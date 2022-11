Das erste Weltcupwochenende beschließen die Skispringer heute mit dem 2. Einzelspringen in Wisla. Wo Ihr den Wettkampf am heutigen Tag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Einzelspringens, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Für die Skispringer wird es an diesem Wochenende zum zweiten Mal ernst. Das 2. Einzelspringen im polnischen Wisla startet am heutigen Sonntag, den 06. November, um 16.00 Uhr.

Am gestrigen Tag bestritten die Skispringer in Wisla den Auftakt in die neue Weltcupsaison. Das 1. Einzelspringen gewann Lokalmatador Dawid Kubacki vor Halvor Egner Granerud und Stefan Kraft. Die drei stehen damit heute auf der Favoritenliste weit oben.

Für das DSV-Team verlief der gestrige Tag enttäuschend. Kein Springer schaffte es beim Auftaktspringen in Wisla in die Top Ten. Bester Deutscher war Pius Paschke auf Platz 12. Markus Eisenbichler wurde 13., Constantin Schmid 15. Hoffnungsträger Karl Geiger verpasste am gestrigen Tag sogar den 2. Durchgang. Wie schlagen sich heute die DSV-Adler?

Skispringen, Übertragung heute live: 2. Einzelspringen in Wisla im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Einzelspringen

Einzelspringen Datum: 06. November

06. November Start: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Austragungsort: Wisla, Polen

Wisla, Polen Übertragung im TV: ARD, Eurosport

Übertragung im Livestream: DAZN , ARD, Eurosport

, Liveticker: SPOX

Gleich zwei TV-Sender übertragen am heutigen Tag das 2. Einzelspringen in Wisla live im Free-TV. Zudem bieten sich Euch mehrere Möglichkeiten den Wettkampf live und vollumfänglich im Livestream zu sehen.

© getty Dawid Kubacki gewann gestern das Auftaktspringen in Wisla.

Skispringen, Übertragung heute live: 2. Einzelspringen in Wisla im TV, Livestream und Liveticker - Die Übertragung im TV

Im Free-TV zeigt die ARD heute das 2. Einzelspringen live und in voller Länge. Ab 15.50 Uhr könnt Ihr dort das Spektakel in Wisla verfolgen. Tom Bartels ist für die ARD als Kommentator im Einsatz.

Schon um 15.30 Uhr beginnt Eurosport seine Übertragung des Wettkampfes im Free-TV. Auch auf dem Sportsender seht Ihr das 2. Einzelspringen in Wisla live und in vollumfänglich.

© getty Karl Geiger verpasste gestern den 2. Durchgang. Wie schlägt er sich heute in Wisla?

Skispringen, Übertragung heute live: 2. Einzelspringen in Wisla im TV, Livestream und Liveticker - Die Übertragung im Livestream

Die ARD bietet Euch am heutigen Tag gleich zwei Optionen das 2. Einzelspringen in Wisla im Livestream zu erleben. Den kostenlosen Livestream der ARD findet Ihr in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de.

Mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player habt Ihr ebenfalls die Möglichkeit den Wettkampf in Wisla live und in voller Länge im Livestream zu sehen.

Auch DAZN überträgt heute das 2. Einzelspringen in Wisla im Livestream. Dort seht Ihr die Übertragung von Eurosport live ab 15.45 Uhr. DAZN überträgt neben diversen Wintersportwettkämpfen auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, Handball und noch viele weiter Sporthighlights.

Skispringen, Übertragung heute live: 2. Einzelspringen in Wisla im Liveticker

Hier bei SPOX begleiten wir für Euch das 2. Einzelspringen in Wisla in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde des Wettkampfs. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

