnt um 12.15 Uhr. Als erster auf die 12,5 Kilometer lange Strecke mit vier Schießeinlagen geht der Norweger Johannes Thingnes Bö, der Sieger des gestrigen Sprints.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Verfolgung der Herren.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Kontiolahti heute live im TV und Livestream

Mit der ARD und Eurosport werden sich gleich zwei Anbieter einer Übertragung des Rennens im TV und Livestream annehmen. Im Free-TV beginnen die Live-Übertragungen auf Das Erste und Eurosport 1 um 12 Uhr.

Die ARD stellt zudem einen kostenlosen Livestream zur Verfügung, bezahlen müsste Ihr dagegen für den Eurosport-Livestream im Eurosport Player. Solltet Ihr ohnehin schon Kunden bei DAZN sein, dann könnt Ihr Eurosport 1 aber auch bei dem Streamingdienst ganz leicht abrufen. DAZN und Eurosport kooperieren nämlich. Ein Abonnement kostet 29,99 Euro monatlich im Monatsabo und 24,99 Euro monatlich im Jahresabo.

