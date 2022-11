So früh wie nie starten die weltbesten Skispringer in den jährlichen Weltcup-Zirkus. Im polnischen Wisla gibt es den WM-Auftakt. Seid in unserem Liveticker mit dabei.

Dem Skispringen steht eine verrückte Saison bevor. Heute startet im polnischen Wisla die Weltcup-Saison - so früh wie nie. Wegen der Fußball-WM in Katar geht es jetzt schon los. Im SPOX-Liveticker seid Ihr live mit dabei.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Skispringen: Auftakt in Wisla heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Aus sportlicher Sicht dürfte allerdings spannend sein, wer sich zu Beginn behaupten kann. Wir werden es im Laufe des Nachmittags herausfinden.

Vor Beginn: Es dürfte eine einigermaßen verrückte Saison werden. Sie beginnt so früh wie noch nie zuvor - das erfordert gewisse Maßnahmen: Heute werden die Springer zum ersten Mal mit am Boden liegenden Matten geschützt.

Vor Beginn: Hallo und ganz herzlich Willkommen zum Start der diesjährigen Wintersport-Saison. Heute steht der Weltcup-Auftakt im Skispringen auf dem Programm. Start des Springens der Männer im polnischen Wisla ist um 16 Uhr.

© getty Kein Schnee weit und breit: Die Schanze in Wisla ist noch nicht wirklich winterreif.

Skispringen: Auftakt in Wisla heute live im TV und Livestream

Allen Wintersportliebhabern wird heute Nachmittag eine Reihe an Möglichkeiten geboten, um das Springen in Polen live mitzuverfolgen. Zwei Optionen gibt es allein schon im Free-TV.

Die ARD überträgt beispielsweise live von der polnischen Großschanze. Übertragungsstart ist um 15.50 Uhr. Als Kommentator steht Tom Bartels bereit. Auch im Livestream unter sportschau.de könnt Ihr das Springen mitverfolgen.

Auch Eurosport ist wie gewohnt beim Wintersport im Einsatz. Bei Eurosport 1 empfangt Ihr das Spektakel kostenfrei im TV. Der dazugehörige Livestream ist allerdings zahlungspflichtig.

Zuletzt bleibt auch DAZN als weitere Option. Dank einer Kooperation der Streamingplattform mit Eurosport könnt Ihr bei DAZN das TV-Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr anschauen. Dort startet die Übertragung zum Weltcup-Auftakt um 15.45 Uhr.

Für den DAZN-Zugang wird ein Abonnement benötigt, die Kosten dafür liegen bei 29,99 Euro im Monat und 274,99 Euro pro Jahr.

Skispringen: Auftakt in Wisla heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Skispringen: Der Winter der Herren