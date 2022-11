Ski alpin, Übertragung: Slalom der Damen in Killington und Super-G der Herren in Lake Louise heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heimspiel für Mikaela Shiffrin beim Slalom in den USA, die Herren zu Gast in Kanada. Am heutigen Sonntag geht es hoch her im alpinen Ski-Zirkus. Wie Ihr den Slalom der Damen in Killington und den Super G der Herren in Lake Louise verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Abschluss des nordamerikanischen Ski-Alpin-Wochenendes in Killington und Lake Louise. Während die Damen heute im Slalom gefordert sind, duellieren sich die Herren in einem Super-G-Rennen. Am Samstag war bei den Männern bereits das erste Kräftemessen über die Bühne gegangen, allerdings in der Abfahrt. Ihr könnt die Rennen live verfolgen. Wie Euch das gelingt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Bei den Damen gibt es dabei Grund zur Hoffnung, dass es in den USA Platzierungen in den oberen Regionen gibt. Besonders Lena Dürr greift nach zwei vierten Plätzen im finnischen Levi am vergangenen Wochenende wieder nach den Podestplätzen. Neben der 31-Jährigen zählen vier weitere Fahrerinnen zum Starterfeld: Jessica Hilzinger, Marlene Schmotz, Andrea Filser und Emma Aicher. Der Slalom der Damen in Killington beginnt um 16.15 Uhr.

Die Racer im Super-G der Herren sind derweil erneut im kanadischen Lake Louise gefordert. Nach dem ersten Rennen gestern steht heute ein weiteres Duell der Spitzenfahrer an. Ab 20.30 Uhr kämpfen die Alpin-Stars um Weltcup-Punkte.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Damen in Killington - Die Infos im Überblick

© getty Die deutsche Hoffnung Lena Dürr hofft im Slalom in Killington auf ein gutes Resultat.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Damen in Killington und Super G der Herren in Lake Louise im TV und Livestream

Im TV ist Eurosport für die Übertragung der beiden Rennen verantwortlich. Die beiden Ski-Alpin-Events sind also für alle Interessierten im Free-TV empfangbar. Ab 16.00 Uhr zeigt der Sender Livebilder aus dem US-amerikanischen Killington zum Slalom der Frauen. Ab 20.00 Uhr überträgt der Sender dann auch den Super-G der Herren in Lake Louise live.

Online habt Ihr mehrere Möglichkeiten, die beiden Rennen zu verfolgen. Auch kostenlose Angebote gibt es: Beide Veranstaltungen werden live in der ZDF Mediathek übertragen. Ab 16.10 Uhr ist der Sender für den Slalom online auf Sendung, die Übertragung des Super-G startet um 20.25 Uhr.

Auch über DAZN könnt Ihr live dabei sein. Die Plattform zeigt das gesamte TV-Programm von Eurosport und ist deshalb auch bei den alpinen Wettbewerben am heutigen Sonntag live mit dabei.

Wer keine Chance hat, die Rennen im TV oder Livestream zu schauen, der sollte auf unseren SPOX-Liveticker zurückgreifen. Bei beiden Events verpasst Ihr garantiert keine entscheidende Sequenz.

Termin Event Ort Geschlecht Sieger*in 25.11, 20.30 Uhr Abfahrt* Lake Louise Männer Aleksander Aamodt Kilde 26.11, 16.00 Uhr Riesenslalom Killington Frauen Lara Gut-Behrami 26.11, 20.30 Uhr Super-G Lake Louise Männer abgesagt 27.11, 16.15 Uhr Slalom Killington Frauen 27.11, 20.30 Uhr Super-G Lake Louise Männer

*Verschoben auf Samstag