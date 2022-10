Die zwei geplanten alpinen Herren-Abfahrten am Matterhorn finden doch nicht statt. Warum? SPOX liefert Euch die Antwort auf den nächsten Ausfall, nachdem bereits der Riesenslalom der Damen abgesagt werden musste.

Es ist bislang ein holpriger Start in die neue Weltcup-Saison: Zuerst musste das erste Rennen, der Riesenslalom der Damen in Sölden, wegen Schneeregen und Wind abgesagt werden - immerhin konnten die Herren ihren Auftakt in Sölden wie geplant absolvieren -, nun fällt auch ein ganzer Weltcup aus. Die Weltcup-Premiere im Schweizer Zermatt auf dem berühmten Matterhorn-Berg, der größte der Alpen, fällt ins Wasser.

Ski alpin: Warum findet der Weltcup am Matterhorn nicht statt?

Betroffen davon sind vorerst einmal nur die Herren, die geplanten Abfahrten am 29. und 30. Oktober wurden abgesagt und werden, wie die FIS bekanntgab, nicht mehr nachgeholt. Grund für die Absage ist die Piste, die nach der finalen Schnee-Kontrolle am Samstag wegen Schneemangels für nicht fahrbar erklärt wurde. Die Absage, nein, "das war kein Pech", mit der Terminierung der Rennen zu diesem frühen Zeitpunkt "haben wir einen Fehler gemacht. Wir müssen die Natur respektieren", sagte FIS-Renndirektor Markus Waldner und fügte hinzu: "Wir haben den Klimawandel."

© getty Der Weltcup-Start ist von zahlreichen Absagen gekennzeichnet.

Was mit den Damen-Rennen von Zermatt passieren wird, ist aktuell noch nicht klar, dies soll am Dienstag entschieden werden. Grundsätzlich sind am 5. und 6. November zwei Damen-Abfahrten geplant.

Ski alpin: Odermatt gewinnt Herren-Auftakt in Sölden

Trotz der vielen Absagen konnte der Riesenslalom der Herren am Samstag im österreichischen Sölden stattfinden. Die ersten 100 Punkte der Saison holte sich dabei der Schweizer Marco Odermatt, Gesamtweltcupsieger der abgelaufenen Saison, vor dem Slowenen Zan Kranjec (+0.76) und dem Norweger Henrik Kristoffersen (+0.97). Alexander Schmid war mit Platz acht bester Deutscher.

Ski alpin: Der Rennkalender