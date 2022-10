Endlich ist es so weit, die Ski-alpin-Saison wird heute mit dem Riesenslalom der Herren in Sölden eröffnet. Ihr möchtet auf dem Laufenden bleiben? Dann seid Ihr hier im Liveticker genau richtig!

Riesenslalom der Herren in Sölden - 1. Durchgang Platz Fahrer Zeit/Abstand 1 Marco Odermatt 0:59.88 2 Manuel Feller + 0.89 3 Alexis Pinturault + 1.02

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier für einen Refresh der Seite!

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Sölden JETZT im Liveticker

Marco Odermatt (SUI): Jetzt unterzieht sich die aktuelle Vorgabe von Manuel Feller aber der ersten richtigen Prüfung! Marco Odermatt wählt eine noch direktere Linie und leistet sich keinen einzigen Wackler. Vor allem der Steilhang gelingt dem Schweizer nahezu perfekt - mit einem Vorsprung von über neun Zehntel schockt er die Konkurrenz.

Manuel Feller (AUT): Bei drei Riesenslaloms schaffte Manuel Feller im vergangenen Winter auf das Podest - wie fügt der 30-Jährige sich hier ein? Im flachen Starthang sucht er direkt das Risiko und ist gleich mal ein bisschen schneller als Alexis Pinturault. Dieses Polster kann der Österreicher bis ins Ziel konservieren und setzt sich daher an die Spitze.

Alexis Pinturault (FRA): Mit einem Tag Verspätung ist die alpine Ski-Saison eröffnet! Alexis Pinturault schiebt sich als erster Läufer aus dem Starthaus und testet die Pistenbeschaffenheit. Ohne sichtbaren Fehler bewältigt der Franzose den kniffligen Kurs und stellt eine erste Richtzeit von 1:00.09 Minuten hin.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Sölden JETZT im Liveticker - Rennstart

Vor Beginn: Im Vergleich zum gestrigen Tage haben sich die Verhältnisse am Rettenbachferner selbstredend deutlich verbessert. Bei Außentemperaturen von vier Grad über dem Gefrierpunkt zeigt sich sogar die Sonne am Himmel - damit ist für den alpinen Saisonstart alles angerichtet.

Vor Beginn: Neben Marco Odermatt und Manuel Feller gibt es wie gewohnt eine ganze Reihe an Läufern, die für den Tagessieg oder einen Podestplatz in Frage kommen. Ein besonderes Augenmerk wird sicherlich auf Henrik Kristoffersen liegen, der seit diesem Winter die Ski-Marke von Marcel Hirscher unter den Füßen trägt. Dessen norwegischer Landsmann Lucas Braathen hat auf der Piste am Rettenbachferner bereits gewonnen und befindet sich wie das starke französische Team um Alexis Pinturault und Mathieu Faivre auf dieser Liste.

Vor Beginn: Im Lager der Eidgenossen steht vor allem eine Person im Mittelpunkt: Marco Odermatt (Startnummer 3). Nachdem der Allrounder in allen Riesenslaloms der vergangenen Saison auf dem Podest stand und in überlegener Manier die kleine Kristallkugel gewann, gilt er auch in diesem Winter als absoluter Topfavorit. Loic Meillard (11) und Gino Caviezel (14) sind ebenfalls in der ersten Startgruppe und zu beachten. Des Weiteren vertreten Daniele Sette (30), Semyel Bissig (36), Fadri Janutin (39), Thomas Tumler (42), Livio Simonet (44) sowie Luca Aerni die Schweizer Farben.

Vor Beginn: Die Fahrer des österreichischen Skiverbandes nehmen beim Heim-Weltcup selbstverständlich einen Platz auf dem Podest ins Visier. In erster Linie ist mit Manuel Feller zu rechnen (Startnummer 2), der gleich von einer frisch präparierten Piste profitieren darf. Auch Patrick Feurstein (16), Marco Schwarz (17) sowie Raphael Haaser (21) rechnen sich Chancen aus und schielen zumindest in Richtung eines Top-Ten-Resultats. Mit höheren Nummern komplettieren Matthias Mayer (32), Vincent Kriechmayr (33), Christian Borgnäs (60), Dominik Raschner (63) und Thomas Dorner (66) das rot-weiß-rote Aufgebot.

Vor Beginn: Das deutsche Aufgebot wird beim alpinen Weltcup-Auftakt von Alexander Schmid (Startnummer 12) angeführt, der in der vergangenen Saison bester DSV-Läufer in dieser Disziplin war. Zudem nehmen Stefan Luitz (25), Anton Grammel (53), Fabian Gratz (54), Julian Rauchfuss (55) sowie Slalom-Spezialist Linus Straßer (68) am Riesenslalom auf dem Rettenbachferner teil. Sportdirektor Wolfgang Maier sagte über die Aussichten seiner Schützing im Vorfeld: ´Wenn man es ganz objektiv betrachtet, ist natürlich Alex der Einzige, der sich unter den besten sechs oder sieben bewegen kann.´

Vor Beginn: Vergangene Saison war Marco Odermatt der überragende Akteur. Er gewann den Gesamtweltcup mit 1639 Punkten mehr als deutlich vor Aleksander Aamodt Kilde, der mit 1172 Zählern den zweiten Platz ergatterte. Wer wird sich in diesem Jahr durchsetzen? Eine erste Antwort bekommen wir hoffentlich heute, sollte der Regen uns nicht wie gestern einen Strich die Rechnung machen. Wir halten Euch hier auf dem Laufenden.

Vor Beginn: Das erste Event im Ski Alpin findet also in Österreich statt. Wie gewohnt erwarten uns zwei Läufe, der erste beginnt um 10 Uhr, der zweite um 13 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Riesenslalom der Herren in Sölden!

© getty Marco Odermatt hat den Gesamtweltcup in der vergangenen Saison mit Abstand gewonnen.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Sölden heute im TV und Livestream

Ihr seid im Glück, auch in diesem Jahr könnt Ihr Ski alpin vollkommen kostenlos verfolgen. Eurosport zeigt den Riesenslalom der Herren heute nämlich im Free-TV, um 9.45 Uhr bzw. 12.45 Uhr könnt Ihr auf Eurosport 1 jeweils für die beiden Läufe einschalten.

Und was auf Eurosport läuft, das könnt Ihr auch bei DAZN sehen. Der Streamingdienst hat weiterhin eine Kooperation mit Eurosport, weshalb Ihr die beiden Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr auf DAZN empfangen könnt. Das, sowie zahlreiche Events aus dem Fußball, US-Sport, Kampfsport, Tennis, Darts, Motorsport und vielen weiteren Sportarten bekommt Ihr für 29,99 Euro im Monats- oder 274,99 Euro im Jahresabo.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Ski alpin: Der Rennkalender der Herren