Für die Männer startet die Weltcupsaison im Skispringen mit den Einzelspringen in Wisla. Zum Saisonauftakt erwartet die Zuschauer und Fans ein ungewohntes Bild. Denn der Wettkampf in Wisla findet nicht im Schnee, sondern auf Matten statt. Warum das so ist, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Zum ersten Mal in der Skisprung-Historie findet ein Weltcupspringen nicht im Schnee statt. In polnischen Wisla bestreiten die Athleten den Auftakt der neuen Saison auf Matten. Ein ungewohnter Anblick offenbart sich damit den Fans und Zuschauern vor den Fernsehgeräten.

Skispringen: Warum findet der Auftakt in Wisla auf Matten statt?

Der Weltcupauftakt der Skispringer findet in diesem Jahr so früh wie noch nie statt. Schon am 5. November beginnt für die Skispringer eine lange und kräftezehrende Weltcupsaison. Der Grund für den frühen Weltcupauftakt liefert die Fußball-WM in Katar, welche am 20. November beginnt. Um TV-Überschneidungen zu vermeiden, starten die Skispringer so früh wie noch nie in eine Weltcupsaison.

Skispringen: Warum findet der Auftakt in Wisla auf Matten statt? - Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Weltcup Geschlecht Sa., 5.11. 12 Uhr Einzelspringen in Wisla (Großschanze 134 HS) Frauen Sa., 5.11. 16 Uhr Einzelspringen in Wisla (Großschanze 134 HS) Männer So., 6.11. 12 Uhr Einzelspringen in Wisla (Großschanze 134 HS) Frauen So., 6.11. 16 Uhr Einzelspringen in Wisla (Großschanze 134 HS) Männer

Im polnischen Wisla liegen Anfang November auf der Skisprungschanze jedoch kein Schnee. Zu dieser Jahreszeit herrschen in Wisla dagegen spätsommerliche Temperaturen - an Schnee ist somit nicht einmal zu denken. Für die Skispringer stellt das Mattenspringen jedoch kein Problem dar.

Denn die Athleten sind das Mattenspringen gewohnt. Auf die Weltcupsaison im Winter bereiten sich die Sportler schon seit Jahren beim Sommerskispringen vor. Dort wird, genau wie beim Weltcupauftakt in Wisla, auf Matten gesprungen. Das Skispringen macht sich damit, auch in Hinblick auf die Zukunft, unabhängig von Temperaturen und Schneetreiben in den jeweiligem Wettkampforten.

© getty Für die Skispringer ist ein Wettkampf auf Matten nicht ungewöhnlich.

Das Mattenspringen hat darüber hinaus weitere Vorteile, welche DSV-Bundestrainer Stefan Horngacher im Sportschau-Interview erläuterte. So seien die Wettkampfverhältnisse für die Skispringer die gleichen, und auch die Eisspur und Schanze müsse nicht aufwändig prepariert und in Stand gehalten werden.

Zudem ist das Verletzungsrisiko bei einem Sturz auf Matten für die Athleten geringer, als auf einer vereisten Schanze. Trotz der vielen Vorteile des Mattenspringens räumt Horngacher ein: "Als Wintersportler will man natürlich gern auf Schnee landen. Wir wollen nicht nur auf der Matte landen, aber man sieht, dass wir große Möglichkeiten im Skispringen haben." Aufgrund der Klimakrise und den steigenden Temperaturen könnte das Skispringen auf Matten in Zukunft ein gewohntes Bild werden.

Skispringen: Die Weltcupsaison der Männer im Überblick