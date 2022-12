Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren in Annecy heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Biathlon-Weltcup in Annecy wird heute mit dem Sprint der Herren eröffnet. Wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX.

Auf den Weltcup im österreichischen Hochfilzen folgt das französische Annecy, wo die Biathleten am heutigen Donnerstag, den 15. Dezember, die Wettkämpfe mit dem Sprint über zehn Kilometer eröffnen. Morgen sind dann auch die Frauen zum ersten Mal dran, am Samstag werden die beiden Verfolgungen absolviert, am Sonntag zum Abschluss die Massenstarts.

Nach dem aus deutscher Sicht starken Saison-Auftakt mit mehreren Podestplätzen in Kontiolahti - sowohl einzeln als auch in der Staffel - konnten die DSV-Athleten in Hochfilzen nicht an die Leistungen in Finnland anknüpfen. Immerhin schaffte man es in der Staffel erneut auf Rang zwei. Doch in Annecy (Le Grand Bornand) steht keine Staffel an, die Herren können diesmal also nur in den Einzelbewerben abliefern.

Biathlon: Der Zeitplan in Annecy

Datum Start Disziplin 15.12.2022 (Do) 14:10 Sprint Herren 10 km 16.12.2022 (Fr) 14:15 Sprint Frauen 7,5 km 17.12.2022 (Sa) 12:10 Verfolgung Herren 12,5 km 17.12.2022 (Sa) 14:15 Verfolgung Frauen 10 km 18.12.2022 (So) 12:10 Massenstart Herren 15 km 18.12.2022 (So) 14:15 Massenstart Frauen 12,5 km

© getty David Zobel ist nach dem starken Start in die Saison wieder abgefallen.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren in Annecy heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für den Sprint der Herren liegen heute bei mehreren Anbietern. Im Free-TV ist das Rennen bei zwei Sendern zu sehen. Die ARD liefert um 14 Uhr die ersten Livebilder, also exakt zehn Minuten vor Rennstart, und bietet parallel dazu all dies auch im Livestream an. Völlig ohne Kosten und Abonnement lässt sich dieser bei sportschau.de öffnen.

Der zweite Sender, der sich der Free-TV-Übertragung angenommen hat, ist Eurosport. Genauer gesagt: Eurosport 1. Übertragungsbeginn dort ist um 13.55 Uhr.

Auch Eurosport ist nicht nur auf die Übertragung im Free-TV limitiert, sondern stellt ebenfalls einen Livestream zur Verfügung, der jedoch nicht gratis ist. Im Eurosport-Player wird gegen ein Abonnement auch Eurosport 2 angeboten.

Eurosport 1 und Eurosport 2 sind wegen einer Kooperation auch Teil des Livestream-Angebots von DAZN. Der Streamingdienst ist also ebenfalls eine potenzielle Adresse, die Biathlon-Fans aufsuchen können, um das Rennen in Annecy live zu verfolgen.

Die Kosten für das dafür benötigte Abonnement liegen bei 29,99 Euro je Monat und bei 274,99 Euro pro Jahr. Wer sich für eine der beiden Varianten entscheidet, bekommt Zugriff auf andere Wintersportarten wie Ski alpin oder Skispringen, aber auch auf Fußball, Darts, Handball, Motorsport, Radsport, WWE, Boxen, UFC, US-Sport (NFL und NBA) und noch mehr.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren in Annecy heute im Liveticker

SPOX tickert den Sprint live mit. So könnt Ihr auch dann das Geschehen verfolgen, wenn Ihr die Livebilder dazu nicht seht.

Hier geht es zum Liveticker des Sprints der Herren in Annecy.

