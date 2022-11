Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Wisla heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit dem Einzelspringen in Wisla beginnt heute die neue Skisprung-Saison 2022/23. SPOX verrät Euch, wie Ihr den Weltcup in Polen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der Wintersport kommt langsam aber sicher ins Rollen. Nachdem vor zwei Wochen, trotz mehrerer Absagen, die neue Ski-alpin-Saison in Sölden eröffnet wurde, sind nun die Skispringerinnen und Skispringer an der Reihe. Im polnischen Wisla bestreiten sowohl die Herren als auch die Damen am heutigen Samstag, den 5. November, auf der Malinka-Schanze (Großschanze mit HS 134) den ersten Weltcup der Saison.

Das Einzelspringen der Damen geht um 12 Uhr los, die Herren sind um 16 Uhr an der Reihe. Morgen geht es auf derselben Schanze weiter, wieder starten die Damen um 12 Uhr, wieder bestreiten die Herren ihr Einzelspringen um 16 Uhr.

Skispringen: Der Weltcup in Wisla

Datum Uhrzeit Weltcup Geschlecht Sa., 5.11. 12 Uhr Einzelspringen in Wisla (Großschanze 134 HS) Damen Sa., 5.11. 16 Uhr Einzelspringen in Wisla (Großschanze 134 HS) Herren So., 6.11. 12 Uhr Einzelspringen in Wisla (Großschanze 134 HS) Damen So., 6.11. 16 Uhr Einzelspringen in Wisla (Großschanze 134 HS) Herren

© getty Karl Geiger hat den Gesamtweltcupsieg im Visier.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Wisla heute live im TV und Livestream

Gleich mehrere Sender sind heute für die Übertragung des Herrenspringens in Wisla verantwortlich. Zum einen die ARD, die ab 15.50 Uhr im Free-TV überträgt. Als Kommentator wird beim öffentlich-rechtlichen Sender Tom Bartels eingesetzt. Parallel dazu bietet die ARD bei sportschau.de auch einen kostenlosen Livestream, wo vorher auch das Damenspringen gezeigt wird, an.

Als zweite Option im frei empfangbaren Fernsehen bietet sich Eurosport, genauer gesagt Eurosport 1, an. Ähnlich wie die ARD liefert auch Eurosport einen Livestream, nur ist dieser kostenpflichtig.

Ebenfalls kostenpflichtig ist der Streamingdienst DAZN, der dank der Kooperation mit Eurosport eine weitere Anlaufstelle für das Springen der Herren anbietet. Alles, was nämlich bei Eurosport 1 und Eurosport 2 zu sehen ist, wird auch bei DAZN angezeigt - und das rund um die Uhr. Übertragungsbeginn bei Eurosport und DAZN ist um 15.45 Uhr.

Für den DAZN-Zugang wird ein Abonnement benötigt, die Kosten dafür liegen bei 29,99 Euro im Monat und 274,99 Euro pro Jahr.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Wisla heute im Liveticker

Der Weltcup-Auftakt in Wisla lässt sich auch auf eine andere Art verfolgen als nur im TV und Livestream - nämlich via Liveticker, den SPOX auf seiner Website anbietet.

Hier geht es zum Liveticker des Herrenspringens in Wisla.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Wisla auf Matten statt auf Schnee

Mit Beginn der Skisprung-Saison kommen auch einige Neuerungen. So begann noch keine Saison so früh wie der Weltcup 2022/23. Der Grund ist einmal mehr die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die am 20. November losgeht. Mit der Verschiebung will man nämlich TV-Überschneidungen aus dem Weg gehen. Weil es aktuell in Wisla jedoch nicht wirklich viel Schnee gibt und die Klimakrise ebenfalls ihren Beitrag leistet, wird heute nicht auf Schnee, sondern auf grünen Matten gesprungen. "Ich denke mir, wir werden das in der nächsten Zeit öfters sehen", sagte Deutschlands Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher im Sportschau-Interview.

Dabei sieht der gebürtige Österreicher jedoch nicht nur Nachteile, sondern auch etwas Positives - vor allem in Bezug auf die nun faireren Verhältnisse, auf die gesparte Zeit, die ansonsten fürs Präparieren von Schanzen genutzt würde, sowie Vorteile in Bezug auf Landung und Verletzungen. "Als Wintersportler will man natürlich gern auf Schnee landen. Wir wollen nicht nur auf der Matte landen, aber man sieht, dass wir große Möglichkeiten im Skispringen haben."

